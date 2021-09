Options d’achat d’actions AAPL déclarées pour Tim Cook à la fin du trimestre

Des stock-options AAPL ont été déclarées pour Tim Cook et cinq autres dirigeants d’Apple. Le dossier de la SEC montre que Cook est en ligne pour plus d’un demi-million d’actions, d’une valeur de 75 millions de dollars en valeur actuelle.

Quatre autres dirigeants devraient recevoir des actions d’une valeur de 20 millions de dollars chacun, tandis qu’un autre est en lice pour 2,25 millions de dollars…

L’attribution d’unités d’actions restreintes a été déclarée dans une série de documents déposés hier auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC).

Une partie des récompenses prévues dépend de la performance, les dirigeants étant jugés sur le rendement total pour l’actionnaire au cours des deux prochains exercices. Le nombre d’actions déclarées sont celles qui seront attribuées si le rendement pour l’actionnaire atteint les objectifs fixés par la société. Le dossier note que les récompenses réelles basées sur les performances peuvent aller de rien du tout au double des chiffres indiqués.

Chaque unité d’actions restreinte représente le droit de recevoir, lors du règlement, une action ordinaire.

[The] les unités d’actions restreintes devraient être acquises à hauteur d’un tiers des unités le 1er avril 2024, le 1er avril 2025 et le 1er avril 2026.

[The] Les unités d’actions restreintes basées sur la performance devraient être acquises le 1er octobre 2024. Le nombre « cible » d’unités d’actions restreintes est indiqué. Entre 0 % et 200 % du nombre cible d’unités peuvent être acquis en fonction du rendement total relatif pour les actionnaires d’Apple à compter du premier jour de l’exercice 2022 d’Apple et se terminant le dernier jour de l’exercice 2024 d’Apple.