OralScan remporte le prix Anjani Mashelkar de l’innovation inclusive

Le prix a été institué par Raghunath Mashelkar en 2011 à la mémoire de sa défunte mère pour contribuer à un mouvement d’innovation inclusif en Inde. (Image représentative)

OralScan, un appareil de haute technologie révolutionnaire qui permet une détection précoce, précise et rentable des lésions précancéreuses, a remporté le prix Anjani Mashelkar Inclusive Innovation Award 2021. Il s’agit d’un appareil portable qui peut être utilisé facilement par les travailleurs de la santé et n’a pas d’attente période pour les résultats des tests.

L’Inde compte un tiers des cas de cancer de la bouche dans le monde, soit 30% de tous les cancers du pays. Sur les près de 90 000 cas de cancer de la bouche détectés chaque année dans le pays, plus de la moitié décèdent la même année en raison d’une détection tardive. Chaque année, plus d’un million de cas de cancer sont signalés en Inde. Le Conseil indien de la recherche médicale prévoit qu’il y aura une augmentation estimée à 12% des cas de cancer au cours des cinq prochaines années.

Le Dr Subhash Narayanan, fondateur et PDG de Sascan Meditech et son équipe ont créé OralScan, un appareil multimodal d’imagerie optique qui utilise un algorithme d’apprentissage automatique pour la détection précoce des lésions précancéreuses de la bouche. Ce dispositif de haute technologie permet aux patients d’accéder au diagnostic localement et leur permet d’économiser le coût et la douleur de plusieurs biopsies, tout en assurant une détection précoce. Jusqu’à présent, OralScan a atteint huit États indiens et touché 1 000 vies.

Ce prix annuel a été décerné à ce jour à 13 innovations qui ont abordé les problèmes rencontrés par les personnes défavorisées et pauvres en ressources en Inde et propose des solutions originales et applicables. Le prix a été institué par Raghunath Mashelkar en 2011 à la mémoire de sa défunte mère pour contribuer à un

mouvement d’innovation en Inde.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.