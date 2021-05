Ethereum (ETH)

Optimism intègre Ethereum Block Explorer Etherscan sur la plate-forme de couche deux

Etherscan, l’explorateur de blocs populaire d’Ethereum, a été intégré à la plate-forme Optimistic Ethereum layer-two. Cela a été révélé par Optimisme dans un message hier.

Ce que la collaboration Etherscan d’Ethereum optimiste signifie pour les utilisateurs

Selon Optimism, la nouvelle collaboration avec Etherscan est une étape majeure pour la convivialité sur Optimistic Ethereum et profiterait aux utilisateurs à bien des égards.

L’intégration Etherscan rendrait les informations hautement techniques sur Ethereum facilement consultables et lisibles par l’homme., Selon Optimism.

En outre, les utilisateurs optimistes d’Ethereum peuvent désormais surveiller les dépôts et les retraits parallèlement à la vue lorsque les transactions L2 sont pré-confirmées et lorsqu’elles ont été publiées et finalisées par lots sur L1.

Les utilisateurs pourraient également vérifier et publier le code source des contrats compilés par OVM et autres. L’annonce a ajouté que la fonction d’achèvement du retrait serait bientôt ajoutée sur L1.

Etherscan est une plate-forme d’exploration et d’analyse de blocs de premier plan pour le réseau Ethereum. La plate-forme permet aux clients de rechercher et de rechercher facilement des transactions Ethereum. La plate-forme existe en tant qu’entité indépendante et n’est pas financée ni exploitée par la Fondation Ethereum.

L’intégration d’Etherscan intervient après le déploiement de Synthetix sur l’échange d’actifs synthétiques DeFi sur le réseau Optimistic Ethereum.

Le mois dernier, Synthetix a annoncé le déploiement de Synthetix Staking sur Optimistic Ethereum et que les détenteurs de SNX pouvaient accéder à l’application sur la solution Optimistic Rollup.

Le projet DeFi, connu sous le nom de protocole de liquidité pour les actifs synthétiques, fonctionnait sur le testnet d’Optimism depuis plusieurs mois avant d’être lancé sur la L2.

À l’avenir, Optimism a l’intention d’intégrer davantage de protocoles pour permettre les transitions de liquidité vers cette nouvelle infrastructure L2.

L’optimisme prospère à cause des problèmes d’évolutivité d’Ethereum

La blockchain Ethereum a son problème d’évolutivité depuis des années. La plupart du temps, les transactions prennent une éternité à être compensées et les frais de gaz peuvent être extrêmement coûteux. Pour les investisseurs avertis qui construisent des projets massifs destinés à être utilisés par les masses, Ethereum n’est pas tout à fait prêt.

Cela a donné à des rollups comme Optimism la possibilité de prospérer. Optimism est une solution de couche 2 qui maintient les données de transaction en chaîne mais exécute le calcul hors chaîne, ce qui permet d’économiser des frais et d’augmenter les transactions par seconde. Étant donné que les données de calcul restent sur Ethereum, cette solution de mise à l’échelle ne sacrifie pas ou n’altère pas la sécurité d’Ethereum.

Optimism devait lancer son réseau principal avant avril 2021, avant de le pousser jusqu’en juillet. Selon l’équipe, il y a trop de risques à précipiter trop tôt sa solution de mise à l’échelle de couche deux. Il a souligné la nécessité d’éduquer davantage les développeurs DApp sur la façon de lancer des projets sur le réseau.

Jimmy Aki

Jimmy suit le développement de la blockchain depuis plusieurs années, et il est optimiste quant à son potentiel à démocratiser le système financier. Lorsqu’il n’est pas plongé dans les événements quotidiens de la scène cryptographique, il peut regarder des rediffusions légales ou essayer de battre son meilleur score au Scrabble.