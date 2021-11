Options d’investissement dans les fonds communs de placement Dividende vs Growth : qu’est-ce qui peut vous rendre riche rapidement ?

Image représentative

Il existe deux grands types d’options pour les investisseurs en fonds communs de placement – ​​Dividende et Croissance. Les experts disent que les investisseurs devraient choisir l’une ou l’autre option en fonction de leur objectif d’investissement. Les implications fiscales doivent également être prises en compte avant de choisir l’une des deux options. La différence fondamentale entre les options de dividende et de croissance réside dans le fait que les bénéfices réalisés par le fonds commun de placement sont reversés aux investisseurs après certains intervalles dans l’option précédente et réinvestis dans le régime dans la dernière option.

Dans le cadre de l’option dividendes, les bénéfices réalisés par le système de fonds communs de placement sont versés aux investisseurs à certains intervalles comme annuel, quotidien, mensuel, trimestriel, etc. Dans l’option de croissance, les bénéfices réalisés par le système sont réinvestis dans le système au lieu d’être versé aux investisseurs.

Cependant, le portefeuille du fonds reste le même dans les deux options

« Le portefeuille sous-jacent des options de dividendes et de croissance est exactement le même. Lorsqu’un gestionnaire de fonds comptabilise des bénéfices, l’impact est le même pour les options de dividende et de croissance. La seule différence est que les bénéfices sont réinvestis dans l’option de croissance et distribués dans l’option de dividende », a déclaré à FE Online le Dr Ravi Singh, responsable de la recherche et vice-président de ShareIndia.

Selon Vinit Khandare, PDG et fondateur de MyFundBazaar, la valeur liquidative sera plus élevée dans l’option de croissance, car les bénéfices réinvestis peuvent générer des bénéfices. De plus, le rendement total est plus élevé dans l’option de croissance.

« Dans l’option de dividende, les bénéfices comptabilisés par le gestionnaire de fonds sont distribués aux investisseurs. Les dividendes versés sont déduits de la VNI, ce qui réduit la VNI ex-dividende. Bien que les rendements totaux soient inférieurs à ceux de l’option de croissance à long terme en raison de versements périodiques, l’imposition correspond au taux d’imposition de l’investisseur sur le revenu », a déclaré Khandare à FE Online.

« Dans l’option de croissance, les bénéfices comptabilisés par le gestionnaire de fonds sont réinvestis dans le programme. Contrairement à l’option Dividende, la valeur liquidative sera plus élevée car les bénéfices réinvestis peuvent générer des bénéfices. De plus, les rendements totaux seront généralement plus élevés que ceux de l’option dividende sur un horizon d’investissement suffisamment long », a-t-il ajouté.

Anurag Garg, fondateur et PDG de Nivesh.com, a déclaré que dans le cadre de l’option de croissance, vous pouvez réaliser des bénéfices sur les bénéfices et ainsi bénéficier de la capitalisation puisque les bénéfices sont réinvestis dans le programme.

Qui devrait opter pour l’option Croissance ?

Les experts suggèrent que les investisseurs qui n’ont pas besoin de flux de trésorerie réguliers peuvent investir dans des options de croissance. La valeur liquidative des options de croissance sera plus élevée puisque les bénéfices sont réinvestis dans le programme, les investisseurs peuvent réaliser des bénéfices sur les bénéfices et ainsi bénéficier de la capitalisation. Les rendements totaux seront généralement plus élevés que les options de dividendes sur des horizons d’investissement suffisamment longs.

Garg a suggéré des options de croissance pour les investisseurs qui ont un long horizon d’investissement et une capacité à prendre des risques. Cette option peut également convenir aux investisseurs qui souhaitent créer de la richesse. « Les jeunes investisseurs seront plus adaptés à cette option, ceux qui sont célibataires ou les jeunes couples avec de jeunes enfants », a-t-il déclaré.

Khandare a déclaré que l’option de croissance pourrait être meilleure pour ceux qui se situent sous la tranche d’imposition de 10 % car il n’y a pas d’impôt sur la distribution des dividendes. La valeur liquidative de l’option de croissance sera toujours supérieure à celle de l’option de dividende, car la valeur réinvestie dans l’option de croissance peut augmenter avec le temps.

Qui devrait opter pour l’option Dividende ?

Les experts disent que les investisseurs qui ont besoin de flux de trésorerie réguliers de leur investissement peuvent investir dans des options de dividendes. Cependant, la VNI post-dividende peut être inférieure dans l’option dividende.

« Les dividendes versés sont déduits de la VNI. La valeur liquidative ex-dividende est donc plus faible. C’est pourquoi les rendements totaux seront inférieurs aux options de croissance à long terme en raison de paiements périodiques », a déclaré le Dr Singh.

Selon Garg, l’option dividende serait meilleure pour les investisseurs qui sont à la retraite et ne gagnent plus. Il conviendrait également à ceux qui n’ont pas un flux de revenus stable.

Khandare a suggéré que l’option de dividende pourrait convenir aux personnes se situant dans la tranche de revenu de 20 à 30 %. « L’option de dividende est meilleure si une personne se situe dans une tranche de revenu supérieure (20 à 30 % et plus), car l’impôt sur la distribution de dividendes est inférieur. Les régimes d’endettement s’ils sont détenus à court terme, moins d’un an, alors l’impôt sur les plus-values ​​sera ajouté au revenu et imposé selon la dalle », a-t-il déclaré.

« En d’autres termes, étant donné que les dividendes sont devenus entièrement imposables entre les mains des contribuables, il serait logique que vous optiez pour l’option dividende au cas où votre revenu imposable total ne dépasserait pas 5 lakh Rs pour lequel vous pouvez demander un remboursement en vertu de l’article 87A rendant effectivement les dividendes libres d’impôt entre vos mains », a-t-il ajouté.

Quelle option peut donner plus de rendements à long terme ?

« Option de croissance, puisque les rendements sont réinvestis et les rendements sont gagnés sur le montant réinvesti permettant d’obtenir des rendements composés. L’investisseur reçoit le montant investi plus les rendements composés. Dans l’option dividende, puisque les paiements sont effectués régulièrement à la fin, le montant final restant est le principal investi », a déclaré Garg.

« L’option de dividende peut être futile pour les investisseurs qui n’ont pas besoin de revenus réguliers car l’argent pourrait rester inactif sur le compte bancaire. Grâce à l’option de croissance, l’investisseur n’a pas à se soucier de réinvestir le dividende reçu, il est réinvesti automatiquement », a-t-il ajouté.

Cependant, les experts disent que le choix de l’une ou l’autre option est une question de choix et de besoins individuels. Le rendement final peut également dépendre du fait que vous investissez dans des fonds d’actions ou de dette.

Implications de taxes

Selon Singh, l’option de dividende est imposée selon les taux de dalle de revenu de l’investisseur. Cependant, les incidences fiscales de l’option de croissance commencent au moment du rachat du fonds.

« La loi de l’impôt sur le revenu prévoit une déduction obligatoire de TDS à 10 % des revenus de dividendes en cas de particulier résident. Toutefois, aucun TDS n’est déduit si le dividende global distribué ou susceptible d’être distribué au cours de l’exercice à un porteur de parts individuel n’excède pas 5 000 Rs. En l’absence d’un numéro de compte permanent, le taux TDS serait de 20% », a déclaré Singh.

« Il n’y a aucune incidence fiscale sur les options de croissance à moins que vous ne les rachetiez. Dans les fonds d’actions, les gains en capital à court terme (détenus pendant moins de 12 mois) sont imposés à 15% et les gains en capital à long terme (détenus pendant plus de 12 mois) jusqu’à Rs 1 lakh sont exonérés d’impôt et par la suite, imposés à 10% . Dans les fonds de dette, les plus-values ​​à court terme (détenues depuis moins de 36 mois) sont taxées selon la dalle d’impôt sur le revenu de l’investisseur et les plus-values ​​à long terme (détenues depuis plus de 36 mois) sont taxées à 20% après avoir autorisé les avantages d’indexation , » il ajouta.

(Les investissements dans les fonds communs de placement sont soumis aux risques du marché. Les opinions/suggestions exprimées ci-dessus sont celles des commentateurs respectifs. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de prendre toute décision d’investissement.)

