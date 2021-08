Or et argent haussier ou baissier ? 10z viral

par Peter Schiff, Schiff Gold :

Le prix de l’or et de l’argent peut être déterminé par plusieurs variables à la fois techniques et fondamentales. Les facteurs fondamentaux comprennent les réunions/discours de la Fed, leur bilan, les données sur l’inflation, les chiffres de l’emploi, l’appétit pour le risque du marché, etc. Cette analyse tente d’examiner certains des facteurs plus techniques qui déterminent les prix (par exemple, Comex OI, action sur les prix des mineurs, action sur les prix techniques ). Le rapport CFCT Cots peut montrer le positionnement des investisseurs mais est couvert dans une autre analyse.

Moyennes mobiles quotidiennes

Or

L’un des principaux indicateurs techniques est la moyenne mobile à 50 jours (DMA) par rapport à la DMA 200. Comme le montre le graphique ci-dessous, le DMA de l’or 50 avait dépassé le DMA 200 en juin. C’est ce qu’on appelle une croix d’or et peut être un indicateur très haussier. Malheureusement, il a été rapidement suivi par l’inverse connu sous le nom de Death Cross, un indicateur très baissier, qui n’a pas confirmé le positionnement haussier.

Ces moyennes mobiles ne se croisent généralement pas deux fois dans un laps de temps aussi court. La dernière fois que cela s’est produit, c’était à l’été 2014, alors que l’or était encore à 18 mois du creux. Bien que tout soit possible, la récente Croix de la mort n’est pas un bon signe. L’or devra s’inverser rapidement pour ramener les taureaux sur le marché.

Perspective : Baissier

Chiffre : 1 Or 50/200 DMA

Argent

La tendance haussière de l’argent a été annulée la semaine dernière alors que le DMA 50 est passé à travers le DMA 200. Cela s’est produit en 2019 et 2020. Les deux mouvements baissiers ont été rapidement suivis de solides rallyes. Cela arrivera-t-il une troisième fois ? Il est très possible que les traders techniques aient anticipé ce mouvement et que la Death Cross ait finalement créé la capitulation sur le marché. Quoi qu’il en soit, la Death Cross est toujours un indicateur baissier.

Perspective : Baissier

Figure : 2 Argent 50/200 DMA

Intérêt ouvert Comex

Lorsque les commerçants et les spéculateurs obtiennent des déclencheurs pour acheter ou vendre en fonction de leurs indicateurs, ils prennent des mesures sur le marché à terme. Cela peut amplifier les mouvements de prix (par exemple, le pic or/argent vers le bas début août). L’intérêt ouvert a tendance à être fortement corrélé avec le prix. Les deux graphiques ci-dessous montrent l’intérêt ouvert par rapport au prix de l’or et de l’argent. Encore une fois, le chevauchement n’est pas parfait, mais les mouvements majeurs dans l’un se produisent généralement en tandem avec l’autre.

Or

Lors de la dernière baisse des prix, la diminution de l’intérêt ouvert a en fait précédé la baisse des prix. L’intérêt ouvert a culminé à 517 000 le 26 juillet avant de culminer à 475 000. Fait intéressant, ces derniers jours, l’intérêt ouvert continue d’augmenter malgré l’action latérale du prix. Parce que OI mène généralement le prix de l’or, il est possible que cela brosse un tableau légèrement haussier.

Perspectives : Prudemment haussier

Figure : 3 Prix de l’or par rapport à l’intérêt ouvert

Argent

Se concentrer sur le graphique de l’argent montre comment la forte hausse des prix en baisse l’année dernière en mars, suivie de la forte hausse des prix en juillet, était fortement corrélée à l’intérêt ouvert. Encore une fois, l’intérêt ouvert ne peut pas être examiné isolément, car l’intérêt ouvert actuel est bien inférieur à ce qu’il était jusqu’en 2020, mais le prix est bien plus élevé.

Lors du pic le plus récent, l’intérêt ouvert pour l’argent se rétablissait, mais s’est allumé le 12 août et est redescendu. Si l’intérêt ouvert a effectivement touché le fond fin juillet, le prix devrait se maintenir, mais si la tendance à la baisse ne s’inverse pas, l’argent devrait probablement baisser. Pour l’instant, la tendance semble plus faible, mais cela peut changer rapidement.

Perspective : Baissier

Figure : 4 Prix de l’argent par rapport à l’intérêt ouvert

Pour évaluer la véritable relation entre l’intérêt ouvert et l’action des prix, le tableau ci-dessous calcule la corrélation entre les deux. La méthodologie prend la variation en pourcentage sur une période spécifique, puis calcule une corrélation sur plusieurs périodes entre les deux variables.

Figure : 5 Corrélation prix/OI

Comme indiqué, la corrélation n’est pas toujours élevée, mais elle peut parfois être très élevée. Une chose à noter est la corrélation journalière avance-retard. Cette corrélation est calculée en menant ou en retardant les données pour voir la causalité potentielle dans la corrélation. Actuellement, toutes les corrélations sont relativement faibles et l’argent montre inhabituellement une corrélation négative. Cela va très probablement revenir bientôt (l’OI chute ou les prix augmentent).

