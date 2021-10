Or ou immobilier fractionné : où investir ce Diwali ?

La présélection de la bonne opportunité en elle-même nécessite une certaine compréhension du marché et dépend de nombreux facteurs, ce qui peut devenir délicat pour un investisseur ordinaire.

Avec Diwali au coin de la rue, les investisseurs lorgnent sur leurs deux actifs les plus privilégiés – l’or et l’immobilier. Nous décomposons ces deux options d’investissement et pourquoi nous pensons que cette nouvelle façon d’investir a beaucoup de mérite.

Or – sûr, mais pas pour de gros gains

L’Inde importe la plupart de son or, ce qui signifie que le prix de l’or dépend beaucoup du taux de change roupie-dollar, entre autres facteurs. Par conséquent, lorsque la roupie se dévalue et que l’inflation augmente, les prix de l’or augmentent. Cela fait de l’or une bonne couverture contre l’inflation. Nous avons également été témoins de cela lors de la première vague de la pandémie, lorsque l’or a augmenté tout au long de 2020 et a atteint 52 420 roupies par 10 g à la mi-octobre 2020.

En retard, nous assistons à une stagnation de cette tendance avec le mois précédent (mi-octobre) enregistrant Rs 47 250 à un maximum de Rs 49 460. Il s’agit d’une réduction de 7% en glissement annuel. En fait, les prix actuels de l’or sont presque au même niveau qu’il y a dix ans, ce qui soulève la question de savoir s’il mérite le mérite d’une bonne réserve de richesse.

L’essentiel est que l’or en tant qu’option d’investissement a de nombreux avantages – il est sûr car il fonctionne à l’inverse du marché, est flexible et liquide. D’un autre côté, il s’agit d’une façon conventionnelle d’envisager les investissements et pourrait ne pas être la voie pour obtenir des rendements exceptionnels malgré les sommets saisonniers. Au minimum, ce ne devrait pas être votre classe d’actifs préférée pour générer de la richesse pour la retraite.

Immobilier – attrayant, mais douloureux

L’immobilier a fait preuve d’une grande résilience même pendant la pandémie et devrait être sérieusement pris en compte lorsqu’il s’agit de générer de la richesse à long terme. L’immobilier commercial et résidentiel affichent une reprise saine et sont préférés par la plupart des HNI. Cependant, investir dans l’immobilier n’est pas sans tracas.

La présélection de la bonne opportunité en elle-même nécessite une certaine compréhension du marché et dépend de nombreux facteurs, ce qui peut devenir délicat pour un investisseur ordinaire. De plus, la plupart des propriétés s’accompagnent du fardeau d’un déploiement de capital élevé, de prêts et des IME qui en découlent, et d’un engagement important en temps pour trouver et gérer la location. De nombreux professionnels préfèrent alors rester dans des catégories d’investissement facilement accessibles plutôt que dans l’immobilier.

Propriété fractionnée – lucrative, rendant l’investissement immobilier sans papier

Le modèle de propriété fractionnée s’attaque aux inconvénients mentionnés ci-dessus des options d’investissement traditionnelles et est en passe de devenir l’avenir de l’investissement immobilier. Il ouvre la porte à l’investissement dans des actifs immobiliers extrêmement attractifs dont nous nous sommes abstenus par le passé en raison des barrières à l’entrée élevées. Considérez un espace de bureau pré-loué d’une valeur de Rs 20 crore ou un développement résidentiel haut de gamme dans un emplacement en plein essor d’une valeur de Rs 2 crore, chacun avec un potentiel de croissance élevé.

Maintenant, vous pouvez investir dans ces opportunités avec des montants d’investissement beaucoup plus faibles allant de Rs 10 à Rs 20 lakh. Un investissement immobilier commercial de haute qualité peut générer un rendement annualisé supérieur à 12% avec une volatilité minimale et vous donner également une sécurité grâce à un actif tangible. Pourtant, pour beaucoup, ceux-ci sont hors de portée ou impliquent un risque de concentration important.

Avec la propriété fractionnée, on peut co-investir dans ces actifs avec d’autres en investissant aussi peu que Rs 10-20 lakh. Les plateformes de propriété fractionnée vous offrent un accès facile et abordable à de telles opportunités d’investissement, qui sont pré-approuvées et gérées par une équipe de professionnels. Il résout l’accès et l’abordabilité, ce qui le rend aussi simple que de posséder des actions.

La propriété fractionnée est en augmentation à la fois dans le monde et en Inde. Cet exercice fiscal, il y aura plus de Rs 1000 crore investis grâce à ce format. Chez Frxnl, nous avons également créé une plate-forme conviviale pour les investisseurs qui non seulement rend l’ensemble du processus d’investissement sans tracas avec une plate-forme numérique de bout en bout, mais est également totalement transparente. Considérant qu’il s’agit d’un nouveau produit, il est naturel d’avoir des appréhensions quant à la sécurité de votre argent. Un avantage supplémentaire de l’investissement fractionné est que votre argent sera totalement sécurisé grâce à l’adoption de comptes séquestres supervisés par des fiduciaires institutionnels. Vous pouvez vous attendre à une appréciation du capital, et même à des loyers mensuels (pour les propriétés louées) de votre investissement, ce qui vous permet d’obtenir des rendements attrayants.

Dernier point mais non le moindre, la propriété fractionnée résout la question de la liquidité, en permettant à un investisseur de vendre ses actions en privé ou via la plateforme.

Cela dit, chaque opportunité d’investissement comporte ses risques. La propriété fractionnée, tout comme l’investissement immobilier traditionnel, ne devrait être envisagée que pour une appréciation à long terme. Il a besoin d’un horizon d’investissement de 3 à 5 ans pour générer de bons rendements. La vente secondaire du marché sera également dictée par les forces de l’offre et de la demande, ce qui en fait un investissement peu liquide. Cependant, la plupart des plateformes offrent un bon écosystème d’investisseurs pour faciliter la sortie d’un investisseur. Le mode d’investissement fractionné émerge rapidement et représentera un marché de 5 milliards de dollars d’ici 2030 en Inde.

(Par Amit Uppal, co-fondateur, Frxnl)

Avis de non-responsabilité : ce sont les opinions personnelles de l’auteur et vous devriez consulter votre conseiller financier avant de faire tout investissement.

