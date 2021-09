Optimiste de jouer un rôle clé avec la 5G en Inde, déclare Huawei

En ce qui concerne la sécurité et la conformité, a déclaré Li au cours des 20 dernières années, la société a assuré des conformités strictes concernant les lois statutaires et de cybersécurité du pays.

Bien que le gouvernement ait interdit aux fabricants d’équipements chinois de participer aux essais 5G, Huawei espère jouer un rôle clé en Inde et le considère comme un marché stratégique dans ses plans à long terme. L’entreprise communique régulièrement avec le gouvernement, mettant en évidence ses bons antécédents au cours des deux dernières décennies pour étayer son point de vue sur la cybersécurité, a déclaré un haut responsable de l’entreprise.

“Pour nous, l’engagement à long terme pour l’Inde n’est pas que des mots, mais un héritage de 20 ans à mettre l’Inde au premier plan avec notre technologie, nos services et nos innovations de classe mondiale, soutenus par un bilan sans précédent”, a déclaré David Li, PDG de Huawei Inde à FE. .

Les deux dernières années ont été difficiles pour Huawei, confronté à une surveillance accrue de la part du gouvernement à la suite des tensions indo-chinoises. Mais les choses s’améliorent pour l’entreprise. Après un léger retard, le gouvernement a fourni des identifiants de connexion à Huawei pour accéder au portail de produits de télécommunications de confiance.

L’accès au portail signifie que l’entreprise peut soumettre des détails sur ses produits et services au gouvernement si un opérateur manifeste son intérêt pour l’achat d’équipements auprès de l’entreprise. Une fois que les produits sont certifiés fiables, les opérateurs peuvent acheter l’équipement.

« Nous avons un mécanisme de conformité très systématique et complet. Il existe des processus définis pour des audits internes et externes réguliers, et une formation régulière pour les employés individuels afin de garantir le plein respect des règles et réglementations du pays », a-t-il déclaré.

Avec la mise en œuvre de la directive sur la sécurité nationale pour le secteur des télécommunications, les opérateurs ne peuvent installer que des équipements certifiés de confiance.

« Nous nous en tiendrons à nos principaux atouts en matière de R&D de pointe, pour fournir des réseaux plus rapidement, de manière professionnelle et au juste coût. Nous réalisons nos valeurs fondamentales et nous nous engageons à atteindre ce que nos clients attendent de nous. Nous sommes convaincus que nos clients et le gouvernement continueront à voir l’intérêt de s’associer avec nous et soutiendront nos technologies et nos offres », a déclaré Li.

Il a déclaré qu’en ce qui concerne la 5G, la société est optimiste quant à jouer un rôle clé dans le pays, en mettant son expérience mondiale au profit des industries verticales indiennes. À l’heure actuelle, Huawei est témoin d’une énorme demande de numérisation dans plusieurs secteurs tels que BFSI, l’automobile, les télécommunications, l’éducation et la santé.

« Avec une numérisation aussi rapide, chaque industrie représente désormais un marché en soi. En outre, les technologies de la nouvelle ère comme l’IA, alimentées par la 5G et couplées à d’autres technologies comme l’AR/VR, le cloud et l’IoT, présentent un potentiel immense et seront le prochain agent de croissance pour l’Inde et le reste du monde », a déclaré Li.

Le PDG de Huawei Inde a déclaré que la société détient l’un des plus grands portefeuilles de brevets au monde et possède une expérience mondiale dans le secteur des communications. « Notre mise en œuvre et nos services ont fait leurs preuves dans l’industrie. Le client peut voir comment nous pouvons fournir des réseaux plus rapidement, de manière plus professionnelle et de manière rentable », a-t-il déclaré.

