options au jour le jour vs avantages à long terme Crypto new media

Les gens travaillent dur pour de l’argent et, naturellement, ils veulent pouvoir dépenser cet argent. Avec la propagation des crypto-monnaies, il est devenu plus facile de traiter avec elles. De plus en plus de commerçants ont commencé à les accepter. Les transactions transfrontalières sont également moins chères lorsqu’elles sont exécutées avec des crypto-monnaies. Pourtant, ils sont loin d’être adoptés en masse, la volatilité des prix et le manque d’évolutivité sont deux obstacles techniques majeurs sur le chemin.

Même avec les transactions transfrontalières, PayPal domine toujours le marché. Jax.Network est un nouveau protocole ancré à Bitcoin et prétend résoudre ces deux problèmes. Comparons-le avec PayPal et voyons qui a l’avantage concurrentiel.

PayPal vs Jax.Network : l’analyse comparative de leurs fonctionnalités

Les distinctions entre PayPal et Jax.Network, en tant que processeurs de paiement, sont indiquées dans ce tableau :

Fonctionnalité

Pay Pal

Jax.Network

Nombre de transactions (évolutivité) PayPal peut effectuer un grand nombre de transactions. En 2018, il pouvait faire environ 193 en une seule seconde en moyenne. Grâce à sa solution de sharding, Jax.Network peut traiter les transactions unt égal à Visa ou Mastercard, soit des milliers par seconde.

Frais de transaction pour les dépôts et les retraits Les frais de transaction associés à PayPal ne cessent d’augmenter avec le temps. Les frais de transaction ne sont pas fixes et varient en fonction de l’espace occupé dans le bloc extrait. Le réseau est optimisé pour que le les frais de transaction peuvent être minimisés.

Principes de fonctionnement PayPal fonctionne lorsqu’un utilisateur rattache son compte bancaire au compte PayPal ; il accepte 25 devises ainsi que Visa, Mastercard et AMEX. Jax.Network est un protocole décentralisé avec son jeton natif. Toute personne dans le monde acceptant JAX peut recevoir et envoyer des transactions. Paiements internationaux Paiements internationaux avec des frais de transaction de 4,4% ; même en cas d’échec de transactions, ces frais sont conservés par PayPal. Les paiements internationaux peuvent être effectués de la même manière que Bitcoin, via des portefeuilles dédiés téléchargeables. Devise de support PayPal agit en tant que médiateur entre votre banque et la devise fiduciaire déposée. Jax.Network a sa propre monnaie native qui vous permet d’effectuer des transactions avec le réseau. Sécurité Après la connexion, un utilisateur reçoit une boucle de défi de sécurité. Ce problème et plusieurs autres tels que les comptes piratés sont courants. Jax.Network est à l’abri d’attaques telles que 51%. Il est également plus décentralisé de sorte qu’il n’y a aucune information stockée en ligne sur un expéditeur et un destinataire, à l’exception de leurs clés publiques respectives. Objectif L’objectif de l’organisation est de promouvoir des transactions faciles à l’échelle internationale. L’objectif du réseau est de promouvoir l’adoption de la cryptographie pour les transactions quotidiennes. Médiation La banque et le gouvernement agissent en tant que médiateurs dans le processus. Il n’y a pas de médiateur dans le système, il est entièrement décentralisé et adapté aux transactions peer-to-peer. Récompenses Les récompenses sont en points, selon le montant de la transaction. JXN ou JAX pour les mineurs. Pièces JAX pour les fournisseurs de liquidité, c’est-à-dire le staking.

Avantages et inconvénients

Plusieurs conclusions peuvent être tirées du tableau ci-dessus sur les avantages et les inconvénients de Jax.Network et PayPal. Rien n’est parfait et les deux peuvent être tout aussi importants pour de nombreuses personnes.

PayPal prend jusqu’à 2,9% de frais de transaction lorsque vous transférez de l’argent dans un pays. Si une personne se trouve dans un autre pays, vous devrez payer des frais de 4,4%, ce qui est encore plus élevé. Jax.Network, cependant, a un montant négligeable de frais pour initier des transactions. Dans les transactions PayPal, le gouvernement et les banques modéreront et vérifieront chaque transaction qui se produit. Dans le cas de Jax.Network, il n’y a pas d’intermédiaire et un utilisateur peut transférer les fonds sur son compte à sa discrétion. PayPal prend en charge la monnaie fiduciaire dont l’offre est réglementée par le gouvernement lui-même. L’offre de crypto est réglementée au niveau du protocole, et il y a souvent un plafond d’approvisionnement pour la plupart des crypto-monnaies. Cependant, les pièces JAX n’ont pas de plafond, mais l’exploitation minière n’est limitée que lorsqu’il existe une demande de transactions via une approche axée sur le marché. Ce faisant, JAX est un stablecoin adapté aux paiements quotidiens.

Ce qui est mieux

Il existe plusieurs différences entre PayPal et Jax.Network. D’une part, si vous souhaitez effectuer des transactions d’argent vers certains commerçants ou plateformes de commerce électronique en utilisant l’argent de votre banque, PayPal est plus pratique. D’un autre côté, si vous êtes à l’aise avec la cryptographie et que vous souhaitez une plate-forme sur laquelle vous n’avez pas à vous soucier en permanence des frais élevés, des intermédiaires, etc., alors Jax.Network peut être fait pour vous.

