Options pour les personnes âgées: options de revenu fixe pour une tranche d’imposition inférieure

Par Joydeep Sen

Conformément à la dalle fiscale antérieure (et toujours existante), les revenus jusqu’à Rs 10 lakh par exercice sont imposables à 20% et les revenus jusqu’à Rs 5 lakh sont imposables à 5%. Dans la nouvelle dalle fiscale, qui est facultative, les revenus inférieurs à Rs 15 lakh par exercice sont imposables à 25% et les revenus jusqu’à Rs 12,5 lakh sont à 20%. Il y a des seniors qui n’ont pas de revenus actifs autres que leur épargne / placement, il y a des jeunes qui sont dans la phase initiale de leur carrière, etc., qui sont dans une tranche d’imposition inférieure à 30%. Bien que l’équation soit simple, vous payez de l’impôt sur le rendement de vos investissements à votre taux d’imposition marginal, par exemple 30%, 20%, etc.

Nous discuterons ici de quelques perspectives.

Obligations régulières

Le coupon (c’est-à-dire l’intérêt) des obligations est imposable au taux marginal de la tranche. Il n’y a pas de compensation comme dans le cas de l’impôt sur les plus-values. Si le taux d’imposition est inférieur, le rendement net d’impôt effectif des placements obligataires est bien meilleur et il y a une efficacité pour les personnes dans une tranche d’imposition inférieure.

Obligations non imposables

Ceux-ci ne sont pas efficaces pour les personnes dans une tranche d’imposition relativement inférieure. Le coupon sur les obligations libres d’impôt est libre d’impôt. L’efficacité de cet instrument se traduit par une dalle fiscale plus élevée. La logique est que si vous investissez dans une obligation imposable de qualité comparable, vous paierez de l’impôt à votre taux marginal, que vous épargnez dans une obligation non imposable. Cependant, si vous êtes dans une tranche d’imposition inférieure, vos économies d’impôt ne seraient pas aussi importantes.

Schémas de bureau de poste

Bien qu’il y ait eu une certaine confusion juste avant le début de l’exercice, les taux d’intérêt des petits plans d’épargne ont été maintenus, du moins pour le moment. Tout le monde peut en profiter, mais les personnes dont la tranche d’imposition est inférieure obtiendraient une meilleure déclaration nette d’impôt. Le régime d’épargne pour les personnes âgées à 7,4%, le compte Sukanya Samriddhi à 7,6%, le certificat d’épargne national à 6,8% sont attrayants.

Dépôts bancaires / corporatifs

Les intérêts sur les dépôts sont imposables sous la rubrique «autres revenus» au taux marginal de la tranche, similaire au coupon des obligations. Réduisez le taux de la dalle, plus le rendement net d’impôt effectif est élevé.

Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana (PMVVY)

Les retours de Pradhan Mantri Vaya Vandana Yojana sont imposables comme intérêts au taux marginal. Une pension de 7,4% payable mensuellement, pour la durée totale du contrat de 10 ans pour les polices achetées jusqu’au 31 mars 2022, est vraiment douce, destinée aux personnes âgées.

Obligation d’épargne RBI

Le RBI Savings Bond à taux variable bénéficie du même traitement fiscal, c’est-à-dire à votre taux marginal. Le taux, actuellement à 7,15%, est beau.

Option de dividende sur dette MF

Les dividendes des régimes de fonds communs de placement sont désormais imposables entre les mains de l’investisseur, qui était auparavant un impôt sur la distribution de dividendes à taux défini (DDT). L’impôt sur les dividendes MF reçus est au taux marginal d’imposition, qui sera évidemment plus bas pour les personnes dans une tranche d’imposition inférieure. L’impôt à court terme sur les plus-values ​​sur les OPC d’emprunt, dans l’option de croissance du fonds, est pour une période de détention de moins de trois ans. C’est au taux marginal de la dalle, donc ici aussi il y a un avantage pour les personnes dans une tranche inférieure. L’impôt à long terme sur les plus-values ​​des fonds de dette, pour une période de détention de plus de trois ans, est à un taux défini. Cependant, avec l’avantage de l’indexation, le taux d’imposition effectif diminue considérablement.

Conclusion

Tout revenu d’intérêt imposable au taux marginal de la tranche entraînerait des économies fiscales, à l’exception des obligations non imposables. Regardez donc le SLR de ces investissements – sécurité, liquidité et rendement.

L’écrivain est formateur en entreprise (marchés de la dette) et auteur

