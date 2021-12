Options de planification de la retraite en Inde : où investir, points clés, implications fiscales expliquées

Une planification de retraite réussie doit trouver un équilibre entre des attentes de rendement réalistes et le niveau de vie souhaité

« Le moment de réparer le toit, c’est quand le soleil brille » – John F. Kennedy

On dit souvent que la vie commence à 60 ans. Habituellement, à cet âge, les gens prennent leur retraite et poursuivent leurs rêves de longue date. Pour certains, il peut s’agir de voyager et d’explorer de nouveaux endroits, tandis que d’autres peuvent vouloir acquérir de nouvelles compétences ou même commencer un nouveau passe-temps. Cependant, la phase de retraite signifie également que le flux de revenus serait asséché bien que les dépenses continueraient encore.

L’Inde était autrefois une nation de familles nombreuses et unies, où la jeune génération surveillait les personnes âgées. Cependant, avec l’urbanisation à grande échelle, les familles ont commencé à se réduire et les familles nucléaires se multiplient. Selon un rapport CRISIL publié en mars 2019, la taille moyenne des familles qui était de 5,7 membres en 1992 est tombée à 4,6 membres en 2015. Ainsi, le pilier de soutien aux personnes âgées est en baisse. À la lumière de cela, on ne soulignera jamais assez qu’une planification de retraite appropriée est impérative dans le monde imprévisible d’aujourd’hui.

Les régimes de retraite sont appelés régimes de retraite. L’objectif principal d’un régime de retraite est d’avoir un revenu régulier après la retraite. Compte tenu de l’inflation sans cesse croissante, investir dans ces régimes est devenu primordial et une condition préalable à la pérennité de la retraite.

Les régimes de retraite ont principalement deux étapes à savoir. l’étape d’accumulation où vous payez une prime annuelle jusqu’à l’âge de la retraite pour mettre en commun des fonds et l’étape d’acquisition où, après la retraite, vous commencez à recevoir des rentes.

Vous avez le choix entre plusieurs options, tout en sélectionnant un régime de retraite adapté à des besoins spécifiques.

Régime national de retraite (NPS) : Le Régime national de pension est un régime axé sur la retraite dans lequel, en plus des versements mensuels de pension, un montant forfaitaire est versé en plus au moment où l’investisseur atteint l’âge de la retraite. En cas de décès d’un souscripteur, le mandataire/héritier légal peut retirer l’argent accumulé. Atal Pension Yojna (APY), qui relève du NPS, a été lancée en 2015 et a suscité un accueil formidable de la part des abonnés. En janvier 2019, il comptait 1,38 crore d’abonnés et des actifs sous gestion de Rs. 6 177 crores.Caisse publique de prévoyance (PPF) : Le Public Provident Fund est un plan d’investissement à long terme avec un blocage de 15 ans, ce qui signifie que les fonds investis ne peuvent pas être retirés avant 15 ans. Après l’expiration de la période d’immobilisation, les fonds ne peuvent être retirés que sous forme de somme forfaitaire, ce qui signifie essentiellement que le PPF n’offre pas la facilité de pension mensuelle. La facilité de nomination étant disponible, en cas de décès de l’investisseur, le nominee sera éligible pour obtenir le montant du PPF avant même la période de blocage de 15 ans. Cependant, le prête-nom ne peut pas continuer le compte PPF du défunt.Caisse de Prévoyance des Salariés (EPF) : Le fonds de prévoyance des employés est principalement destiné aux salariés où l’employeur et l’employé contribuent à parts égales à un fonds commun et à la retraite, l’employé reçoit le montant principal (sa contribution plus la contribution de l’employeur au fil des ans) ainsi que les intérêts courus sur celui-ci. En cas de décès de l’employé, le montant de l’EPF sera versé à son candidat enregistré ou au membre de la famille immédiate/l’héritier légal au cas où aucun candidat n’aurait été affecté plus tôt.Régimes d’assurance : En plus de garantir la santé et la vie, il existe des régimes d’assurance qui prévoient des prestations de retraite. Ceux-ci peuvent être de deux types : les régimes d’assurance liés à l’unité (ULIP) et les rentes. Dans les deux cas, un paiement de prime régulier est requis. Alors que dans les plans de rente, l’investisseur reçoit soit une somme forfaitaire, soit des paiements réguliers après la retraite jusqu’à son décès, les ULIP offrent une double couverture, à savoir. une assurance-vie ainsi qu’une couverture pour la retraite. Dans les ULIP, en cas de décès de l’investisseur, son/ses mandataire(s) obtient une somme assurée par l’assureur. Au 31 mars 2020, le total des actifs sous gestion des ULIP était de Rs. 3,73 lakhs crores et le nombre total de polices de rente était de 23 lakhs.

Un investisseur peut choisir n’importe quel fonds de pension en fonction de ses besoins et de ses préférences ; cependant, les facteurs clés suivants méritent d’être pris en considération :

Inflation

L’investissement à long terme doit garantir un rendement positif après l’inflation. Par exemple, si le taux d’inflation est de 6 % par an, la valeur de Rs. 100 aujourd’hui équivaudra à Rs. 94 après un an. Ainsi, si l’investissement dans un fonds de pension donne un rendement inférieur ou égal à 6 %, ce ne sera pas une option viable pour planifier la retraite.

Couverture adéquate

Lors du choix d’un régime de retraite, il faut s’assurer de recevoir un revenu de retraite adéquat après la retraite qui devrait être suffisant pour couvrir les dépenses ainsi qu’une sauvegarde pour les besoins d’urgence.

Rendement assuré et faible risque

L’investisseur peut ne pas préférer rechercher plus de risques au moment de la retraite. Ainsi, il est important de s’en tenir à un retour sur investissement garanti et, en outre, les investissements doivent refléter le corpus à faible risque pour lutter contre la volatilité croissante du marché.

Rente

Une autre considération pertinente est le montant de la rente offerte. Il existe différents régimes de retraite qui diffèrent en termes de rente offerte. Certains régimes peuvent prévoir le versement d’une rente uniquement pendant une certaine période après la retraite et certains peuvent assurer le versement régulier jusqu’au décès de la personne. Il existe des régimes qui assurent la rente aux candidats même après le décès de la personne assurée.

Diversification

« Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier » est le principe fondamental des investissements. Par conséquent, avant de se concentrer sur un plan, il est pertinent de vérifier la diversification du fonds de pension. De plus, si cela est possible, on peut opter pour plusieurs régimes de retraite. Un fonds de retraite bien diversifié garantira que le corpus est le moins affecté lors de tout événement économique imprévu à l’avenir.

Impôts

Les impôts sont probablement le facteur le plus important à considérer lors du choix d’un régime de retraite. L’aspect fiscal diffère en fonction du type de régime de retraite et de l’appétit pour le risque de l’investisseur.

Mécanisme d’investissement dans divers fonds de retraite

Habituellement, un abonné peut souscrire aux plans mentionnés ci-dessus en ligne ou hors ligne.

Mode en ligne : dans ce mode, l’investisseur doit visiter le site Web respectif (pour NPS https://enps.nsdl.com/eNPS/NationalPensionSystem.html) et le site Web respectif de la banque ou du bureau de poste pour PPF et télécharger les documents requis comme Aadhar carte, carte PAN, photographie, coordonnées du prête-nom, coordonnées bancaires, etc. L’investisseur peut avoir besoin de déposer un certain montant comme investissement initial. Mode hors ligne : l’investisseur devra visiter le point de présence (POP) qui sont généralement des banques inscrites auprès de l’Autorité indienne de réglementation et de développement des fonds de pension (PFRDA) en cas de NPS et remplissez le formulaire et les documents requis. En cas de PPF, l’investisseur doit se rendre dans n’importe quelle banque ou bureau de poste agréé. Les comptes EPF sont ouverts par les employeurs pour lesquels ils doivent s’enregistrer en tant qu’établissement sur le site Web de l’Organisation de prévoyance des employés (« EPFO ​​»). en ce qui concerne les polices d’assurance, l’investisseur doit d’abord déterminer le fournisseur d’assurance selon ses besoins et, en conséquence, visiter son site Web, sa succursale ou son agent d’assurance pour acheter un ULIP ou une rente.

Implications fiscales pour divers régimes de retraite

Phase d’accumulationLes investissements en PPF, rente, cotisation salariale à l’EPF, sont déductibles d’impôt jusqu’à un maximum de Rs. 1,50,000 paEn cas d’EPF, contribution de l’employeur au-delà de Rs. 7 50 000 au cours d’un exercice financier sont imposables. La contribution de l’employeur au NPS est déductible jusqu’à 10 % du salaire de l’employé. La contribution NPS prévoit une déduction supplémentaire de Rs maximum. 50 000 au titre des cotisations des employés/souscripteurs. Pour les travailleurs indépendants, 20 % du revenu total brut jusqu’à un maximum de Rs. 2 000 000 sont déductibles des impôts. Phase d’acquisition Les intérêts courus sur le PPF et le montant perçu après la période d’immobilisation de 15 ans sont exonérés d’impôt. Les retraits du compte NPS après la retraite sont exonérés d’impôt. Cependant, seulement 60 % peuvent être retirés après la retraite. Les 40 % restants doivent être conservés comme corpus pour garantir que la pension régulière puisse être perçue par le régime. Le montant forfaitaire reçu de l’EPF à la retraite est exonéré d’impôt. Le paiement de la rente après la retraite est imposable.

Conclusion

La planification de la retraite est l’un des aspects cruciaux de la planification financière. Une planification de retraite réussie doit trouver un équilibre entre des attentes de rendement réalistes et le niveau de vie souhaité. Il faut essayer de construire un portefeuille flexible qui aidera à mener une retraite paisible et sans souci. Selon le rapport CRISIL publié en mars 2019, le taux de pénétration des retraites en Inde est estimé être considérablement faible à un maigre 24% de la population au-dessus de l’âge de la retraite, contre plus de 70% pour d’autres pays asiatiques comme le Japon, la Chine et la République de Corée. , ce qui implique que peu de gens planifient radicalement leur retraite et dépendent toujours de leur famille immédiate pour les besoins monétaires post-retraite. Il est pertinent de la part des gouvernements ainsi que des parties prenantes privées comme les employeurs, de sensibiliser davantage à la nécessité d’une bonne planification de la retraite qui aidera les gens à assurer leur avenir de manière viable.

Par Sundara Rajan TK, associée chez DVS Advisors LLP.

