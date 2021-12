Options bancaires numériques pour le millénaire salarié pour gérer les finances en déplacement

Pour vous aider à répondre à vos nouvelles préoccupations financières et à garder vos économies, vos dépenses et vos investissements sous un même toit, Airtel Payments Bank propose une solution bancaire unique pour tous vos besoins financiers.

Des changements de style de vie à un environnement de travail plus vivant, les milléniaux donnent une nouvelle dimension à tant de choses. Et, lorsqu’il s’agit de gestion de l’argent, vous, en tant que millénaire salarié, devez vous assurer que vous êtes toujours sur la voie des gagnants en utilisant au mieux votre revenu mensuel. Pour cela, vous devez trouver un équilibre entre votre épargne, vos dépenses et vos investissements.

Pour vous aider à répondre à vos nouvelles préoccupations financières et à garder vos économies, vos dépenses et vos investissements sous un même toit, Airtel Payments Bank propose une solution bancaire unique pour tous vos besoins financiers.

Pour la génération de milléniaux salariés avertis en numérique, la technologie via les appareils mobiles est l’endroit où leur vie tourne.

Banques de paiement Airtel

La génération Y, en particulier les personnes salariées, et leurs besoins bancaires touchent la corde sensible avec la banque numérique. Airtel Payments Bank, une véritable banque numérique, se présente comme la bonne solution bancaire pour répondre à leur besoin toujours croissant de mieux gérer leur argent. Des fonds de stationnement pour gagner un taux d’intérêt plus élevé, la gestion des dépenses, voire même l’investissement pour des objectifs à long terme, les services bancaires numériques d’Airtel Payments Bank sont à l’avant-garde pour vous aider à accomplir ces objectifs et bien plus encore !

Voici quelques-unes des solutions bancaires mondiales et riches en fonctionnalités qu’un millénaire salarié peut espérer sur Airtel Payments Bank :

Économisez et gagnez plus

L’une des premières étapes de la planification financière consiste à créer un fonds d’urgence qui peut être liquidé à court terme. Airtel Payments Bank permet à vos fonds inutilisés de travailler plus dur pour vous permettre de générer un rendement supérieur à celui des autres banques traditionnelles. Les fonds de stationnement sur un compte d’épargne Airtel Payments Bank vous offrent la possibilité de toucher un taux d’intérêt de 6%, ce qui représente un rendement plus élevé que celui des banques traditionnelles et même de la plupart des dépôts fixes !

Dépenser en mode UPI

Marquer un rendement plus élevé

Que vous achetiez en ligne ou que vous choisissiez vos marques préférées hors ligne dans les magasins, il est possible d’effectuer des paiements numériques pour des biens et des services via la plate-forme UPI. En tant qu’utilisateur hors ligne des services bancaires numériques, vous pouvez effectuer des paiements instantanés sans numéraire à partir de votre téléphone mobile directement à partir de votre compte bancaire d’épargne en scannant simplement un code QR de commerçant. Airtel Payments Bank vous offre une expérience transparente pour transférer des fonds d’un compte à un autre en toute sécurité et transparence.

Dépensez et gagnez des récompenses

La transaction numérique peut également être une expérience enrichissante. Dans le cadre du programme Rewards123 d’Airtel Payments Bank, chaque fois que vous effectuez une transaction numérique, des avantages vous attendent avec des récompenses régulières sous forme de cashback mensuel. Pour rendre l’affaire plus excitante, le compte d’épargne/portefeuille Rewards123 Plus est également accompagné d’un abonnement VIP Disney + Hotstar d’un an. SAVOIR PLUS

Effectuer, suivre les paiements de factures

Scanner le code QR d’un commerçant

Effectuer des paiements de factures sur des factures de services publics peut être une tâche simple, facile et bien gérée avec Airtel Payments Bank. Toutes vos exigences de base liées aux paiements des services publics, y compris l’électricité, l’eau, le gaz, les télécommunications, etc., peuvent être effectuées à partir d’un seul endroit, ce qui vous facilite également le suivi.

Investir dans DigiGold

L’or en tant que classe d’actifs fournit la diversification indispensable à un portefeuille d’investissement. En tant qu’utilisateur du compte d’épargne Airtel Payments Banks, vous pouvez investir dans de l’or 24 carats à l’aide de l’application Airtel Thanks. De plus, vous pouvez également offrir DigiGold à votre famille et à vos amis, qui ont un compte d’épargne auprès d’Airtel Payments Bank. Vous pouvez également configurer des instructions permanentes ou démarrer SIP pour que des paiements réguliers soient effectués à partir de votre compte Airtel Payments Bank. SAVOIR PLUS

Transactions sûres et sécurisées

Banque de paiement Airtel

En tant que titulaire d’un compte Airtel Payments Bank, vous pouvez vous attendre à ce que la sécurité des transactions soit du plus haut niveau en activant la fonction Airtel Safe Pay qui est le moyen de paiement le plus sûr. Safe Pay fournira une alerte supplémentaire en temps réel au moment d’une UPI ou d’une transaction bancaire sur Internet juste avant le débit de votre compte bancaire. SAVOIR PLUS

Passer au numérique

Le compte Airtel Payments Bank est une solution à 360 degrés pour tous vos besoins bancaires. Du dépôt au retrait ou au transfert de fonds, en passant par le paiement de factures, les achats et une multitude de paiements en ligne, il s’agit d’un guichet unique pour la gestion de l’argent. L’ouverture d’un compte bancaire numérique avec Airtel Payments Bank est simple, facile et peut être effectuée en un tournemain. Il est temps de surfer sur le monde bancaire numériquement soutenu par le pouvoir de sûreté et de sécurité d’Airtel Payments Bank !

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.