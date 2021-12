OR Esports annonce Zebronics comme partenaire officiel des périphériques

L’équipe OR Esports portera et promouvra exclusivement les périphériques de jeu Zebronics et participera à leurs diverses initiatives marketing, y compris les activations sociales et les campagnes



L’équipe BGMI OR Esports s’est associée à Zebronics. Conformément au partenariat, Zebronics a été nommé partenaire périphérique officiel pour la saison à venir. OR Esports collaborera avec le ZebClan, une communauté exclusive de joueurs créée par Zebronics pour les aider à collaborer et à comprendre les besoins réels de la communauté des joueurs. L’objectif de cette collaboration sera de créer de la création de contenu, des activations, des expériences de fans via des tournois en direct, des intégrations vidéo et une image de marque à la maison de jeu OR Esports. « Notre vision derrière ZebClan est d’en faire une communauté de jeu saine autour des joueurs indiens et de leur donner l’opportunité de participer aux discussions et d’obtenir des mises à jour sur les derniers lancements de produits et tournois. Zebronics propose l’une des gammes de périphériques de jeu les plus étendues de ce segment, haut de gamme mais abordable pour le grand public. Nous sommes impatients de nous engager avec plus de joueurs grâce à notre association avec OR Esports », a déclaré Rajesh Doshi, directeur de Zebronics.

OR Esports est la seule équipe indienne à avoir terminé sur le podium lors d’un championnat mondial pour PUBG mobile. L’équipe a également terminé deuxième au PUBG Mobile World East Championship avec 157 millions de téléspectateurs en 2020. OR Esports a un record de 75 % de taux de victoires dans les tournois officiels et une audience de 229 millions de leurs tournois officiels.

Pour Kasturi Rangan, chef de produit, PTW, OR Esports a pour objectif principal de rechercher, de mettre à niveau et de responsabiliser chaque joueur en Inde. « Avec Zebronics, nous avons trouvé le partenaire idéal pour y parvenir. Avec une passion commune pour la technologie de nouvelle génération, nous sommes impatients de créer ensemble le meilleur contenu pour la communauté des joueurs indiens », a-t-il ajouté.

Lire aussi : Hunger Games for Fintech en Inde, alors que les entreprises misent gros sur le numérique

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.