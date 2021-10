Oracles décentralisés sur Ethereum Mainnet

Umbrella Network, la solution décentralisée Oracle Layer-2, officiellement lancée sur le réseau principal Ethereum. La société a fait cette annonce sur son blog vendredi.

Umbrella Network est un réseau Oracle Layer-2 appartenant à la communauté qui traite les données pour fournir des données à faible coût, évolutives et sécurisées. Il utilise les avancées de la technologie Merkle Tree pour écrire plusieurs points de données sur une seule transaction en chaîne, ce qui rend les données par lots dans les contrats intelligents plus précises et plus rentables. The Umbrella Network estime qu’une solution Oracle appartenant à la communauté est essentielle à la création d’un système financier véritablement décentralisé.

Les oracles de la blockchain expliqués

La plupart des blockchains ont des crypto-monnaies qui sont utilisées pour transférer de la valeur et permettre les opérations du protocole. Certaines blockchains autorisent également les contrats intelligents.

Selon Wikipedia, un contrat intelligent est un programme informatique ou un protocole de transaction destiné à exécuter, contrôler ou documenter automatiquement des événements et des actions juridiquement pertinents conformément aux termes d’un contrat ou d’un accord. Les objectifs des contrats intelligents sont de réduire le besoin d’intermédiaires de confiance, les coûts d’arbitrage et d’exécution, les pertes dues à la fraude, ainsi que la réduction des exceptions malveillantes et accidentelles.

Cependant, il doit y avoir un moyen pour les blockchains et les contrats intelligents en chaîne d’utiliser des données externes hors chaîne pour que les contrats intelligents aient des applications dans le monde réel.

Ethereum.org définit clairement ce qu’est un oracle, le problème de l’oracle et comment les oracles décentralisés le résolvent. « Un oracle est un pont entre la blockchain et le monde réel. Ils agissent comme une API de chaîne que vous pouvez interroger pour obtenir des informations dans vos contrats intelligents. Cela peut aller des informations sur les prix aux bulletins météorologiques. Les oracles peuvent également être bidirectionnels et sont utilisés pour « envoyer » des données au monde réel. »

Les transactions Blockchain (par exemple Ethereum) ne peuvent pas accéder directement aux données hors chaîne. Dans le même temps, s’appuyer sur une seule source de vérité pour fournir des données est peu sûr et invalide la décentralisation d’un contrat intelligent. C’est ce qu’on appelle le problème d’oracle.

Ce problème d’oracle peut être évité en utilisant un oracle décentralisé qui est tiré de plusieurs sources de données ; Si une source de données est piratée ou tombe en panne, le contrat intelligent continuera de fonctionner comme prévu.

Umbrella Network affirme que son réseau décentralisé est une solution supérieure à ses concurrents. Fournit des informations sur les prix relativement rapides et abordables. Il indique également qu’il rendrait plus de paires de données disponibles (actuellement 1 200 paires de données passant à plus de 10 000 d’ici la fin de 2021) que tout autre oracle de l’écosystème.

Selon Cointelegraph, le besoin de sources de données fiables semble augmenter à mesure que la technologie des contrats intelligents devient plus courante. Par exemple, la principale bourse du Brésil explore des moyens de fournir des données pour le projet de monnaie numérique de la banque centrale (CBDC) du pays.

Lancement du réseau principal Umbrella Network sur Ethereum

Le lancement du réseau principal Umbrella Network sur Ethereum signifie qu’il a mis en œuvre des contrats intelligents sur la blockchain Ethereum. Cela signifie que les dApps basés sur Ethereum peuvent communiquer avec le code Umbrella Network dans l’environnement réel, en demandant et en obtenant des données fiables, complètes et rentables.

Parlant du lancement du réseau principal, le partenaire fondateur Sam Kim a déclaré : « Nous sommes absolument ravis de pouvoir franchir cette étape importante. Nous serons désormais en mesure de répondre aux besoins de la communauté DeFi dans son ensemble avec nos oracles décentralisés et chercherons à relever les vrais défis auxquels la communauté est confrontée en ce qui concerne le coût élevé et la faible disponibilité des offres de données dans l’écosystème actuel. »

La société a été occupée par des acquisitions et de nouveaux produits ces derniers mois. En mai, le réseau a été lancé sur le réseau principal Binance Smart Chain (BSC). Le réseau Umbrella a également annoncé ses plans pour une future intégration inter-chaînes avec Polygon, Solana, Cardano et Avalanche, dans les prochains mois. Dans le même temps, il a mentionné le lancement de son Token Bridge développé en interne la semaine prochaine. Cela permet des transferts fluides de $ UMB via toutes les Blockchains prises en charge.

