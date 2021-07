“Optimistes”, nous “obtiendrons finalement ce dont nous avons besoin” de Biden, démocrates .

La secrétaire-trésorière de l’AFL-CIO, Liz Shuler, a exprimé son optimisme quant au fait que l’administration Biden et le Congrès dirigé par les démocrates seront en mesure de réaliser le passage de 4 000 milliards de dollars de nouvelles dépenses fédérales proposées par le président Biden concernant les infrastructures physiques et les nouveaux programmes de filet de sécurité sociale.

“Nous sommes optimistes quant au fait que nous obtiendrons finalement ce dont nous avons besoin”, a déclaré Shuler lors d’une discussion en ligne sur la syndicalisation dans l’économie verte envisagée par les démocrates. « Nous soutenons le plan américain pour l’emploi. Nous soutenons l’American Families Plan. Tous ces éléments sont essentiels, nous pensons donc que nous les aurons éventuellement. Nous faisons du lobbying très fort pour cela.

Shuler a déclaré que l’AFL-CIO soutenait l’accord d’infrastructure conclu par la Maison Blanche avec un groupe bipartite de sénateurs.

“Nous pensons qu’il a beaucoup d’investissements dont nous avons cruellement besoin”, a-t-elle déclaré. « Nous devons franchir la ligne d’arrivée. »

John Podesta, fondateur et président du conseil d’administration du Center for American Progress, a déclaré que son organisation soutenait la Maison Blanche et les dirigeants du Congrès liant l’accord bipartite à un projet de loi de réconciliation budgétaire, qui pourrait être adopté sans les votes du GOP.

“Au Center for American Progress, nous pensons que le plan original Build Back Better que le président a présenté comportait des investissements vraiment extrêmement importants”, a déclaré Podesta lors de la discussion, “en particulier dans l’espace climatique et dans le soi-disant monde de l’économie des soins. , garde d’enfants et congés payés, soins aux personnes âgées, veiller à ce que les travailleurs à bas salaire soient payés. Ce n’est pas dans ce projet de loi sur les infrastructures.

«Ce que nous nous efforçons de dire, c’est qu’à moins d’obtenir à la fois le package Build Back Better via le processus de réconciliation et le projet de loi sur les infrastructures qui est bipartite, nous n’avons pas fait le travail. Nous sommes donc très clairs sur le fait que l’un sans l’autre ne construit pas la promesse de créer un avenir économique juste.

Biden a d’abord déclaré qu’il opposerait son veto à un projet de loi sur les infrastructures bipartite sans adoption d’un projet de loi de réconciliation partisane, mais est ensuite revenu sur cette position. La présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, et le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, n’ont pas dit s’ils autoriseraient un vote sur le projet de loi bipartite sur les infrastructures sans projet de loi de réconciliation.

Shuler a déclaré que les membres du syndicat “se mobilisent en ce moment sur le terrain” pour l’adoption du programme complet Build Back Better de Biden. Les dons politiques de l’AFL-CIO ont favorisé les démocrates par rapport aux républicains de 85 à 15 % au cours du cycle électoral de 2020, selon Open Secrets.

« L’investissement dans notre infrastructure sociale est plus que jamais nécessaire », a déclaré Shuler. « La pandémie a révélé les failles du filet de sécurité sociale de notre pays. Nous savons que c’est terriblement insuffisant.

Shuler a félicité Biden pour avoir fait un “travail magistral en alignant ses secrétaires de cabinet dans ce message” sur la création d’emplois syndicaux avec des projets d’infrastructure financés par les contribuables.

« Chaque reportage que j’entends concerne toujours la création de bons emplois syndiqués, et les gens ont besoin de l’entendre », a-t-elle déclaré.

Podesta a mentionné l’objectif de Biden d’atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 et a interrogé Shuler sur le processus de transition des États-Unis vers une économie basée sur les énergies renouvelables.

« Nous avons besoin d’un large portefeuille de technologies », a-t-elle déclaré. « Les objectifs et les calendriers sont toujours là où les travailleurs finissent par être laissés pour compte. »

Elle a demandé que des calendriers réalistes de réduction des émissions soient fixés afin de « réussir la transition ».

Elle a également déclaré que le gouvernement fédéral doit travailler pour « établir un marché solide » pour les véhicules électriques aux États-Unis.

« Nous devons faire adopter le programme complet du président afin que nous puissions obtenir les meilleurs résultats dans la transition vers les véhicules électriques [electric vehicles]”, a déclaré Shuler.