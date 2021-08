Option Designs sacs tâches créatives pour Asepto

Option Designs a une compréhension approfondie des exigences de la marque Asepto, a déclaré Sanghmitra Lodh, directeur principal du marketing, Asepto.

L’agence de création Option Designs basée à Gurgaon a remporté des tâches de création pour la marque d’emballage aseptique Asepto. Dans le cadre du mandat, l’agence fera la promotion de la marque et créera des stratégies de marketing pour accroître sa visibilité, tant dans les médias imprimés que numériques. Option Designs est l’une des rares agences à comprendre parfaitement le positionnement de la marque et la stratégie marketing avec une approche nette et rafraîchissante, a déclaré Sanghmitra Lodh, directeur marketing principal, Asepto. “Nous pensons qu’Option Design créera un positionnement de marque meilleur et plus fort grâce à des solutions innovantes”, a ajouté Lodh.

Selon Lodh, Option Designs a une compréhension approfondie des exigences de la marque Asepto. L’approche originale de l’agence, sa passion et son enthousiasme pour la création de nouvelles choses leur ont assuré que ce partenariat a le potentiel de récolter de grands avantages pour les deux parties, a-t-elle noté.

« En tant que premier fabricant indien d’emballages liquides aseptiques, la marque est impliquée dans la production d’emballages liquides aseptiques de nouvelle génération pour les entreprises du secteur des produits laitiers, des boissons et des spiritueux. Avec cette collaboration, nous cherchons à créer un travail exceptionnel ensemble et à créer un positionnement de marque plus fort pour Asepto », a ajouté Lodh.

Pour Anurag Mehta, co-fondateur d’Option Designs, travailler avec une marque renommée comme Asepto est une formidable opportunité. Selon Mehta, il y a place pour des travaux innovants et créatifs en termes de canaux de communication ainsi que d’autres aspects de la construction de la marque. L’agence vise à positionner la marque au sommet de sa concurrence avec des campagnes publicitaires stratégiques.

Option Designs a travaillé pour plusieurs marques renommées telles que JBL, Barista, Bodycare, Haldiram’s, Singer, entre autres. D’autre part, Asepto prétend couvrir 70 % du marché de l’emballage aseptique dans le pays.

« Aider la célèbre marque d’emballages aseptiques à réorganiser son activité au niveau mondial est notre priorité absolue. Nous nous concentrons principalement sur le changement de perception de la marque avec une devise pour la populariser auprès de ses clients et parties prenantes. Nos stratégies seront planifiées pour améliorer l’apparence de leurs produits et améliorer leur activité à l’échelle mondiale », a déclaré Rahul Gandhi, co-fondateur d’Option Designs.

