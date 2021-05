Optimal Prime: le grand trimestre d’Amazon révèle son potentiel post-pandémique

Les remorques Amazon Prime sont de plus en plus courantes sur l’Interstate 5, reflétant la croissance rapide de l’entreprise. (Photo . / Todd Bishop)

Une croissance trimestrielle de 44% d’une année à l’autre serait significative pour n’importe quelle entreprise, mais lorsque les chiffres sous-jacents sont aussi importants, cela commence à être considéré comme étonnant.

Les ventes d’Amazon au premier trimestre se sont élevées à 108,5 milliards de dollars contre 75,5 milliards de dollars un an plus tôt, établissant un nouveau record pour le géant du commerce électronique basé à Seattle et donnant un aperçu de sa position forte alors que le monde émerge de la pandémie.

La société réduit ses dépenses pour les initiatives COVID-19, mais les habitudes d’achat en ligne des consommateurs semblent avoir changé de façon permanente.

Le résultat: les bénéfices ont plus que triplé, à 8,1 milliards de dollars, contre 2,5 milliards de dollars il y a un an.

L’impact de ce changement structurel sur les résultats financiers d’Amazon est le principal avantage de ses résultats du premier trimestre, publié jeudi après-midi.

Les résultats du segment d’Amazon révèlent des tendances intéressantes.

Sur la base de la croissance en pourcentage, les plus gros résultats ont été obtenus par la catégorie «Autre» d’Amazon, qui est dominée par les revenus publicitaires en ligne. Il a augmenté de 77%, pour s’établir à 6,9 milliards de dollars, contre 3,9 milliards de dollars il y a un an.

C’est un moyen supplémentaire pour l’entreprise de gagner de l’argent auprès de vendeurs tiers, et comme Jason le souligne dans l’émission, Amazon est inhabituel parmi les géants de la technologie à cet égard en générant des revenus à partir de publicités qui génèrent du trafic vers son propre site.

Les revenus directs de la société provenant des services de vendeurs tiers s’élevaient à 23,7 milliards de dollars, en hausse de 64%. Cela reflète les frais qu’Amazon perçoit auprès des détaillants qui vendent sur sa plate-forme, mais comme le note également Jason, cela ne révèle pas la valeur brute globale de la marchandise, ou GMV, des ventes de tiers sur Amazon.com, sous-estimant la taille de la marchandise. marché de cette manière.

Amazon Web Services continue d’éclairer les résultats de l’entreprise.

Le chiffre d’affaires d’AWS s’est élevé à 13,5 milliards de dollars, en hausse de 32%, et les bénéfices d’exploitation ont atteint un record de 4,2 milliards de dollars, ce qui démontre la force continue de la division cloud de l’entreprise et les avantages qu’elle apporte aux résultats financiers de l’entreprise.

L’optimisme d’Amazon à propos d’AWS a été le premier point soulevé par Brian Olsavsky, directeur financier de la société, lors de son entretien avec les analystes sur les résultats.

«Pendant COVID, nous avons vu de nombreuses entreprises décider qu’elles ne voulaient plus gérer leur propre infrastructure technologique», a-t-il déclaré. «Ils constatent que le partenariat avec AWS et le passage au cloud leur offrent un meilleur coût, une meilleure capacité et une meilleure vitesse d’innovation. Nous prévoyons que cette tendance se poursuivra alors que nous entrons dans la reprise post pandémique. Il y a une dynamique importante dans le monde, y compris un engagement large et profond dans les principaux secteurs. »

Lors de notre discussion sur le podcast du jour 2, John souligne qu’AWS plaide pour que les investisseurs valorisent les actions d’Amazon plus haut, plus dans le sens d’une entreprise technologique que d’un détaillant. Le stock d’Amazon est en hausse d’environ 1% ce matin au moment de la publication, s’échangeant autour de 3 504 $ par action.

Amazon continue de développer son infrastructure de livraison du «dernier kilomètre».

Lors de la conférence téléphonique, Olsavsky a confirmé que la majorité des colis Amazon sont désormais livrés par son propre réseau de livraison «AMZL» plutôt que par des partenaires tels qu’UPS et le service postal. Les frais de port ont augmenté de 57% pour atteindre 17,1 milliards de dollars.

Cependant, cela reflète principalement un volume d’expédition plus important. Au fur et à mesure que l’entreprise a élargi son empreinte de livraison, son coût de livraison des colis par elle-même «est devenu très compétitif» par rapport à ce qu’elle paie à ses partenaires pour les livrer, a déclaré Olsavsky.

Mais le véritable avantage, a déclaré Olsavsky, est la capacité de l’entreprise à envoyer des colis dans un «flux continu», avec des groupes de commandes quittant ses entrepôts cinq ou six fois par jour, plutôt que d’être remis en un seul lot à une autre société de livraison. une fois par jour. Pour cette raison, la livraison le jour même est devenue courante sur de nombreux articles dans les zones où Amazon a des stations de livraison.

«Cela nous donne une grande capacité non seulement de contrôler le flux du produit, mais aussi le flux d’informations», a-t-il déclaré, citant la capacité de dire à un client combien d’arrêts son colis est. «Nous constatons beaucoup de progrès dans ce domaine.»

Dans le même ordre d’idées, Amazon a déclaré que plus de 100000 personnes étaient désormais employées par les sociétés Delivery Service Partners, des entreprises indépendantes qui contractent avec Amazon pour livrer des colis dans des camionnettes et des uniformes de marque Amazon.

L’emploi d’Amazon a diminué au cours du trimestre.

Le nombre d’employés à temps plein et à temps partiel de l’entreprise est tombé à 1,271 million de personnes au premier trimestre de 2021, en baisse de 27000 postes par rapport au quatrième trimestre de 2020.

En chiffres bruts, il s’agit de la plus forte baisse de l’emploi d’un trimestre à l’autre de l’histoire d’Amazon. Mais l’emploi stable ou en baisse a été une tendance courante pour le géant du commerce électronique au premier trimestre ces dernières années.

En effet, il suit le trimestre de pointe des vacances, lorsque Amazon augmente la dotation en personnel de ses centres de distribution et de distribution. Comme nous le notons dans l’émission, cela semble être un échec temporaire dans l’ascension fulgurante de la société, et Amazon reviendra probablement en mode de croissance compte tenu de ses attentes pour l’avenir.

Prime Day arrive en juin.

Amazon était officiellement vague sur le calendrier de son événement de vente d’été, affirmant qu’il aurait lieu au deuxième trimestre. Mais lors d’un appel avec des journalistes, Olsavsky a laissé échapper que ce serait en juin, en particulier. Cependant, il a nié la théorie du complot selon laquelle Amazon a déplacé l’événement par rapport à sa période de juillet précédente pour optimiser ses résultats du deuxième trimestre. L’entreprise a découvert dans le passé que les vacances du 4 juillet compliquaient les questions liées au transport et à la logistique, a-t-il expliqué.

Dans l’émission, Jason demande pourquoi Amazon ne peut pas être plus transparent sur le timing, pour aider les vendeurs tiers à se préparer. John, quant à lui, demande pourquoi les entreprises doivent créer de fausses vacances pour amener les gens à acheter des choses dont ils n’ont pas besoin.

Écoutez ci-dessus et abonnez-vous au jour 2 dans n’importe quelle application de podcast.