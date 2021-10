Opus Klassik Awards 2021 : les gagnants annoncés

Les lauréats des Opus Klassik Awards 2021 ont été annoncés hier soir lors d’une cérémonie au Konzerthaus Berlin. L’Opus Klassik est le prix de musique classique le plus prestigieux d’Allemagne et honore des artistes et des enregistrements exceptionnels. La cérémonie, animée par l’actrice et présentatrice de télévision Désirée Nosbusch, a présenté des performances de certains des plus grands artistes classiques d’aujourd’hui, dont les lauréats Daniil Trifonov et Daniel Hope, et a été diffusée par le partenaire média d’Opus Klassik, ZDF.

Les labels classiques d’Universal Music ont remporté 7 catégories sur 25

Les artistes signés avec les labels classiques renommés d’Universal Music, Deutsche Grammophon et Decca Classics, ainsi qu’avec ECM, partenaire de distribution d’Universal Music, ont remporté 7 des 25 catégories aux Opus Klassik Awards 2021, reflétant l’étendue et la diversité de la musique classique.

Daniil Trifonov a reçu le prix Instrumentiste de l’année/Piano pour Âge d’argent, son album de concertos et de pièces solo de Prokofiev, Scriabine et Stravinsky.

La superstar mondiale Lang Lang a reçu le prix du meilleur vendeur de l’année par liaison vidéo pour son enregistrement de Bach Variantes Goldberg. Yuja Wang en a fait un tour du chapeau pour les pianistes de Deutsche Grammophon, remportant le prix Concerto Recording of the Year/Piano en tant que soliste pour l’enregistrement en première mondiale du concerto de John Adams Must the Devil Have All the Good Tunes ?

Daniel Hope a accepté le prix spécial d’excellence du jury pour son initiative Hope@Home. Le violoniste a été félicité pour « avoir rendu la musique classique tangible et accessible à un public plus large pendant la pandémie » à travers sa série quotidienne de concerts diffusés en direct sur ARTE pendant le verrouillage.

Deutsche Grammophon a également reçu le prix Editorial Achievement of the Year pour 450 Years Staatskapelle Berlin – Great Recordings, décerné au Dr Detlef Giese, dramaturge principal au Staatsoper Unter den Linden, et au directeur Heritage du label, Johannes Gleim.

Le ténor maltais Joseph Calleja a reçu le prix Classics Without Limits pour The Magic of Mantovani (Decca Classics), et le clarinettiste Jörg Widmann a remporté l’enregistrement de musique de chambre de l’année pour ses lectures acclamées par la critique des Sonates pour clarinette de Brahms (ECM).

« L’art est créé à la fois dans les bons et dans les plus difficiles », a noté Kleopatra Sofroniou, directeur général Classics chez Deutsche Grammophon. « Les réalisations exceptionnelles reconnues lors des prix Opus Klassik 2021 semblent encore plus impressionnantes dans le contexte des douze derniers mois. Nous sommes particulièrement fiers de tous les Deutsche Grammophon et autres artistes d’Universal Music qui ont remporté des prix ce soir.

« ! »

Frank Briegmann, PDG d’Universal Music Central Europe et de Deutsche Grammophon a ajouté : « Félicitations à tous nos lauréats ! Ils ont montré une fois de plus la manière extraordinaire dont les artistes sont capables de se développer au sein de la famille des trois labels classiques d’Universal Music – Deutsche Grammophon, Decca Classics et ECM – où, surtout, ils ont toujours la possibilité d’essayer et mettre en œuvre de nouvelles idées. Malgré leur diversité artistique, ils sont unis par l’amour de la musique et le refus des compromis sur la qualité de leurs enregistrements. Nous sommes ravis de travailler avec autant d’artistes exceptionnels et de pouvoir enrichir chaque jour le monde classique et la vie de tous les mélomanes de leur musique fantastique. Félicitations également aux organisateurs d’Opus Klassik et surtout à l’animatrice, Désirée Nosbusch, pour avoir fait de cette soirée une célébration de la musique classique.

Lauréats Opus Klassik 2021

Chanteuse de l’année

Sonya Yoncheva

Renaissance

Chanteur masculin de l’année

Piotr Beczała

Vincerò !

Instrumentiste (piano)

Daniel Trifonov

Âge d’argent

Instrumentiste (violon)

Augustin Hadelich

Contes de Bohème

Instrumentiste (clarinette)

Martin Fröst

Vivaldi

Chef d’orchestre de l’année

Marc Albrecht

Zemlinsky – La sirène

Compositeur de l’année

Olga Neuwirth

La ville sans juifs

Le travail de la vie

Reri Grist

Jeune artiste (voix)

Fatma a dit

El Nour

Jeune artiste (violoncelle)

Pablo Ferrandez

Réflexions

Jeune artiste (piano)

Robert Neumann

SWR 2 nouveau talent

Jeune artiste (trompette)

Lucienne Renaudin Vary

Histoires de Piazzolla

Ensemble / orchestre

Ensemble Moderne

Un cadeau – 40 miniatures pour l’anniversaire

Enregistrement solo de voix (opéra)

Regula Mühlemann

Airs de Mozart II

Enregistrement solo de voix (chanson)

Sabine Devieilhe

Chanson d’amour

Instrument d’enregistrement solo (orgue)

Andreas Sieling

Berlin – uvres pour orgue de compositeurs berlinois

Instrument d’enregistrement solo (violoncelle da spalla)

Sergueï Malov

Johann Sebastian Bach – 6 Suites pour violoncelle seul

Instrument d’enregistrement solo (alto)

Tabéa Charpentier

Tabea Zimmermann – Solo II

Instrument d’enregistrement solo (piano)

Lars Vogt

Janáček : uvres pour piano

Enregistrement de concert (violoncelle)

Dai Miyata (Instrument)

Thomas Dausgaard (chef d’orchestre)

BBC Scottish Symphony Orchestra (Orchestre)

Edward Elgar – Ralph Vaughan Williams

Enregistrement de concert (trompette)

Selina Ott (instrument)

Roberto Paternostro (chef d’orchestre)

ORF Vienna Radio Symphony Orchestra (orchestre)

Concertos pour trompette

Enregistrement de concert (violon)

Patricia Kopatchinskaja (instrument)

Giovanni Antonini (chef d’orchestre)

Il Giardino Armonico (orchestre)

Quel est le prochain Vivaldi ?

Enregistrement de concert (piano)

Yuja Wang (instrument)

Gustavo Dudamel (chef d’orchestre)

Philharmonique de Los Angeles (orchestre)

John Adams : Le diable doit-il avoir tous les bons airs ?

Enregistrement de musique de chambre

Jörg Widmann

Johannes Brahms : Sonates pour clarinette

Enregistrement de musique de chambre

Duo Tal & Groethuysen

Reinhard Febel / JS Bach : 18 études sur « L’art de la fugue »

Enregistrement de musique de chambre

Ensemble Mini

Joolz Gale (chef d’orchestre)

Ensemble Mini – Mahler 10 – arr. pour ensemble de Michelle Castelletti

Enregistrement de musique de chambre

Dejan Lazić

Benjamin Schmid

Zen Hu

Johannes Erkes

Enrico Bronzi

Mozart : Quatuors avec piano

Enregistrement de musique de chambre

Quatuor Ébène

Beethoven dans le monde – L’intégrale des quatuors à cordes

Enregistrement de musique de chambre

Isang Enders

Kim Sunwook

Sean Shibe

Mischa Meyer

Joachim Enders

Vox Humana

Classique sans limites

Ourlet Ragnhild

Mario Haring

Benoît Kloeckner

Rotation

Classique sans limites

Joseph Calleja

La magie de Mantovani

Enregistrement symphonique / musique 19e siècle

Leo McFall (chef d’orchestre)

NDR Radiophilharmonie (Orchestre)

Emilie Mayer

Enregistrement symphonique / musique 20./21. Siècle

Andrea Battistoni (chef d’orchestre)

Orchestre philharmonique de Tokyo (Orchestre)

Andrea Battistoni # 1

Enregistrement d’œuvres chorales

Pygmalion (Chœur)

Raphaël Pichon (Chef d’orchestre)

Jean-Sébastien Bach : Motets

Enregistrement d’opéra / musique jusqu’au 18e siècle inclus

Katharina Thalbach (chant)

Marcus Bosch (chef d’orchestre)

Cappella Aquilée (orchestre)

Georg Anton Benda : Medea – Un mélodrame mêlé de musique (version de 1784)

Enregistrement d’opéra / musique jusqu’au 19ème siècle

Jonas Kaufmann

Frédéric Lombardi

Carlos lvarez

Verginie Verrez ua (chant)

Orchestra e Choro dell ‘Accademia Nazionale di Santa Cecilia (orchestre)

Antonio Pappano (chef d’orchestre)

Giuseppe Verdi : Otello

Enregistrement d’opéra / musique jusqu’au 20./21. Siècle

Alma Sadé

Vera-Lotte Boecker

Tansel Akzeybek (chant)

Jordan De Souza (direction)

Orchestre du Komische Oper Berlin (orchestre)

Stefan Kurt (acteur)

Tempêtes printanières

Première mondiale de l’enregistrement de l’année

João Fernandes

Bruno De Sá

Roberta Invernizzi

Hélène Rasker

Roberta Mameli

Liliya Gaysina

Maria Ladurner (chant)

Dorothee Oberlinger (directions)

Ensemble 1700 (ensemble)

Giovanni Battista Bononcini : Polifemo

Concert innovant de l’année

Jean Neumeier

David Fray (instrument)

Lumière fantôme – Par John Neumeier

Clip vidéo de l’année

Niklas Liep (instrument)

Jamie Phillips (chef d’orchestre)

NDR Radiophilharmonie (orchestre)

GoldBergHain (Quodlibet sur ‘Les herbes et les navets m’ont éloigné’)

Réalisation éditoriale de l’année

Detlef Giese

Johannes Gleim

450 ans Staatskapelle Berlin

Production audio innovante de l’année

Helen Dabringhaus

Trio Parnasse

Christian Heinrich Rinck Vol. 2

Prix ​​de la promotion des jeunes talents

Chœur de filles de Berlin

Survie vocale

Meilleur vendeur de l’année

Lang Lang

Bach : Variations Goldberg

Prix ​​spécial des projets publics et participatifs

Festival Mozart à Wurtzbourg

‘100 pour 100’ – 100 idées pour les 100 ans du Festival Mozart

Prix ​​spécial des projets publics et participatifs

La Deutsche Kammerphilharmonie Brême

Music Lab – rejoignez le son, une expérience musicale en ligne participative pour tous

Prix ​​spécial du jury pour les réalisations spéciales

Daniel Espoir

Prix ​​spécial du jury pour les formats médiatiques spéciaux et la diffusion

BR clic clac

