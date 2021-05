Optimisez le stockage avec le nouvel étui tomtoc PadFolio pour iPad [Video]

Si vous recherchez un étui de voyage idéal pour votre tout nouvel iPad Pro, ne cherchez pas plus loin que le tomtoc PadFolio. Cet étui de voyage portable, mais volumineux, protège non seulement votre iPad, mais dispose également de suffisamment de rangement intelligent pour ranger tous vos accessoires iPad.

Le tomtoc PadFolio est disponible en trois versions. Le modèle Lite est super léger pour un transport facile, tandis que la version Pro dispose d’une plus grande capacité pour accueillir les accessoires iPad essentiels comme un Magic Keyboard ou un Smart Keyboard Folio. Enfin, il y a la version Plus, qui offre suffisamment d’espace pour transporter un Magic Keyboard externe et de nombreux autres accessoires.

Bien sûr, le tomtoc PadFolio excelle dans la protection contre les chutes, et il dispose d’une couverture à 360 degrés de qualité militaire qui peut protéger son contenu contre les chutes et les chocs accidentels. L’intérieur de l’étui où se trouve l’iPad est doté d’un tissu doux au toucher pour protéger son écran, ainsi que d’une sangle sécurisée pour maintenir votre tablette en place.

Présentation vidéo : étui tomtoc PadFolio pour iPad

Bien que le PadFolio soit une excellente option pour les nouveaux propriétaires d’iPad Pro, il fonctionne bien avec n’importe quelle tablette entre 9,7 et 11 pouces. Cela signifie qu’il fonctionne bien avec l’iPad de base, l’iPad Air et les tablettes non Apple de Samsung et d’autres. Il existe également des versions du PadFolio pour le plus grand iPad Pro de 12,9 pouces.

Le tomtoc PadFolio se distingue par sa capacité à transporter non seulement un iPad, mais également tous les accessoires essentiels. L’étui comprend des zones de stockage intelligentes pour les câbles, les SSD, l’Apple Pencil, les clés USB, les adaptateurs d’alimentation, les ordinateurs portables, etc. Malgré sa grande capacité, le PadFolio est suffisamment portable pour se glisser facilement dans un sac de voyage ou un sac à dos, mais il dispose également d’une poignée de transport intégrée pour une portabilité facile par lui-même.

Du point de vue du design, le PadFolio tomtoc présente un extérieur en coque rigide recouvert d’un tissu en maille hydrofuge. Ce choix de conception garantit que votre iPad et les accessoires correspondants seront en sécurité même par mauvais temps. L’unité est également dotée de fermetures à glissière YKK, réputées pour leur durabilité et leur bon fonctionnement.

Si vous venez d’acheter un nouvel iPad, assurez-vous de l’associer à un étui qui peut résister aux abus et de garder tous vos accessoires iPad organisés. Optimisez le stockage et protégez votre tablette avec le nouvel étui tomtoc PadFolio pour iPad. Un merci spécial à tomtoc pour le parrainage de 9to5mac.

