Oracle Firm Berry Data s’associe à MoneydefiSwap et Getblock Crypto new media

Salué comme un canal Oracle de premier plan axé sur la communauté et travaillant sur la plate-forme Binance Smart Chain, Berry Data a annoncé sa collaboration stratégique avec deux sociétés influentes, MoneydefiSwap et GetBlock.

Les partenariats aideront Berry Data à étendre la capacité de son réseau et ses canaux opérationnels au sein de l’industrie décentralisée. Le portail oracle MoneydefiSwap enrichira les clients avec des flux de données fiables, et GetBlock offrira des performances de nœud stables, garantissant une expérience inégalée de l’utilité de la blockchain. Berry Data offre une interface décentralisée et sans confiance qui aide les utilisateurs à accéder aux données hors chaîne sur les réseaux blockchain. La solution Oracle permet aux parties de rechercher une connexion avec un point de données hors chaîne. Les mineurs s’efforcent ensuite d’inclure cette valeur dans un cluster de données en chaîne à utiliser par tous les DApps de la Binance Smart Chain.

La communauté GetBlock est une marque de premier plan dans la sphère Blockchain-as-a-Service qui offre des services supérieurs à des milliers d’investisseurs à travers le monde. Les utilisateurs peuvent accéder à une intégration transparente de portefeuilles, de DEX, de jeux, etc., sur un large éventail de plates-formes blockchain grâce à son tableau de bord révolutionnaire pris en charge par l’API.

GetBlock offre une connexion API instantanée aux nœuds complets de plus de quarante principaux canaux de blockchain comme Bitcoin, Ethereum, BSC, pour n’en nommer que quelques-uns. L’équipe d’experts de professionnels de GetBlock fournit une infrastructure puissante aux entreprises et aux développeurs individuels pour créer des applications de haute technologie sur des interfaces blockchain de manière simple et économique.

D’autre part, MoneydefiSwap est un jeton BEP-20 révolutionnaire, infusant des algorithmes qui rapportent des récompenses lucratives aux investisseurs. Le projet aide les détenteurs de jetons à gagner des récompenses juteuses en termes de rendement en gaz et incite à la détention en encourageant la stabilité des prix en générant automatiquement des liquidités. La solution MoneydefiSwap est reconnue pour les outils de tenue de marché automatique qui offrent une liquidité de base, augmentant à chaque investissement.