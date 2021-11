OpTic Gaming va dos à dos et bat Cloud9 dans HCS Open #2

OpTic et Cloud9 s’affrontent pour la deuxième semaine consécutive lors de la finale ouverte du HCS.

La concurrence Halo évolue dans la bonne direction devant le premier Halo Infinite LAN. Les équipes amateurs et professionnelles ont travaillé avec diligence depuis la première version du mode multijoueur d’Infinite. D’innombrables mêlées et critiques de VOD ont aidé à produire le HCS Online Open du week-end dernier, où OpTic Gaming a battu Cloud9 dans une réinitialisation de support passionnante.

Le premier tournoi en ligne nord-américain a créé un précédent jamais vu à Halo avec un record de 406 équipes inscrites. Un week-end plus tard, la scène compétitive de Halo Infinite a battu un autre record. Au total, 512 équipes se sont inscrites pour concourir pour les points de classement.

La deuxième semaine de la saison des Halo Championship Series (HCS) a vu un autre groupe d’équipes exceptionnelles se frayer un chemin vers les huit premiers. Cependant, ce sont encore OpTic et Cloud9 qui ont atteint la grande finale, et le premier a prouvé qu’ils étaient en tête.

Conte de la bande : OpTic contre C9

GG à tous ceux à qui nous avons joué aujourd’hui. A dimanche#GreenWall – OpTic Trippy (@TriPPpeY) 27 novembre 2021

OpTic et Cloud9 ont inversé les rôles cette fois-ci, car OpTic est resté invaincu dans le groupe des vainqueurs. Lucid, Trippy, aPG et Pistola semblaient à nouveau exceptionnels, battant parfaitement G2 Esports, Spacestation Gaming et Cloud9 en route vers la grande finale. Après la réinitialisation du bracket du week-end dernier, OpTic a profité de cet élan pour sa deuxième apparition consécutive en finale.

L’équipe Cloud9 d’Eco, Renegade, Stellur et Pznguin avait l’air tout aussi impressionnante, faisant tomber Inconcevable et Pioneers dans la tranche inférieure avant de se heurter à la scie circulaire OpTic. Comme le destin l’aurait voulu, OpTic et Cloud9 se rencontreraient en Grande Finale pour toutes les billes.

OpTic Best Cloud9 en Grande Finale

Nos grandes finales commencent MAINTENANT ! Nous avons une revanche de la confrontation épique de la semaine dernière entre @OpTic et @Cloud9 ! Branchez-vous en direct ! https://t.co/e5eEldZtkm | https://t.co/zEAg7RP3Em pic.twitter.com/yNY6y1ZGfI – Halo Esports #HCS (@HCS) 29 novembre 2021

Momentum a fortement favorisé OpTic avant le dernier set de la deuxième série ouverte HCS en ligne. Ils ont réussi à ne laisser tomber aucune carte et Cloud9 n’a perdu que contre OpTic avant leur affrontement lors de la grande finale.

Le jeu 2 va à #OpTicHalo 50-42 sur Slayer Aquarius. UN DE PLUS.https://t.co/Q5vFnsIHV3 pic.twitter.com/mSZ7ZomrZP – OpTicUpdate (@OpTicUpdate) 29 novembre 2021

OpTic a pris les devants au début de la série, éliminant Cloud9 4-2 en CTF sur Bazaar. Pistola et compagnie ont ensuite battu Cloud9 50-42 dans Slayer on Aquarius. Cloud9 avait une montagne escarpée à gravir, devant remporter trois matchs consécutifs pour forcer une deuxième série au meilleur des cinq. OpTic avait Cloud9 dans les cordes, mais C9 a montré sa résilience lors du troisième match de la grande finale.

.@Cloud9 ne sort pas comme ça ! Ils prennent Oddball sur Recharge pour prolonger la série ! Jeu 4 – Forteresses de tir en directhttps://t.co/e5eEldZtkm | https://t.co/zEAg7RP3Em pic.twitter.com/5OmJcfvLfD – Halo Esports #HCS (@HCS) 29 novembre 2021

La chance de Cloud9 de revenir dans la série s’est produite dans Oddball on Recharge. Les deux titans se sont affrontés et étaient à égalité chacun avant le tour final. Malgré un effort de dernier recours exceptionnel de Lucid, Cloud9 s’est échappé de justesse avec la victoire 2-1 pour garder ses rêves en vie.

BACK2BACK CHAMPS OUVERTS #2 HCS. @aPureGangster @Lucid_TW @iGotUrPistola @TriPPPeY @Lunchbox pic.twitter.com/3jBBFNc98G – OpTic Gaming™ (@OpTic) 29 novembre 2021

Après avoir abandonné leur première carte de l’ensemble du tournoi, OpTic a eu la tâche difficile de contrecarrer une poussée tardive de Cloud9. Tout s’est joué dans Strongholds on Live Fire, où les deux équipes ont à nouveau échangé des points et des kills. Cependant, OpTic a fermé la porte sur Cloud9 avec une victoire serrée 250-233. Pour le deuxième week-end consécutif, OpTic Gaming s’est imposé comme la meilleure équipe Halo Infinite actuelle.

Tableau de bord final

CTF sur Bazaar: OpTic sur C9 4-2 Slayer sur Aquarius: OpTic sur C9 50-42 Oddball sur Recharge: C9 sur OpTic 2-1 Bastions sur Live Fire: OpTic sur C9 250-233

Placements finaux

1er : OpTic Gaming 2ème : Cloud9 3ème : PioneersGG 4ème : eUnited 5ème/6ème : G1 / Spacestation

Prochain tournoi : coup d’envoi des qualifications Halo Infinite

Le prochain #HaloInfinite Qualifier débutera mercredi 12/1 dans toutes les régions ! Les concurrents s’affronteront pour le Pool Play + les dépenses payées au @HCS Kickoff Major à Raleigh, NC ! Enregistrez-vous gratuitement maintenant!

https://t.co/w3bhKQiwQb pic.twitter.com/qhTZjvVA0R – Halo Esports #HCS (@HCS) 29 novembre 2021

OpTic fonctionne à un niveau différent, et ils semblent être les favoris avant Raleigh le mois prochain. Le prochain tournoi à surveiller est le Halo Infinite Qualifier qui aura lieu ce mercredi 1er décembre. L’inscription est gratuite et les équipes s’affronteront pour une place en Pool Play lors du Raleigh Kick-Off Major et un voyage frais payés à l’événement LAN.

Le Qualifier prend en charge un maximum de 512 équipes, alors assurez-vous de vous inscrire avant qu’il ne soit trop tard. OpTic Gaming peut-il continuer à dominer la région nord-américaine ? Il faudra le découvrir cette semaine !

Image en vedette : HCS