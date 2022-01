Optimisme des Warriors: Klay Thompson cible Cleveland

Klay Thompson voit la lumière au bout du tunnel. Selon Adrian Wojnarowski (ESPN), l’attaquant pourrait revenir sur les courts à l’aube de dimanche à lundi en Espagne à Cleveland contre les Cavaliers (02h00). Golden State est optimiste à ce sujet et la décision finale sera prise une fois que l’équipe sera de retour à San Francisco après les matchs à Dallas et à la Nouvelle-Orléans.

L’attaquant, l’un des meilleurs tireurs de l’histoire de la NBA, a vécu un véritable calvaire avec les blessures. En juin 2019, lors du match 6 de la finale contre les Raptors de Toronto, subi une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche qui l’a laissé de côté pour toute la saison suivante, celle de la pandémie. Une fois rétabli, à l’été 2020, alors qu’il préparait son retour sur les courts, il a connu un nouveau revers : une nouvelle blessure grave, cette fois dans le tendon d’Achille. Au revoir à la saison 2020-21.

Deux ans et sept mois

Au total, et si la nouvelle se confirme enfin, Thompson aura été hors des pistes pendant 941 jours. Presque 2 ans et 7 mois. Beaucoup de temps pour un joueur forgé sur la ligne des trois points : il est à 23 triplés de percer dans le Top 20 de tous les temps avec 1798 en 615 matchs (2,9 en moyenne). Jusqu’à ses blessures mortelles, il avait une moyenne de 19,5 points avec 41,9% du périmètre.

Son retour renforce la candidature des Warriors au ring. Golden State est actuellement la meilleure équipe de la NBA avec un bilan de 28-7 et la meilleure défense du championnat avec une note défensive de 102,1 points. Son attaque est la quatrième (112). De plus, il forgera à nouveau une paire mortelle sur le périmètre avec Stephen Curry. Les deux, les Splash Brothers, ont semé la panique (avec Draymond Green et Kevin Durant) lors de la grande époque des Warriors, celle de 2014 à 2019, qui s’est clôturée avec trois anneaux en cinq Finales en plus du meilleur bilan de tous les temps avec 73 victoires en 82 matchs de saison régulière.