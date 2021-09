Optimiser l’expérience en magasin pour un environnement post-Covid

Alors que nous continuons sur le chemin du retour à la normale, il y a une vérité évidente que nous devons reconnaître : Covid-19 a eu un impact profond et permanent sur la vente au détail de brique et de mortier.

Des dizaines de marques emblématiques de la vente au détail sont menacées de faillite. Plusieurs de ces entreprises ont déjà été contraintes de fermer définitivement depuis le début de la pandémie. D’autres les rejoindront probablement bientôt.

Il est déjà assez difficile de fournir un espace physique dans lequel les clients peuvent acheter des produits dans ces conditions. Désormais, cependant, les détaillants doivent pouvoir offrir une expérience unique s’ils s’attendent à ce que les acheteurs quittent le confort et la sécurité de leur salon. Il n’est pas surprenant que, même si la pandémie commence à être maîtrisée dans plusieurs pays, les commerçants considèrent toujours la réponse à Covid-19 comme leur priorité pour 2021. La majorité des vendeurs disent avoir des perspectives pessimistes pour le reste de 2021, par rapport à 2020.

Nous ne pouvons pas blâmer tout cela sur la pandémie, cependant. Cette tendance dans les attentes des clients est en cours depuis des années. Le Covid-19 n’a fait qu’apporter le choc systémique qui a accéléré le rythme et rendu impossible de résister plus longtemps.

Le facteur qui détermine la capacité de chaque détaillant à prospérer dans un environnement de vente au détail physique post-Covid est son adaptabilité. Plus précisément, s’ils peuvent apprendre à offrir le genre d’expérience unique qui vaudrait le déplacement pour les acheteurs.

L’achat en magasin comme expérience

Attirer les acheteurs dépend de la capacité d’un commerçant à enrichir l’expérience client. Encore une fois, ce n’est pas nouveau; les détaillants ressentent de la pression pour adopter une approche omnicanale du commerce depuis une décennie.

Les acheteurs contemporains ont des attentes sophistiquées. Ils veulent de la facilité et de la commodité, mais ils veulent aussi être enchantés. Ils s’attendent à ce que leur expérience soit parfaitement interactive, presque comme par magie. En plus de tout cela, ils veulent une relation client personnalisée basée sur la connexion avec de vraies personnes.

Ainsi, nous savons que les clients ont de nouvelles attentes pour l’expérience en magasin. Que peuvent faire les vendeurs à ce sujet, cependant?

La première étape consiste à transformer notre perception des points de vente physiques. Un magasin n’est plus seulement un endroit pour vendre des produits. L’acte d’entrer dans un magasin doit être une expérience enrichissante en soi.

Les détaillants ont de nombreuses opportunités pour en faire une réalité. Les bornes de vente interactives, par exemple, offrent une chance à la fois d’informer et de divertir les acheteurs. Ils peuvent aider les clients à identifier des produits, effectuer des transactions, comparer des prix et se divertir, le tout en même temps. Les intégrer à un profil personnel à l’aide d’une application mobile offre même des opportunités de gamifier l’expérience en magasin.

Les opportunités sont infinies ; des simulateurs sportifs virtuels aux environnements intelligents interactifs, les détaillants conçoivent des méthodes intelligentes et attrayantes pour attirer les acheteurs vers l’expérience en magasin. Des technologies comme les miroirs connectés ou les divertissements interactifs liés aux produits sont également des options à considérer. Ceux-ci peuvent transformer davantage l’expérience d’achat en quelque chose de totalement unique aux points de vente traditionnels. Et, encore une fois, rester pertinent exige que les vendeurs physiques offrent une expérience unique.

« Clienteling » basé sur la technologie pour des expériences personnalisées

En plus de fournir du divertissement et de la nouveauté, la technologie offre également de nombreuses possibilités de personnaliser l’environnement en magasin.

La personnalisation de l’expérience client physique est devenue tout aussi importante que l’offre d’une expérience unique. Les clients veulent avoir une relation individuelle avec la marque qui reste cohérente et transparente sur tous les canaux. Des outils tels que la technologie de gestion de la relation client (CRM) et l’analyse comportementale fournissent les moyens d’y parvenir.

De nombreux grands détaillants déploient une technique appelée clientélisation pour s’appuyer sur les relations établies avec les clients. Un exemple reconnaissable, comme on le voit dans votre Apple Store local, consiste à équiper le personnel en magasin d’appareils tels que des tablettes qui leur donnent accès à la technologie CRM. Ils peuvent l’utiliser pour extraire rapidement des données sur les préférences et les comportements des clients individuels en fonction des achats passés.

La personnalisation de l’expérience en magasin par le biais de la clientèle ajoute de la valeur qui ne peut pas être reproduite dans l’environnement sans carte. Il permet au personnel de faire des recommandations qui peuvent simultanément augmenter la valeur moyenne des transactions et augmenter la satisfaction des clients.

Bien sûr, s’adapter à une telle stratégie centrée sur la technologie ne sera pas facile… ni bon marché. Apporter cette stratégie à l’expérience en magasin exige un investissement initial important. Non seulement cela, mais le personnel devra s’adapter à un tout nouveau paradigme de vente au détail.

L’adhésion du personnel et la connaissance du client sont essentielles

Cette stratégie centrée sur la technologie n’est pas destinée à remplacer l’élément humain dans l’expérience de vente au détail. En fait, le contraire est vrai; comme mentionné lors de la description de la stratégie de clientèle ci-dessus, l’utilisation efficace de la technologie dans le commerce de détail de brique et de mortier exige une expérience humaine pratique.

Les détaillants doivent réimaginer leur personnel en magasin en tant que conseillers, voire en tant que acheteurs personnels, plutôt que comme vendeurs traditionnels. La technologie en magasin doit augmenter les compétences du personnel et lui permettre de guider les acheteurs tout au long de l’expérience client.

Cela nécessite un recyclage du personnel et entraînera une augmentation des coûts de main-d’œuvre, car on attend davantage des travailleurs. Cependant, dans un environnement de vente au détail en évolution, des milliers de commerçants peuvent trouver qu’il s’agit d’investissements nécessaires pour que l’espace physique reste viable.

L’autre clé pour déployer ces nouvelles stratégies dans le commerce de détail physique sera d’examiner l’expérience du point de vue du client. Nous parlons d’un examen approfondi, point par point. Cela nécessite des sondages, des recherches et une expérience à la première personne explorant le magasin en tant qu’acheteur.

Il n’y a finalement aucune feuille de route qui puisse montrer aux détaillants la voie du succès dans le nouvel environnement de vente au détail. Tout le monde est en territoire inconnu et essaie simplement de trouver son chemin au fur et à mesure. Nous savons qu’une expérience client plus interactive, engageante et personnalisée est le véhicule. Apprendre à naviguer, cependant, est le facteur qui détermine si un commerçant réussira ou échouera.

Auteur : David DeCorte

David DeCorte est le gestionnaire de contenu chez Chargebacks911, un service d'atténuation des différends leader du secteur. Il écrit abondamment sur des sujets tels que la prévention de la fraude, les paiements et le commerce électronique. David travaille actuellement sur son premier livre.