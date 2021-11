OpTic signe ZLaner en tant que joueur Warzone et créateur de contenu

Personne n’a jamais vu cela venir, ZLaner rejoint OpTic Gaming.

Suite à l’annonce de la fusion d’OpTic et d’Envy, OpTic Gaming a annoncé qu’ils allaient aligner une liste de joueurs de Warzone sous leur nom. Y compris Tyler « TeeP » Polchow, Bobby « BobbyPoff » Poffenbarger et Sebastian « Sebas » Beron ; déjà membres d’Envy, aux côtés de Matthew « Formal » Piper, Damon « Karma » Barlow. De plus, un autre joueur anonyme devait venir d’OpTic.

Cependant, il n’a pas fallu longtemps pour que le nom sorte, car le nouveau joueur d’OpTic Texas Anthony « Shotzzy » Cuevas-Castro l’a laissé filer.

OpTic Leakzzy 🐐 OpTic @ZLanerOFFICIAL ? https://t.co/W5VXpcXuhv pic.twitter.com/wGfUqgLxGQ – CDL Intel (@INTELCallofDuty) 8 novembre 2021

Ce qui a suivi a été une annonce précoce d’OpTic eux-mêmes, révélant Zach « ZLaner » Lane comme leur nouveau joueur et créateur de contenu Warzone.

Vous n’avez JAMAIS vu cela venir. Bienvenue sur OpTic, @ZLanerOFFICIAL. #GreenWall pic.twitter.com/YwNjzCpBcr – OpTic Gaming™ (@OpTic) 9 novembre 2021

OpTic ZLaner

ZLaner est l’un des plus grands noms de la scène Warzone. Avec plus de 750 000 abonnés sur sa page Facebook, le streamer Facebook Gaming est l’un des plus gros de la plateforme. Le streaming régulier avec DrDisrespect aide; alors qu’il est en compétition avec l’une des plus grandes personnalités de l’esport, attirant une large base de fans avec son propre sens de l’humour et un gameplay incroyable.

Rejoindre OpTic Gaming n’est pas seulement énorme pour ZLaner mais pour l’organisation elle-même. Sa grande base de fans apportera sans aucun doute plus de fans à la nouvelle marque OpTic Texas CDL, rendant le greenwall plus grand que jamais.

