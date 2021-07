Or : ce catalyseur pourrait rallumer un feu sous l’or

Depuis la dernière fois que nous avons parlé en avril de mon entrée dans le InvestorPlace 10 meilleures actions pour 2021 concours, Redevances d’or d’Osisko (NYSE :OU ALORS) s’accroche toujours à un gain de 6 % depuis le début de l’année. C’est un peu mieux que la perte lamentable de 6 % que l’indice Van Eck Vectors Gold Miners a produite.

Mais Osisko est à la baisse depuis trois semaines… tout comme la plupart des autres actions du secteur aurifère. Malgré le fait que certains indicateurs d’inflation atteignent des sommets de 20 ans, les métaux précieux refusent de monter.

C’est un peu surprenant… et inhabituel. Peut-être que le secteur souffre d’une sorte de “fatigue de l’inflation”. En d’autres termes, même si les chiffres de l’inflation sont en forte hausse, les investisseurs ne semblent pas s’en soucier.

Mais je soupçonne que cette complaisance généralisée s’estompera au cours des prochains mois, au profit du marché de l’or en général… et d’Osisko en particulier.

Inflation : vous le savez quand vous le voyez

Plongeons donc un peu plus profondément dans la relique macroéconomique appelée « inflation ».

Cliniquement définie, l’inflation se réfère simplement à la hausse des prix des biens et services. Mais dans le monde réel, l’inflation est un peu plus complexe. Il peut apparaître sous diverses formes et peut changer d’emplacement sans avertissement.

Cela dit, les effets inflationnistes sont généralement faciles à voir. En ce sens, définir l’inflation est similaire à la façon dont le juge de la Cour supérieure Potter Stewart a défini la pornographie : « Je le sais quand je le vois ».

Comme, par exemple, le moment la semaine dernière où j’ai demandé à un caissier de retirer 500 $ en 50 $ de mon compte. Alors qu’elle comptait les factures, elle a souri et a plaisanté: “Eh bien, vous savez, les 50 $ sont les nouveaux 20 $.”

À ce moment-là, nous savions tous les deux à quoi ressemblait l’inflation. L’inflation ressemble également à un prix de 12 $ sur un séquoia deux par quatre de huit pieds qui n’a coûté que 6 $ l’année dernière.

L’apparition « soudaine » de l’inflation ne doit pas être un choc complet. C’est le résultat de deux forces principales :

Une nouvelle campagne massive d’assouplissement quantitatif Dépenses gouvernementales hors normes

L’un ou l’autre de ces facteurs, à lui seul, aurait pu suffire à faire passer l’inflation à la vitesse supérieure. Les deux à la fois pourraient lancer l’inflation à une vitesse que nous n’avons pas vue depuis que “Stayin’ Alive” des Bee Gees était en tête des charts musicaux.

Pourtant, très peu d’investisseurs ou de personnalités financières de premier plan semblent trop préoccupés par la hausse des chiffres de l’inflation. Pour eux, comme l’a récemment observé James Grant, « l’inflation ne semble pas tant une menace qu’une relique ».

Même Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, partage cette perspective approximative. Il croit clairement que la lutte contre la déflation est le travail n ° 1, et il a enrôlé les forces de l’inflation pour aider à mener ce combat.

Au cours de la dernière année et demie, par exemple, le programme d’assouplissement quantitatif de la Fed a absorbé près de 4 000 milliards de dollars de bons du Trésor et d’obligations de sociétés, soit plus du double du total acquis par la Fed au cours des 11 années précédentes.

N’oubliez pas que le QE est une forme d’impression d’argent… et l’impression d’argent est littéralement ce que nous appelons « l’inflation ».

Alors marquons un point pour l’inflation.

Sauver l’économie… ou pas

Pendant ce temps, à quelques pas du Federal Reserve Board Building à Washington DC, nos membres du Congrès ont produit les plus gros déficits gouvernementaux depuis la Seconde Guerre mondiale, grâce à 3,5 billions de dollars de plans de sauvetage économique.

Au nom de « sauver l’économie » des ravages de la pandémie de coronavirus, le gouvernement dépense des milliards de dollars qu’il n’a pas.

Au cours des 12 derniers mois, le gouvernement fédéral a accumulé un déficit étonnamment important de 3 600 milliards de dollars, soit près du double du déficit étonnamment important de 1,9 milliard de dollars des 12 mois précédents.

Le chiffre de 3 600 milliards de dollars équivaut à 16 % du PIB, soit le plus grand déficit annuel depuis 1945, l’année où nous étions occupés à gagner une guerre mondiale sur des continents opposés.

Traditionnellement, la flambée des déficits publics coïncide avec la montée de l’inflation. Alors marquons un deuxième point pour l’inflation.

De toute évidence, l’inflation n’est pas bonne à grand-chose. Cela réduit les marges bénéficiaires et réduit la valeur de notre épargne. Mais l’inflation peut être une « amie » des actifs durables comme l’immobilier, les matières premières et les métaux précieux. En fait, l’inflation et l’or ont été des « BFF » pendant des siècles. Et ils restent probablement des amis proches aujourd’hui, même en cette ère moderne, propice à la crypto-monnaie.

Par conséquent, jusqu’à preuve du contraire, je parie que l’or continuera de fournir une protection au moins partielle contre tout épisode d’inflation grave.

Bien sûr, il est possible que l’or soit devenu quelque peu hors de propos dans un monde dominé par Bitcoin (CCC :BTC-USD) et d’autres merveilles de crypto-monnaie.

Mais je soupçonne que l’ancien métal monétaire possède encore une certaine pertinence à l’ère moderne… peut-être même une pertinence inversement corrélée aux crypto-monnaies !

En d’autres termes, l’or pourrait non seulement fonctionner comme une couverture contre l’inflation, mais aussi comme une couverture contre la chute des prix des crypto-monnaies… si cela devait se produire.

Étant donné que la tendance actuelle de l’inflation s’accélère et que je m’attends à ce que l’or réagisse favorablement à cette tendance, je m’attends également à ce que Osisko Gold Royalties augmente également… et termine l’année sur une bonne note.

Grâce à sa position de leader sur le marché des câbles essentiels au développement d’Internet, l’entreprise est devenue un chouchou de la bourse lors de la bulle dot.com de 1999-2000.

De septembre 1998 à septembre 2000, ses actions ont grimpé de plus de 100 %. Mais c’était à peu près au moment où le boom de ce type de câble a culminé.

En 2002, les installations mondiales s’étaient effondrées… tout comme le cours de l’action de cette société.

Il a cependant survécu à cet effondrement. Et maintenant, la construction mondiale de la 5G est en tête de liste des vents arrière qui devraient permettre à cette entreprise de prospérer à nouveau.

Salutations,

Eric Fry

REMARQUE: A la date de publication, Eric Fry ne détenait ni directement ni indirectement de positions sur les titres mentionnés dans cet article.

