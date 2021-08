Or flottant : pourquoi l’ambre gris est appelé « trésor de la mer »

La Chine, le Japon, l’Afrique, les Amériques et les îles tropicales comme les Bahamas utilisent l’ambre gris pour les médicaments, les potions et les épices.

Vous vous souvenez de la baleine sur la couverture du célèbre roman du XIXe siècle Moby-Dick d’Herman Melville ? C’était un cachalot. Le livre de Melville parle en détail de l’anatomie de diverses espèces de baleines. Le rendez-vous littéraire avec la nature incite le lecteur à se plonger dans les traditions et la science des baleines et de la chasse à la baleine.

Créature mythique unique – historiquement redoutée et vénérée dans les cultures du monde entier – le cachalot a la tête et le cerveau les plus gros de la planète et peut plonger plus profondément que presque tout autre mammifère marin. Les cachalots vivent dans une société matrilinéaire stable et complexe semblable à celle des éléphants. Les dents de la mâchoire inférieure peuvent saisir de gros calmars ou des poissons contrairement aux autres grandes baleines, qui filtrent des proies plus petites et plus denses à travers les fanons. Les cachalots se trouvent généralement dans les eaux océaniques profondes et peuvent être observés plus près du rivage autour des îles. L’environnement marin dépend des baleines car ces créatures jouent un rôle important dans la capture du carbone de l’atmosphère et la lutte contre le changement climatique. La taille et l’impression de la créature, cependant, les ont rendus vulnérables aux activités commerciales illégales.

Le cachalot est une espèce protégée et il est considéré comme illégal de le chasser, mais les contrebandiers ont toujours ciblé le poisson pour son précieux ambre gris, une substance rare, sous forme d’huile cireuse, qui tapisse l’estomac d’une baleine et qui est jetée du corps. Il est également appelé « or flottant » ou « trésor de la mer » en raison de sa valeur. La plupart du temps, l’ambre gris a été interprété à tort comme du vomi de baleine qui, comme le suggèrent les experts, n’est pas expulsé par la bouche, mais excrété par le dos. Des maux d’estomac peuvent créer de l’ambre gris, très apprécié depuis des milliers d’années en tant qu’ingrédient dans les parfums et les produits pharmaceutiques. La substance provient des intestins des cachalots mâles après s’être régalés de calmars dont les becs durs et pointus raclent les entrailles des baleines. Les scientifiques pensent également que les baleines protègent parfois leurs intestins et certaines parties de leur corps en sécrétant une substance grasse qui entoure le bec.

Une fois vomi, il se solidifie et flotte à la surface de la mer. La substance est noire et douce avec une odeur. L’odeur est terrible et a été comparée à de la bouse de vache séchée. Mais une fois exposé au soleil, à l’air et à l’eau de mer, il durcit et s’estompe en gris clair ou jaune, développant un parfum subtil et agréable au passage. Plus il flotte longtemps, meilleur est l’odeur. Le parfum doux, musqué et terreux de l’ingrédient convoité est utilisé par l’industrie de la parfumerie haut de gamme pour fabriquer des parfums. Parfois, il est même utilisé pour fabriquer des médicaments. La substance semblable à de la colle qu’il contient fait que l’arôme des parfums dure longtemps. En raison de sa grande valeur, il a été saisi à plusieurs reprises et trouvé en morceaux de formes et de tailles diverses, allant de 15 g à 420 kg.

La collecte, la possession et la vente de tout matériel animalier sont interdites en vertu de la Wildlife Protection Act de 1972 en Inde. À l’échelle internationale, il y a un gel de la chasse commerciale à la baleine et une interdiction du commerce international des produits de la baleine, mais trois pays – l’Islande, le Japon et la Norvège – poursuivent la chasse commerciale à la baleine. Plus de 1 000 baleines sont tuées chaque année à des fins commerciales. Plus de trois lakhs de baleines et de dauphins sont tués chaque année à cause des prises accessoires de la pêche, tandis que d’autres succombent à d’autres menaces, notamment le transport maritime et la perte d’habitat, selon le WWF, la principale organisation mondiale de conservation.

Les États-Unis et d’autres pays membres de la Commission baleinière internationale tentent depuis des années de persuader l’Islande, le Japon et la Norvège de mettre fin à la chasse à la baleine, car cela compromet l’efficacité de l’interdiction de la pêche commerciale de la commission. Il existe également une menace de changement climatique et de perte de glace de mer dans l’Arctique et l’Antarctique qui a affecté les habitats des baleines. Les plantes et les animaux sous-marins dont se nourrissent les baleines se sont déplacés à cause du changement climatique. Ces changements poussent les baleines à migrer vers des endroits où la nourriture est disponible.

