Options d’investissement pour obtenir des rendements plus élevés par rapport au compte d’épargne bancaire

Le besoin de fonds peut survenir à tout moment. En gardant ce fait à l’esprit, la plupart des gens recherchent des moyens de garer de l’argent pour une courte durée, même si les rendements sont inférieurs. Pour atteindre les objectifs à court terme et pour conserver suffisamment de liquidités pour répondre à toute exigence financière, vous devez également disposer d’un fonds d’urgence. Si vous souhaitez savoir où investir à court terme en Inde, plusieurs options s’offrent à vous. Les rendements peuvent encore y être plus élevés que ce que votre compte d’épargne peut offrir, d’environ 3 pour cent.

Dans l’ensemble, certaines options d’investissement offrent des rendements fixes tandis que dans d’autres, les rendements sont liés au marché et continuent de fluctuer. Une chose que vous devez vous assurer est que vous ne choisissez aucun investissement lié à des actions pour des besoins à court terme. Pour les objectifs à court terme, évitez toujours les produits adossés à des actions tels que les fonds communs de placement en actions ou les actions.

Dépôts à terme

Parmi les options d’investissement qui offrent des rendements fixes figurent les dépôts à terme (FD), les dépôts d’entreprise, les dépôts à terme des bureaux de poste, etc. dépôt à terme d’un an. Les programmes bancaires FD peuvent également être envisagés pour des fonds de stationnement pour des objectifs à environ 3 ans.

Fonds de dette

En dehors d’eux, il existe des options de fonds de dette dans lesquelles il n’y a aucune garantie de rendement, mais les fonds sont accessibles à court terme. Le potentiel de générer des rendements effectifs élevés est présent dans les fonds de dette par rapport aux produits à revenu fixe. Au sein des fonds de dette, il existe plusieurs catégories, dont certaines répondent aux besoins à court terme – les fonds liquides, les fonds à ultra-courte durée et les fonds du marché monétaire.

Parmi les 16 catégories de fonds de dette, il est important de faire le bon choix car certaines d’entre elles peuvent être plus volatiles que d’autres. Certains des fonds de dette que vous pouvez explorer sont :

Fonds liquide : Ici, l’investissement est effectué dans des titres de créance et du marché monétaire avec une échéance des titres sous-jacents jusqu’à 91 jours.

Fonds de duration ultra-courte: Les investissements sont réalisés dans des instruments de dette et du marché monétaire dont la maturité des titres sous-jacents est comprise entre 3 mois et 6 mois.

Fonds de faible durée : L’investissement est réalisé dans des instruments de dette et du marché monétaire dont la maturité des titres sous-jacents est comprise entre 6 mois et 12 mois.

Fonds du marché monétaire: L’investissement est réalisé dans des instruments du marché monétaire dont les titres sous-jacents ont une maturité allant jusqu’à 1 an.

Fonds flottant : Un programme de dette à durée indéterminée investissant principalement dans des instruments à taux variable. Actuels, ces fonds s’annoncent attractifs en termes de rendement.

Fonds de moyenne à longue durée : Ces fonds investissent dans des instruments de dette et du marché monétaire de sorte que la durée Macaulay du portefeuille est comprise entre 4 et 7 ans.

Ne faites aucun compromis sur la sécurité même lorsque vous financez un stationnement à court terme et gardez également un œil sur l’aspect fiscal. N’oubliez pas que les fonds investis dans des investissements à court terme peuvent devoir être rachetés à court terme et ainsi savoir combien de jours il faudra pour que les fonds arrivent sur votre compte bancaire avant d’y investir.

