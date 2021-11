Optimemus en embarquera 2 000 en 2 ans, augmentera sa capacité de production

La société de services de fabrication d’électronique Optiemus Electronics prévoit d’étendre sa capacité de production et vise à augmenter ses effectifs d’environ 2 000 personnes au cours des deux prochaines années, a déclaré un haut responsable de l’entreprise.

La capacité de production existante de la société sera probablement épuisée d’ici deux ans et elle a commencé à chercher des emplacements pour installer une nouvelle unité de fabrication, a déclaré A Gururaj, directeur général d’Optiemus Electronics Limited (OEL), à PTI.

« Nous devrons attendre et voir combien de volume nos clients examineront, mais je pense qu’au cours des un à un an et demi à venir, au moins quelques milliers de personnes seront ajoutées dans l’atelier , sinon plus », a déclaré Gururaj.

À l’heure actuelle, l’entreprise compte une équipe de 300 personnes.

OEL fait partie des entreprises de services de fabrication électronique qui se sont qualifiées pour les programmes d’incitation liée à la production (PLI) pour les téléphones mobiles, le matériel informatique et les produits de télécommunications.

Le gouvernement offre des incitations aux entreprises dans le cadre du programme PLI en fonction des investissements qu’elles réalisent et des ventes supplémentaires d’une année sur l’autre.

« En ce qui concerne l’engagement de revenus, je pense que pour la première année, nous dépendons de la situation de la chaîne d’approvisionnement, nous attendrons de voir comment cela se passera.

« Dans un an et demi, je pense que nous sommes convaincus que nous atteindrons nos objectifs étant donné que les clients sont très intéressés à travailler avec OEL Wistron », a déclaré Gururaj.

La société a signé un accord avec son ancien partenaire de coentreprise et le partenaire contractuel d’Apple, Wistron, pour travailler conjointement à l’augmentation de la production d’appareils mobiles, de matériel informatique, d’équipements de télécommunications, etc.

En août, OEL a annoncé qu’elle investirait 1 350 crores de roupies dans la fabrication de téléphones mobiles et d’équipements de télécommunications dans le but de générer des revenus de 38 000 crores de roupies au cours des 3 à 5 prochaines années grâce aux services de fabrication électronique (EMS) et de créer 11 000 emplois.

Gururaj a déclaré que la raison même de s’inscrire avec Wistron était de créer des installations de classe mondiale à partir de l’Inde, et des installations de classe mondiale viennent avec des personnes de classe mondiale.

« Nous sélectionnons beaucoup de personnes lorsque nous embauchons les personnes et c’est notre plus grand objectif en ce moment pour obtenir la bonne main-d’œuvre avec la bonne expérience. Étant donné que le portefeuille de produits sera large, téléphones mobiles, ordinateurs portables, serveurs, portables, etc., c’est un vaste espace de travail », a-t-il déclaré.

Il a déclaré que la société avait commencé à chercher des emplacements pour installer une nouvelle usine, car la capacité actuelle devrait être épuisée d’ici deux ans.

« Il faut du temps pour obtenir le terrain, les autorisations de construction, etc. nos installations par la suite », a déclaré Gururaj.

OEL possède deux usines de fabrication à Noida, dans l’Uttar Pradesh, avec une capacité de fabrication totale combinée de 20 appareils lakh par mois.

Cher lecteur,

Business Standard s’est toujours efforcé de fournir des informations et des commentaires à jour sur les développements qui vous intéressent et ont des implications politiques et économiques plus larges pour le pays et le monde. Vos encouragements et vos commentaires constants sur la façon d’améliorer notre offre n’ont fait que renforcer notre détermination et notre engagement envers ces idéaux. Même en ces temps difficiles résultant de Covid-19, nous restons déterminés à vous tenir informés et mis à jour avec des nouvelles crédibles, des points de vue faisant autorité et des commentaires incisifs sur des questions d’actualité pertinentes.

Nous avons cependant une demande.

Alors que nous luttons contre l’impact économique de la pandémie, nous avons encore plus besoin de votre soutien, afin de pouvoir continuer à vous offrir plus de contenu de qualité. Notre modèle d’abonnement a reçu une réponse encourageante de la part de beaucoup d’entre vous, qui se sont abonnés à notre contenu en ligne. Plus d’abonnements à notre contenu en ligne ne peut que nous aider à atteindre les objectifs de vous offrir un contenu encore meilleur et plus pertinent. Nous croyons en un journalisme libre, équitable et crédible. Votre soutien à travers plus d’abonnements peut nous aider à pratiquer le journalisme auquel nous nous sommes engagés.

Soutenez un journalisme de qualité et abonnez-vous à Business Standard.

Éditeur numérique