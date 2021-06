Or non alloué non digne de confiance | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Craig Hemke, Sprott Money :

Au cours des derniers mois, nous avons écrit à plusieurs reprises sur les problèmes et les lacunes du marché mondial de l’or non alloué. Ce système de réserve fractionnaire risque de s’effondrer à chaque exécution sur du vrai métal physique, et les événements récents exigent cette mise à jour.

Tout d’abord, voici deux liens vers des articles précédents sur ce sujet. Avant de commencer, vous pouvez les consulter :

Dernièrement, l’accent a été mis sur les comptes non alloués de la Perth Mint. La Monnaie et ses défenseurs ont tenté de détourner l’attention de l’inspection minutieuse en dénigrant ceux qui osent remettre en question leurs méthodes commerciales. Voici Kevin Rich, cheville ouvrière de l’ETF et “conseiller” de la Perth Mint, apparaissant sur Kitco TV pour dénigrer les “blogueurs” qui ont osé inspecter les documents et les déclarations accessibles au public de la Perth Mint :

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Regardez cette vidéo sur www.youtube.com

Selon ce membre de Kevin Rich, vous seriez stupide de croire tout ce que vous voyez sur Internet parce que “le site Web de Perth Mint indique qu’il y a de l’argent derrière les programmes de dépôt” et que “les programmes non alloués sont entièrement soutenus par un produit physique”. Croyez-le sur parole, je suppose. Et ce qui est drôle, c’est que la déclaration qu’il cite est datée du 17 mars 2021. Ce n’est en aucun cas d’actualité, et cela ne fait rien pour répondre à la controverse croissante.

Et voilà : les « blogueurs » en question ne sont pas du tout des blogueurs. Au lieu de cela, ce sont des auditeurs certifiés avec une vaste expérience en finance. Rob Kientz est un ancien auditeur avec une expérience dans plusieurs cabinets comptables « Big 4 », et Dan Vigario est un comptable agréé basé à Londres avec une accréditation complète et une expérience dans la déconstruction d’états financiers médico-légale. Ces types sont des experts légitimes, et leur analyse ne peut pas simplement être qualifiée de « spéculation par des personnes sur Internet ».

Donc, dans cet esprit, je vous implore de regarder cette dernière vidéo de Rob et Dan. C’est long, mais ça vaut le coup. Ce n’est pas simple non plus, mais les gars font un excellent travail pour expliquer les problèmes compliqués d’une manière facile à comprendre.

Regardez cette vidéo sur www.youtube.com

Il est assez évident pour moi que Perth Mint exécute un système de réserve fractionnaire dans ses comptes non alloués. Bien sûr qu’ils le sont ! Sinon, comment pouvez-vous expliquer les frais de stockage et les coûts d’assurance considérablement plus bas qui accompagnent un compte non alloué en premier lieu ? Et c’est bien. De nombreuses autres entreprises gèrent et gèrent des programmes non alloués similaires, et leurs clients semblent très bien avec tout cela… tant qu’ils ne se présentent pas tous un jour et ne demandent pas la livraison immédiate du métal que le fournisseur de compte non alloué n’a pas actuellement sur main.

L’intérêt de tout cela est triple :

Les comptes non alloués ne sont qu’une autre partie de l’alchimie que les banques d’investissement et leurs amis de l’industrie des métaux précieux ont utilisée pour étendre la disponibilité des « équivalents en métaux précieux ». Ce système et l’effet de levier qui lui est inhérent contribuent à créer l’illusion que l’or et l’argent sont bien plus abondants qu’ils ne le sont en réalité.

Lire la suite @ SprottMoney.com