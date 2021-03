‘Oranje’ de De Jong gagne, mais ne convainc pas

27/03/2021 à 20:23 CET

Une supériorité écrasante de Pays Bas qui ne se reflétait pas dans une partition trop courte pour ce qui a été vu sur le terrain du Aréna Johan Cruyff. Les joueurs de Frank de Boer ils sont revenus de la défaite en Turquie il y a à peine trois jours avec une victoire qui leur permet d’affronter plus sereinement les matches à venir.

PAI

LAISSER

Pays Bas

Krul; Dumfries, De Ligt, Blind, Wijndal; Wijnaldum (Gravenberch, 79 ‘), Klaassen (Van de Beek, 79’), De Jong; Berghuis (Stengs, 85 ‘), De Jong (Babel, 79’), Depay (Bergwijn, 90 ‘).

Lettonie

Ozols; Fjodorovs, Cernomordijs, Tarasovs, Jurkovskis; Tobers, Zjuzins (Karklins, 46 ‘); Kamess (Savalnieks, 79 ‘), Ikaunieks (Krollis, 87’), Ciganiks; Uldrikis (Gutkovskis, 46 ‘).

Buts

1-0 M.32 Berghuis. 2-0 M.69 Luuk De Jong.

Arbitre

Stéphanie Frappart. TA: L. De Jong (52 ‘), Blind (87’) / Ikaunieks (34 ‘), Karklins (52’).

Incidents

Johan Cruyff Arena (porte fermée).

Avec plus de force que de brillance, Pays Bas soumis tout au long de la réunion à un Lettonie qui a été surpassé dans tous les records. Un total de 16 coins des Néerlandais, par aucun des Lettons, ajouté à un 75% de possession Oui 35 coups, sont un exemple clair des différences observées sur le terrain.

Bien sûr, il a fallu une demi-heure pour ‘Orange‘en ouvrant le tableau de bord. Pilotage de la « marque maison » de Frenkie De Jong, qui battait les lignes comme quelqu’un qui se promène dans le jardin de sa maison, a trouvé Wijnaldum, une connexion que nous pourrions bientôt voir également au niveau des clubs, et le footballeur de Liverpool a cédé Berghuis pour marquer le premier avec un tir imparable directement à l’équipe.

Il manquait d’attaché à Pays Bas pour augmenter le score et fermer le jeu beaucoup plus tôt. Seuls 9 de ces 35 tirs se situaient entre les trois combinaisons. Bien dans la seconde moitié, Luuk de Jong dirigé vers le but un centre mesuré à partir du coin de Depay, Quoi Il fut à nouveau l’un des plus actifs de sa sélection. La victoire permet aux Néerlandais d’ajouter leurs trois premiers points dans le groupe G en qualification pour la Coupe du monde 2022, et ils sont troisièmes.