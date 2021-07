ora i negozi online possono vendere NFT Crypto nouveaux médias

Shopify ora permette la vendita di Jeton non fongible a tutti i marchand dei suoi negozi en ligne. Tra i primi e-commerce a voler offrire NFT c’è la NBA Chicago Bulls.

A comunicarlo, è stato proprio Harvey Finkelstein, il Presidente di Shopify, attraverso un tweet che ufficializza l’operazione.

Before Shopify offered this capability, merchants would have to sell through a 3rd party marketplace aka less control of the sale and customer relationship. Once again we are putting the power back into the hands of merchants and meeting customers how and where they want to buy.

« Se avete trascorso 1 minuto su internet quest’anno, avete visto un sacco di NFT. [Noi di] Shopify stiamo rendendo plus facile par nostri commercianti vendere NFT directement attraverso i loro negozi, e uno dei primi è stato il ChicagoBulls NFT.

Finkelstein sottolinea ai suoi clienti fidelizzati di non dover più delegare questa tipologia di vendita, esplosa quest’anno, a terze parti. Infatti, avendo già una posizione su Shopify e una relazione con i propri clienti, ora i commercianti potranno vendere NFT vient d’un “normale prodotto” da ecommerce.

Su Shopify si possono creare nuovi marketplace di NFT

La NFTmania ha catturato ora anche uno dei più grandi centri commerciali online al mondo. Di fatto, Shopify alimenta et siti de e-commerce à plus de 1,7 millions d’aziendes a livello global.

Questa decisione dell’azienda apre quindi potenzialmente gli NFT a un’adozione molto più ampia rispetto ai tradizionali marketplace dedicati.

Tra i primi e-commerce a scalpitare per la notizia, c’è la NBA Chicago Bulls che, tanto per rimanere sul tema, proprio ieri ha lanciato la NFT « Collection Héritage » :

Introducing the Bulls NFT Legacy Collection.

Six NBA Titles.

Six Championship rings.

Six opportunities to own a Bulls NFT Championship ring starting on July 26th.

Get priority access and challenge reward details at https://t.co/WtDafr9rHv pic.twitter.com/xHZFPC7OPv

— Chicago Bulls (@chicagobulls) July 22, 2021