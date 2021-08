Optimisez votre créativité avec ce contrôleur de niveau supérieur

La technologie devrait pouvoir nous aider à simplifier nos vies et à rationaliser nos flux de travail, mais elle peut souvent finir par faire exactement le contraire. En matière de créativité, cela peut être particulièrement vrai. C’est parce que lorsque vous utilisez ces programmes insensés sur votre ordinateur avec un million de commandes différentes à maîtriser, vous pouvez facilement vous retrouver perdu et bloqué par l’ennui de tout cela.

Noté 4,3 étoiles sur 5 sur Amazon, TourBox Neo est le contrôleur ultime pour les créateurs, et il est maintenant en vente à 21% de réduction à seulement 150 $. Il est spécialement conçu pour les personnes travaillant dans des domaines créatifs, utile pour naviguer dans Photoshop, Lightroom, Illustrator, Capture One et d’autres programmes. Alors qu’est-ce que c’est exactement ? Eh bien, TourBox Neo est une console qui se connecte à votre système macOS ou Windows que vous pouvez utiliser pour éditer des photos, des vidéos et de l’audio ainsi que pour dessiner. Il est conçu pour vous aider à utiliser votre main de manière plus intuitive que la configuration traditionnelle d’un tapis de souris ou d’une souris externe, avec un bouton, une molette, une molette et une variété de boutons différents.

Les contrôles sont beaucoup plus précis que n’importe quelle souris, et le bouton vous permet de modifier différents attributs que vous avez probablement déjà vus sur un logiciel d’édition : dureté, taille, transparence, etc. Bien sûr, vous pouvez et devez toujours utiliser une souris avec elle , mais vous constaterez que cette console capte dans tous les endroits où la souris est déficiente ou redondante. Si vous en avez assez de tâtonner et d’interrompre votre processus personnel avec des tâches odieuses sur une souris, vous pouvez enfin être libre de ça.

La TourBox Neo peut être à vous pour 150 $, et vous constaterez probablement qu’avec sa personnalisation et son utilité générale, vous ne pourrez pas croire que vous avez travaillé si longtemps sans elle. Donc, si vous êtes sur la clôture, lâchez-vous : il y a une valeur illimitée à la lucidité que vous aurez lorsque vous travaillerez avec la TourBox Neo.

Prix ​​sujet à changement

