OpTic revient à Halo sous la bannière Team Envy et annonce une liste complète

OpTic revient dans Halo compétitif pour la première fois depuis 2018 avec une liste impressionnante.

L’organisation d’esports populaire OpTic Gaming a annoncé son retour sur la scène compétitive Halo pour la prochaine saison des Halo Championship Series (HCS). Cela fait un certain temps depuis la dernière apparition d’OpTic dans Halo, et ils sont de retour au bon moment.

La saison débutera le mois prochain à Raleigh et mettra en vedette les neuf équipes d’esports partenaires lors du premier événement LAN de Halo Infinite. OpTic a annoncé sa liste sous la bannière Team Envy, avec le dernier jeu disponible pour jouer dans le monde entier.

OpTic Halo Reveal

#OpTicHalo est de retour. Bienvenue, @iGotUrPistola @aPureGangster @Lucid_TW @TriPPPeY @Lunchbox#GREENWALL pic.twitter.com/M2apaoVFCX – OpTic Gaming™ (@OpTic) 15 novembre 2021

Quelques instants après que 343 Industries a sorti Halo Infinite multijoueur dans le monde, OpTic Gaming a profité de l’opportunité. Le compte Twitter de l’organisation a publié un tweet mettant en vedette Hector « H3CZ » Rodriguez accueillant la liste d’OpTic pour la saison Halo Infinite. Malgré l’inscription de Team Envy au HCS avant la saison, sa récente fusion avec OpTic a permis au Green Wall de revenir à Halo après son départ en 2018.

L’équipe ravivée comprend des légendes de l’année passée et des talents brillants, qui chercheront à affronter d’autres dans l’espoir d’établir leur domination au début de la saison. Jetons un coup d’œil à la liste complète d’OpTic Halo de haut en bas.

Justin « iGotUrPistola » Deese

Toute personne familière avec Halo compétitif devrait connaître le nom iGotUrPistola. Communément appelé simplement Pistola, ce vétéran de Halo a fait irruption sur la scène en tant que joueur libre dans Halo 2 avant de passer au jeu en équipe lors de la saison Halo 3 MLG Pro Circuit à la fin des années 2000. Il a fait partie d’équipes telles que Triggers Down, Final Boss, Instinct, Cloud9 et Envy au cours des 14 dernières années. Ses distinctions en carrière incluent de nombreuses victoires en tournois, une deuxième au Championnat du monde Halo 2017 et une troisième au Championnat du monde Halo 2018.

Lois « aPG » de Bradley

Le deuxième membre d’OpTic Halo est aPG, un autre vétéran de la scène. Ce joueur concourt depuis Halo 2 en 2006, mais est devenu un joueur connu dans Halo 3 et a remporté plusieurs tournois à chaque match suivant. Il détient une place parmi les cinq premiers lors des deux derniers événements du Championnat du monde Halo et a dominé les tournois de base ces derniers temps dans Halo 2 Anniversary et Halo 3.

Tommy « Lucid » Wilson

Lucid a commencé à concourir sur le circuit Halo en 2016 pendant la saison Halo 5 : Guardians. Il s’appelait autrefois Saiyan avant de passer à Lucid pour Halo Infinite. Lucid avait fait équipe avec Pistol et TriPPPEy sur Envy en 2018 lorsqu’ils ont terminé troisièmes au Championnat du monde Halo. Il a bien performé dans tous les derniers matchs de Halo, ce qui devrait être de bon augure cette saison.

Joey « TriPPeY » Taylor

TriPPPEy complète cette liste comme étant peut-être le talent le plus excitant du groupe. Comme Lucid, TriPPPEy fait partie de la nouvelle vague de talents Halo. Il a fait ses débuts dans Halo 5: Guardians, remportant le succès avec Pistola et Lucid dans divers tournois. TriPPPEy a également montré ses capacités dans des jeux classiques tels que Halo Reach et Halo 3. Il y a beaucoup à aimer chez ce joueur et Halo Infinite pourrait être son moment pour briller contre d’autres talents exceptionnels.

Jason « Boîte à lunch » Marron

La légende Halo Lunchbox revient à Halo non pas en tant que joueur mais en tant qu’entraîneur. Il a pris la décision difficile de se retirer de la compétition en 2019. Lunchbox a un esprit pour le jeu de Halo qu’il a prouvé à maintes reprises depuis 2007. Il cherchera à apporter ses connaissances à la table pour OpTic Halo dans leur quête de la victoire dans Halo Infinite.

Trois des quatre membres d’OpTic ci-dessus ont fait partie de la liste des 25 meilleurs joueurs Halo de tous les temps de HCS. Cela vous montre le calibre des talents présents dans cette équipe à l’approche de la première LAN significative de la saison.