Optiemus va commencer à produire 1,5 lakh d’ordinateurs portables par an, double la capacité de production des appareils portables et audibles

La société de services de fabrication d’électronique Optiemus Electronics vise à produire jusqu’à 1,5 lakh d’ordinateurs portables par an et à doubler la capacité de production d’appareils portables et audibles cette année – une décision qui peut faire baisser les prix des produits de ces catégories.

La société cherche à investir 150 crores de roupies dans l’augmentation de sa capacité de fabrication et à embaucher jusqu’à 2 000 personnes en 2022, a déclaré à PTI le directeur général d’Optiemus Electronics Limited (OEL), A Gururaj.

« Nous pouvons fabriquer environ 1 lakh à 1,5 lakh d’ordinateurs portables par an. Le client dit que j’en veux plus. Nous sommes en discussion avec eux (OEM). Nous sommes à environ un lakh et demi d’ordinateurs portables par an (en termes de capacité). Nous commencerons quelque part à ce niveau pour commencer dans les deux ou trois prochains mois », a-t-il déclaré.

Sans commenter l’impact exact sur les prix des produits, Gururaj a déclaré que la fabrication locale a contribué au bénéfice du client final.

« La même chose devrait également se produire dans le segment des ordinateurs portables », a-t-il déclaré.

Il a cependant déclaré que l’impact sur les prix dépend de plusieurs facteurs tels que l’économie d’échelle dans le segment de produit, une chaîne d’approvisionnement saine, etc.

OEL fait partie des services de fabrication électronique (EMS) qualifiés pour le programme d’incitation liée à la production (PLI).

Il a déclaré qu’OEL est optimiste quant à la croissance du marché des appareils portables et des appareils auditifs au cours de l’année civile en cours.

« Le marché des vêtements portables a augmenté d’environ 119 % sur une base annuelle, en juin 2021. Nous avons produit environ 1,1 crore d’unités en Inde au cours de la dernière année et de fortes expéditions de marques locales. Les marques locales de ce segment, contrairement à un téléphone mobile par exemple, connaissent une forte croissance. Les montres alimentent la croissance. Ce sont tous des rapports de l’IDC », a déclaré Gururaj.

Le ministère de l’Électronique et de l’informatique a proposé au ministère des Finances de fournir une incitation d’environ Rs 22 000 crore au cours du prochain exercice financier en tant que PLI pour les appareils portables et d’améliorer les incitations pour le matériel informatique.

Gururaj a déclaré qu’OEL avait commencé à se concentrer sur le segment des appareils portables même sans que le PLI ne soit en place pour le même.

L’entreprise fabrique déjà des appareils pour le bruit.

« Alors que nous augmentons notre capacité pour le bruit, nous travaillerons également avec davantage de marques et d’équipementiers pour doubler et tripler cette activité au cours de l’année à venir. L’espace des appareils audibles et portables est que les marques locales se portent très bien, vous savez, et je pense que leur part de marché est substantielle », a déclaré Gururaj.

La société a actuellement la capacité de fabriquer 3 lakhs d’appareils portables et auditifs, qu’elle prévoit de plus que doubler pour atteindre 7 lakhs par mois d’ici mars, a-t-il déclaré.

