Options d’économie d’impôt de dernière minute autres que les placements de la Section 80C

Alors que l’exercice 2020-2021 est sur le point de se terminer aujourd’hui, il est temps d’analyser les investissements permettant d’économiser des impôts dont on peut profiter pour économiser des impôts dans l’année fiscale en cours jusqu’au 31 mars 2021. Le gouvernement a introduit le nouveau régime fiscal du 1er avril 2020. et les contribuables qui remplissent certaines conditions ont eu la possibilité de choisir un régime fiscal simplifié offrant des taux d’imposition plus bas.

«Le régime fiscal ancien / régulier pourrait être avantageux pour certains contribuables, alors qu’il ne l’est pas pour d’autres. Cela dépendra du niveau de revenu de l’individu. On peut choisir le nouveau régime où les taux sont plus bas. Cependant, certaines exemptions et déductions ne sont pas disponibles, ce qui continuerait avec l’ancien régime normal. Dans le cas où un individu a opté pour l’ancien régime fiscal, on peut réclamer des déductions allant jusqu’à Rs 1,5 lakh en vertu de la section 80C en vertu des dispositions fiscales », explique Sudhakar Sethuraman, associé, Deloitte Inde.

Cependant, si vous avez déjà épuisé la limite de déduction de Rs 1,5 lakh en vertu de la section 80C, il existe également des opportunités / options qui s’offrent à vous en dehors des investissements 80C.

«Avec plusieurs produits d’investissement, de petits instruments d’épargne, des polices d’assurance, des régimes de retraite, des remboursements de prêts immobiliers, des contributions au FPE, etc. encombrant l’article 80C, les contribuables ont souvent tendance à épuiser assez facilement la limite de déduction de Rs 1,5 lakh en vertu de cette section. Ces contribuables devraient envisager les déductions et exemptions fiscales disponibles en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu pour réduire leur obligation fiscale », déclare Sahil Arora, directeur de Paisabazaar.com.

Jetons un coup d’œil à certaines de ces options d’économie d’impôt que vous pourriez envisager autres que celles disponibles en vertu de l’article 80C:

1. Section 80CCD (1B): Déduction supplémentaire pour les investissements NPS

La section 80CCD (1B) permet une déduction fiscale supplémentaire allant jusqu’à Rs 50 000 sur la contribution au compte de niveau I NPS. Cette déduction s’ajoute à la déduction disponible sur la contribution jusqu’à Rs 1,5 lakh dans le compte NPS Tier I en vertu de la section 80C.

2. Section 80D: Prime d’assurance maladie

L’article 80D permet une déduction fiscale allant jusqu’à 25 000 roupies sur les primes d’assurance maladie payées pour soi-même, son conjoint et ses enfants à charge. Vous pouvez bénéficier d’une déduction supplémentaire allant jusqu’à Rs 25 000 sur les primes d’assurance maladie payées pour vos parents de moins de 60 ans. Une déduction fiscale plus élevée pouvant aller jusqu’à Rs 50 000 peut être demandée pour le paiement de la prime d’assurance maladie pour les parents de plus de 60 ans.

3. Article 10 (13A): exemption HRA en payant un loyer aux parents

L’article 10 (13A) permet une déduction fiscale sur la composante HRA du salaire pour les personnes vivant dans un logement loué. Les contribuables vivant avec leurs parents dans le logement appartenant à leurs parents peuvent également demander cette déduction s’ils paient un loyer à leurs parents.

«Notez que vous devez payer le loyer au parent propriétaire de la propriété. Le parent qui reçoit le montant du loyer doit divulguer les revenus de location lors de la production de ses déclarations de TI. Assurez-vous de conserver un registre et une documentation appropriés du paiement du loyer à vos parents sous forme de reçus de loyer, de contrat de location et de paiement du loyer par virement bancaire. Cela vous permettra de vous préparer à un examen minutieux, le cas échéant, par les agents du fisc », déclare Arora.

4. Section 80GG: Déduction sur le loyer pour ceux qui ne reçoivent pas de HRA

L’article 80GG permet aux travailleurs indépendants et aux salariés qui ne reçoivent pas de HRA dans le cadre de leur salaire de bénéficier d’une déduction fiscale sur le loyer payé pour leur logement. Cependant, la déduction disponible en vertu de la présente section a été plafonnée à 5 000 Rs par mois ou 25% de son revenu total pour une année ou le loyer réel payé au-delà de 10% de son revenu total, selon le montant le plus bas.

5. Section 80DDB: Déduction pour traitement médical de maladies spécifiques

L’article 80DDB permet aux contribuables de demander une déduction sur le montant dépensé pour traiter des maladies spécifiques pour un membre de la famille autonome ou à charge. Ces affections sont mentionnées dans la règle 11DD de l’IT Act et comprennent des maladies telles que le SIDA, l’insuffisance rénale chronique, l’hémophilie, le cancer malin, la thalassémie et d’autres affections neurologiques. Les déductions ne peuvent être réclamées que sur présentation des prescriptions pertinentes de la liste des spécialistes mentionnés à la section 80DDB.

«Alors que la déduction autorisée sur le montant consacré au traitement des personnes de moins de 60 ans a été plafonnée à Rs 40 000, la déduction autorisée sur le montant consacré au traitement des personnes âgées peut aller jusqu’à Rs 1 lakh», explique Arora.

Opportunités / options disponibles pour les particuliers en dehors des investissements 80C:

(Tableau de Deloitte India)

