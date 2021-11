Options d’investissement : le conseil d’administration de l’EPFO se réunira le 20 novembre

Le mois dernier, les gérants et conseillers de l’EPFO ont fait une présentation devant les membres de la FIAC sur les opportunités de tels investissements, rendements et risques.

Le Conseil d’administration central (CBT) de l’Organisation du fonds de prévoyance des employés (EPFO) se réunira le 20 novembre pour discuter, entre autres, des options d’investissement disponibles inexploitées visant à tirer parti du marché boursier dynamique.

Conformément au modèle d’investissement notifié, l’EPFO peut investir ses dépôts supplémentaires, s’élevant à environ 1,8 crore de lakh Rs par an, entre 45 % et 50 % dans des titres publics, 35 à 45 % dans des instruments de dette, jusqu’à 5 % à court terme. titres de créance à terme, entre 5 et 15 % en actions et jusqu’à 5 % en investissements adossés à des actifs, structurés en fiducie et divers.

La catégorie d’investissements adossés à des actifs, structurés en fiducie et divers a été modifiée en avril de cette année pour céder la place à des investissements dans des parts émises par des fonds d’investissement alternatifs (AIF) de catégorie I et II réglementés par le Securities and Exchange Board of India (Sebi) .

La catégorie déjà autorisée dans le cadre de cette option comprend les titres hypothécaires commerciaux ou les titres hypothécaires résidentiels, les parts émises par des fiducies de placement immobilier (FPI), les titres adossés à des actifs et les parts de fiducies de placement en infrastructure (InvIT) réglementées par le régulateur du marché. . L’EPFO n’a pas encore exercé ces options.

Le mois dernier, les gérants et conseillers de l’EPFO ont fait une présentation devant les membres de la FIAC sur les opportunités de tels investissements, rendements et risques.

Lors de la prochaine réunion de la CBT, un organe tripartite impliquant le gouvernement, les travailleurs et les représentants des employeurs, la discussion portera sur la manière dont le retour sur investissement peut être maximisé en utilisant les options disponibles qui seront moins risquées et en même temps, plus rentables. relutive.

«Cela est nécessaire pour assurer de meilleurs retours aux abonnés. Les rendements plus élevés ne seront possibles que si vous investissez dans de nouveaux instruments d’investissement », a déclaré un haut responsable du gouvernement. Au cours des deux derniers exercices, l’EPFO a versé 8,5 % d’intérêts à ses souscripteurs sur leurs dépôts accumulés à la Caisse de prévoyance des salariés (EPF). C’est plus élevé que de nombreux petits plans d’épargne.

La BCT discutera également des voies et moyens des fonds de diversification en obligations d’entreprises et en obligations du secteur public.

«Nous examinerons les investissements moins risqués comme les InvIT parrainés par des entités gouvernementales tels que celui de PGCIL et NHAI. Dans le même temps, l’autorité ne devrait pas manquer l’occasion de gagner des rendements plus élevés sur un marché porteur », a-t-il déclaré.

Une autre source a déclaré que même si l’EPFO a la possibilité d’investir jusqu’à 15% des dépôts supplémentaires en actions, seulement 5 à 7% environ sont investis en actions. Cela fera également partie de l’ordre du jour des discussions au sein de la CBT.

