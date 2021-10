Options pour ceux qui pensent qu’il est temps d’acheter enfin Jumia

Quand il s’agit d’aujourd’hui Jumia Technologies (NYSE :JMIA) peu achètent ce qu’ils vendent. Mais avec des actions bien remises, les actions JMIA sont-elles une bonne affaire ou simplement des produits bon marché à éviter ?

Source : Christopher Penler / Shutterstock.com

Examinons une partie de ce qui se passe hors et sur le graphique des prix, puis proposons une détermination ajustée au risque alignée sur ces résultats.

Jumia. Cela semblait être l’investissement parfait. Une entreprise avec un avantage de pionnier sur un marché africain du e-commerce avec des perspectives de croissance indéniables.

Mieux encore, JMIA avait le livre de jeu pour gagner.

Et haussier, Amazon (NASDAQ :AMZN) ou d’autres e-commerçants numériques comme Alibaba (NYSE :BABA) ou MercadoLibre (NASDAQ :MELI) n’étaient pas engagés ou stratégiquement positionnés pour faire de l’Afrique leur prochaine conquête.

Le récit était optimiste pour JMIA Stock

Et il y a exactement un an, les investisseurs se sont réveillés avec le récit optimiste de JMIA.

Début octobre 2020, l’action JMIA a entamé une flambée de près de 800%. Et la détermination énergique a probablement amené beaucoup à voir la prochaine grande chose ou plutôt la prochaine action AMZN ou BABA.

Pourtant, la montée en puissance de Jumia ne s’est pas déroulée comme prévu pour ces investisseurs. Non pas qu’il n’y avait aucune indication que l’action des prix des actions JMIA se révélerait être une imitation avec une endurance suspecte.

Le fait est que, juste au moment où l’action JMIA commençait à attirer l’attention de la communauté des analystes de Wall Street concernant le potentiel de jeu long de la société, Redditors et son repaire de singes haussiers commençaient à lancer leurs premières campagnes réussies sur des actions fortement short-short.

En janvier GameStop (NYSE :GME) et Divertissement AMC (NYSE :AMC) prouverait les vedettes d’une émission de courte durée qui a pris d’assaut Wall Street en 2021.

Mais Jumia était l’un des premiers membres détenteurs de cartes du système d’échange orchestré.

Au milieu de son rallye spectaculaire, les ours de Jumia parient plus de 500 millions de dollars en actions contre les moyennes capitalisations plus petites mais en croissance rapide. Et pour être tout à fait juste, l’intérêt à court terme a involontairement contribué à propulser JMIA plus haut dans la nouvelle année civile.

Chemin des ours

Contrairement à GME et à AMC, la population d’ours résidents de Jumia a eu un chemin plus facile pour se rétablir.

L’action JMIA a perdu 75% de ses gains par rapport au sommet historique de 69,89 $ de février dans une série tout aussi rapide et méthodique de creux et de sommets inférieurs au creux de 17,90 $ de mai.

Aujourd’hui, la justification baissière a à peine sorti ses griffes des actions Jumia, le titre changeant de mains à près de 18,60 $ et s’éloignant de son creux relatif.

Ce n’est pas non plus tout à fait sans cause sur la base des derniers résultats trimestriels de JMIA.

Comme l’a révélé le rapport du deuxième trimestre de Jumia, il y a des pertes croissantes, des tendances de revenus décevantes et un continent toujours aux prises avec la pandémie de Covid-19.

Et ces facteurs se sont avérés des arguments de vente plus forts, au propre comme au figuré, auprès des investisseurs et certainement des commerçants de singes optiquement défiés d’aujourd’hui concentrés sur les résultats à court terme.

Pourtant, l’histoire de JMIA devrait offrir plus que de simples promesses vides pour les investisseurs avec patience. Comme l’a récemment noté Joseph Nograles d’InvestorPlace dans son évaluation équilibrée de la société, Jumia reste un pari à long terme sur l’avenir de l’Afrique.

Graphique des cours mensuels de l’action JMIA

Source : Graphiques par TradingView

À la capitalisation boursière actuelle d’environ 1,75 milliard de dollars, l’action JMIA est une petite capitalisation. Mais il est difficile de ne pas penser à un Jumia beaucoup plus grand.

Considérez l’action BABA et sa valorisation au nord de 400 milliards de dollars, et sans doute comme Joseph l’a proposé, dont le modèle commercial JMIA ressemble le plus.

À l’heure actuelle et vers ce genre de grandeur, si l’entreprise peut réaliser ne serait-ce qu’une fraction de ses initiatives de croissance à long terme, il y a des développements positifs sur le graphique des cours mensuels de l’action JMIA.

Alors que les investisseurs accueillent octobre, les actions de Jumia sont positionnées dans le chandelier intérieur du doji de septembre. La configuration fait partie d’un double fond haussier plus large sur cinq mois qui s’est formé à partir du niveau de Fibonacci de 76% de JMIA.

Afin de faire du modèle de prix un vol plus authentique, attendre l’action des prix, la stochastique ou les deux pour confirmer un bas semble être une bonne approche.

L’observation abandonne une partie de la hausse de l’action JMIA dans un chandelier plutôt petit pour des gains évidemment beaucoup plus importants, si la configuration doit devenir un creux à plus long terme, cela a du sens.

Enfin, si une décision d’achat dans ce sens devait survenir prochainement, l’utilisation d’un collier géré activement pour des résultats ajustés au risque plus solides devrait aider à posséder le prochain BABA plutôt que chaussettes.com.

À la date de publication, Chris Tyler ne détient (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Chris Tyler est un ancien teneur de marché de produits dérivés au sol sur les bourses américaines et pacifiques. Pour des informations supplémentaires sur le marché et des réflexions connexes, suivez Chris sur Twitter @Options_CAT et StockTwits.