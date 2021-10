Options de fil de renonciation pour résoudre les problèmes de blessures RB

Certains d’entre vous sont peut-être trop jeunes pour se rappeler avoir fait la queue pour acheter des billets de cinéma. Les soucis qui s’insinueraient : quelle est la taille du théâtre ? Me restera-t-il une place ? Parce qu’il n’y en a peut-être pas.

C’est certainement ce que de nombreux managers fantastiques vont ressentir cette semaine lorsqu’ils déposeront des demandes de renonciation pour combler les lacunes en matière de retour en arrière. Il n’y en a presque pas assez pour tout le monde. Pour ceux dans cette file d’attente RB, au lieu de billets pour « Lethal Weapon », devront-ils se contenter de « Ishtar ».

Mais voyons si nous pouvons faire mieux dans le pool de renonciation des coureurs fantastiques de 2021 qu’un flop au box-office de Warren Beatty en 1987.

Saquon Barkley a une cheville de la taille du gars Gluttony dans « Se7en ». On dirait que nous venons de récupérer Barkley, mais maintenant nous allons probablement devoir le remplacer à nouveau, au moins pour un petit moment.

Clyde Edwards-Helaire a dû être emmené hors du terrain dimanche soir à cause d’une blessure au genou qui l’empêcherait apparemment de jouer deux à trois semaines. Il n’avait pas été génial, alors peut-être que vous l’aviez déjà mis au banc, mais il est temps de trouver une solution ferme.

Alors, vers qui se tournent les managers de fantasy pour régler l’un de ces problèmes ?

Devontae Booker est sur le point de remplacer Barkley. Certes, il n’a rien de spécial, et cette infraction a beaucoup de blessures à traiter en ce moment. Darrel Williams de Kansas City est une meilleure option. Il est plus proche de CEH en termes de talent que Booker ne l’est de Barkley, et l’offensive des Chiefs offre une meilleure opportunité fantastique que les Giants – surtout si le QB Daniel Jones manque de temps pour Big Blue.

Clyde Edwards-Helaire est aidé en dehors du terrain..

Chicago a récemment perdu David Montgomery pendant plusieurs semaines, mais l’ascension présumée de Damien Williams ne ressemblait pas tout à fait à ce que nous attendions. Williams a encore beaucoup de travail et a marqué, donc c’est bien. Mais Khalil Herbert a obtenu plus de courses et de verges. Peut-être que Montgomery-Herbert peut être une version à un dollar de Nick Chubb-Kareem Hunt ou d’Ezekiel Elliott-Tony Pollard.

En parlant de Pollard, il y a Pollard. Il sera plus difficile à trouver, mais il a des touches à deux chiffres quatre semaines consécutives. Il y a aussi AJ Dillon, qui obtient une bonne dose de travail derrière Aaron Jones.

De plus, il y a eu une observation de Myles Gaskin cette semaine dans l’offensive des Dolphins. Peut-être qu’un manager mécontent l’a déjà laissé tomber dans votre ligue.

Chris Carson a lutté et fait face à un problème de cou. Alex Collins a été utilisé de manière significative la semaine dernière et pourrait être en ligne pour plus si Carson est mis à l’écart et avec Geno Smith prenant le relais au QB pour Russell Wilson blessé.

Damien Harris est remarquablement « meh », et il a un problème de fumble et, maintenant, un problème de côtes. Vous pouvez tenter votre chance avec la recrue Rhamondre Stevenson pour voler certains des carrys de Harris ou choisir l’option la plus sûre de Brandon Bolden pour aller au-delà du simple rôle de James White, précédemment blessé.

Les blessures ne sont jamais amusantes. La semaine dernière était comme un mauvais film fantastique. Et le fil de renonciation est maintenant votre enfer personnel « Battlefield Earth ».

D’accord, nous vous croyons

Courtland Sutton WR, Broncos

A eu son premier match fort depuis la semaine 2. Son calendrier à venir présente des défenses faibles contre des WR fantastiques et d’autres que nous pensons ne sont pas aussi bons que leur classement.

Emmanuel Sanders WR, Factures

Nous étions sceptiques au début, mais Sanders vole constamment les cibles de la zone rouge de Cole Beasley et a été plus efficace.

Kadarius Toney WR, Géants

Ressemblait à un étalon dimanche contre les Cowboys avec tous les autres WR blessés. Mais c’est un Géant, donc les blessures sont un problème. Surveillez un problème de jambe potentiel.

Emmanuel Sanders célèbre son touchdown contre les Chiefs.AP

Dan Arnold TE, Jaguars

Ils ont échangé contre Arnold il y a quelques semaines à peine, et dimanche, il avait huit cibles – à égalité au troisième rang de la ligue. Une endurance fantastique plus longue que celle de Ricky Seals-Jones de Washington.

Cela semble sommaire

Trey Lance QB, 49ers

Il était QB18 dans la semaine 5 avant lundi. Yay stats précipitées, boo statistiques de passage. Maintenant, il a une entorse au genou.

Chuba Hubbard RB, Panthères

Christian McCaffrey a annoncé un retour de la semaine 5. Les managers de Fantasy devraient se diriger vers la semaine 6 en s’attendant à ce qu’il soit de retour, ce qui signifie que Hubbard est de retour sur le banc.

Marquez Callaway WR, Saints

J’ai eu un grand jeu fantastique cette semaine. Mais, à moins que vous ne projetiez un TD de Je vous salue Marie de 49 verges chaque semaine… Sinon, il était 3-en-36 avec un TD. Score à un chiffre dans le PRR trois des quatre premières semaines.

David Njoku TE, Browns

N’apparaît que dans les fusillades. De bon augure pour la semaine 6 contre les Cardinals. Après cela, attendez-vous à une longue période de déception.