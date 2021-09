Or, obligations souveraines en or ou fonds communs de placement : où investir pour créer de la richesse ?

Les obligations souveraines en or (SGB) sont l’alternative parfaite à l’investissement dans l’or physique. Avec ces obligations, vous pouvez profiter d’une appréciation du capital et également gagner des intérêts chaque année.

Il existe de nombreux métaux précieux partout dans le monde, mais l’or est placé en haute estime à des fins d’investissement. Investir dans l’or en Inde est très différent d’investir dans l’or dans n’importe quelle autre partie du monde, car les Indiens attachent une grande valeur sentimentale à l’or. Il est considéré comme un investissement passif en Inde, qui est stocké comme un atout pour l’avenir ou les mauvais moments.

D’un autre côté, les fonds communs de placement se sont hissés en tête des classements des options de placement privilégiées. Habituellement, il est conseillé d’investir dans des fonds communs de placement via SIP. Un fonds commun de placement d’actions est une voie à suivre si vous recherchez une croissance substantielle. Néanmoins, contrairement à l’investissement dans l’or, l’investissement dans des fonds communs de placement nécessite beaucoup de connaissances et de planification de la part de l’investisseur.

Selon les experts, choisir l’un plutôt que l’autre comme vainqueur incontesté pourrait être une erreur. Le choix d’investir dans des fonds communs de placement ou de l’or dépend de divers facteurs tels que le montant d’investissement à disposition, l’appétit pour le risque de l’investisseur, l’objectif d’investissement, etc. Il est naturel et même sage pour un investisseur de spéculer si un tel atout est meilleur que l’autre. La meilleure façon de réaliser ce qui est le mieux pour vous est de bien peser vos risques et vos objectifs, puis de prendre une décision. L’approche judicieuse pour tout investisseur serait de répartir ses fonds proportionnellement entre l’or et les fonds communs de placement, car les deux investissements ont leurs avantages et leurs inconvénients.

Retours au cours des 10 dernières années

L’Inde étant le plus grand marché pour l’or au monde a une valeur émotionnelle et sociale importante qui lui est attachée. C’est une couverture sûre contre l’inflation, ce qui en vaut la peine d’investir. L’or a généré un TCAC annualisé de 11,7% au cours des 12 dernières années et de 9,8% en 10 ans et devrait croître beaucoup plus à l’avenir. D’un autre côté, depuis l’introduction des SIP en Inde, investir par son intermédiaire a parcouru un long chemin. Le livre SIP actuel représente environ 1,32 crore lakh et l’industrie ajoute environ 5 000 crore Rs par mois via les SIP. Témoins de l’énorme croissance de l’industrie, les experts s’attendent à ce que l’industrie des fonds communs de placement double au cours des deux prochaines années.

Coût d’investissement

Le coût d’investissement initial pour acheter même une petite quantité d’or physique est évidemment élevé. Contrairement à l’investissement initial en or, les fonds communs de placement ont un faible taux d’investissement initial. L’investissement initial dans l’or physique peut aller jusqu’à des multiples de 10000, tandis que le même peut aller jusqu’à Rs 500-1000 dans les fonds communs de placement via SIP. D’un autre côté, investir dans des SGB au lieu de l’or physique peut être beaucoup plus rentable car il est libellé en grammes, donc l’investissement minimum peut être de 1 gramme.

Des charges

Les frais de fabrication de l’or physique peuvent aller jusqu’à 10%, qui ne sont pas remboursables lorsque vous revendez votre or. Habituellement, les frais de fabrication des bijoux en or sont facturés à un taux forfaitaire par gramme, disons Rs 199, ou en pourcentage du coût des bijoux en or. D’un autre côté, les fonds communs de placement ont subi de nombreux changements réglementaires en 2020. Selon Sebi, l’organisme qui réglemente les frais des fonds communs de placement, les actifs supérieurs à 50 000 crores de roupies pourront facturer 1,05% par an. L’organisme a également empêché le secteur des fonds communs de placement de verser des commissions initiales aux distributeurs.

Risque

L’or physique a ses avantages et peut être un investissement potentiel à long terme. Mais l’or physique est un actif tangible, avec un aspect “toucher et sentir” qui lui est attaché. Ainsi, il comporte un certain nombre de risques tels que des problèmes de stockage, des charges, un vol, etc. Les fonds communs de placement, en revanche, ne garantissent pas des rendements fixes. Par conséquent, un investisseur doit toujours être préparé à toute éventualité comme une dépréciation de la valeur de leurs fonds. Ainsi, les fonds communs de placement comportent des risques de fluctuations de prix.

Remboursement

L’or ainsi que les fonds communs de placement sont considérés comme presque riches en liquidités. L’or l’emporte toujours sur les fonds communs de placement, car vous pouvez vendre de l’or et obtenir de l’argent immédiatement. D’autre part, le rachat de fonds communs de placement est un moyen de faire une sortie gracieuse. Si un investisseur ressent le besoin de sortir d’un fonds commun de placement, il peut racheter les parts qu’il détient. Le montant racheté sera recrédité sur leur compte après avoir soumis la demande de rachat à la caisse.

L’or a été l’actif de choix des Indiens en matière d’investissement. Historiquement, nos ancêtres ont investi dans des bijoux parce que les frais de fabrication étaient minuscules et que posséder des bijoux précieux indiquait un symbole de statut élevé. Cependant, à mesure que les temps ont changé, il est désormais conseillé aux investisseurs d’investir dans des SGB, des ETF sur l’or, etc., car ils possèdent des étiquettes d’or physiques ainsi qu’une variété de facteurs de risque. Sans aucun doute, les investissements dans les fonds communs de placement n’ont cessé d’augmenter et l’industrie a ajouté plus de 81 comptes d’investisseurs lakh rien qu’en 2020-21, portant la norme à 9,78 crore. Nous nous attendons à ce qu’une croissance régulière des folios se poursuive également au cours de l’exercice en cours.

Les obligations souveraines en or (SGB) sont l’alternative parfaite à l’investissement dans l’or physique. Avec ces obligations, vous pouvez profiter d’une appréciation du capital et également gagner des intérêts chaque année. Ces obligations, émises par le gouvernement indien, éliminent également plusieurs risques associés à l’or physique.

Avantages des obligations souveraines en or : A l’écran Appréciation du capital liée au prix de l’or avec un intérêt supplémentaire de 2,50% par an. Il élimine le risque et le coût de stockage applicables à l’or physique et est exonéré de l’impôt sur les plus-values, si les obligations sont détenues jusqu’à l’échéance. Les obligations ont une durée de huit ans, avec une option de sortie de l’obligation à partir de la cinquième année et du sixième mois. Un certificat de détention est délivré comme preuve de votre investissement dans les obligations, ce qui offre la commodité d’investir en ligne.

(Par Hemant Sood, directeur général de Findoc, Financial Services Group)

