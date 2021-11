Orbite fait appel à un célèbre concepteur pour le futur complexe d’entraînement spatial

Les clients et les instructeurs d’Orbite effectuent un vol en avion zéro G pendant la formation au vol spatial. (Photo en orbite)

Le designer français qui a créé le look de l’habitat orbital de Virgin Galactic, Spaceport America et Axiom Space a entrepris un autre projet centré sur l’espace : le complexe d’entraînement spatial prévu par une entreprise basée à Seattle appelée Orbite.

Orbite dit que Philippe Starck concevra son complexe de passerelle pour la formation des astronautes et les vols spatiaux, qui devrait se composer de plusieurs bâtiments et entrer en service sur un site américain à la fin de 2023 ou 2024.

Pour l’instant, c’est à peu près tout ce qu’on peut dire sur le projet. De plus amples détails, y compris le site sélectionné pour le complexe et les détails de la vision de Starck pour l’installation, seront annoncés dans les mois à venir.

« Nous devrons attendre un peu plus pendant l’hiver », a déclaré le cofondateur d’Orbite, Nicolas Gaume, à .. « Nous avons pensé que c’était formidable d’annoncer qu’un concepteur aussi incroyable, qui partage une grande partie de notre vision de l’orientation, de la préparation et de la formation des astronautes, pourrait être divulgué. »

Starck, 72 ans, a conçu des projets allant d’hôtels et de yachts (y compris un yacht pour le regretté co-fondateur d’Apple Steve Jobs) aux accessoires de salle de bain. Mais il est surtout connu pour ses projets liés à l’espace, y compris le logo Virgin Galactic qui intègre un gros plan de l’iris du fondateur milliardaire Richard Branson.

« L’espace est l’avenir », a déclaré Starck aujourd’hui dans un communiqué de presse. « Avec le complexe de passerelles pour la formation des astronautes et les vols spatiaux, je suis honoré de pouvoir offrir aux individus de rares opportunités éducatives pour se mettre à la place des astronautes et se préparer à des orbites passionnantes dans l’espace. »

Starck a déclaré que le projet Orbite était « inspirant et révolutionnaire ».

« Je suis ravi de collaborer avec Orbite sur ce projet unique en son genre qui fait progresser les opportunités pour la civilisation de découvrir les merveilles de l’espace et de célébrer le caractère unique de la Terre », a-t-il déclaré.

Gaume et l’autre co-fondateur de l’entreprise à financement privé, l’entrepreneur spatial vétéran Jason Andrews, n’attendent pas simplement que Starck propose une série de dessins. Orbite (prononcer « Or-beet », à la française) a déjà mené un premier « camp spatial pour adultes » en France en août, et la prochaine session de formation doit avoir lieu en Floride au début du mois prochain.

Les sessions sont plus chères que votre camp spatial typique pour adolescents : le programme de cinq jours et quatre nuits d’août coûtait 29 500 $ et les prix de la session de trois jours et deux nuits de décembre commencent à 15 000 $.

Mais Gaume, dont la famille gère un hôtel de charme en France qui a été rénové sous la direction de Starck, sait comment mélanger luxe et expériences spatiales pour créer de la valeur pour une clientèle haut de gamme. Le programme d’août, par exemple, comportait une séance de dégustation d’aliments dans l’espace ainsi que des vols en avion à zéro G et à G élevé.

Les stagiaires ont également enfilé des casques de réalité virtuelle pour avoir une idée de quatre types d’expériences de tourisme spatial, y compris les vols suborbitaux proposés par Blue Origin et Virgin Galactic, un voyage orbital sur un SpaceX Crew Dragon et une excursion autour de la lune sur SpaceX Starship encore à construire.

Andrews, qui a présidé Spaceflight Industries, basée à Seattle, avant de rejoindre Gaume, affirme qu’Orbite se taille une niche spéciale sur le marché naissant de la formation aux vols spatiaux.

« Nous nous sommes positionnés comme ce tiers neutre », a-t-il déclaré. « Nous avons cette opportunité « essayez avant d’acheter », de dire : « Vous êtes sur le point de dépenser des centaines de milliers de dollars, voire des dizaines de millions de dollars. » Peut-être que vous devriez comprendre dans quoi vous vous embarquez et dans quel type d’aventure vous voulez.

Huit clients ont participé au programme de formation inaugural d’août, et Gaume a deviné qu’environ un tiers d’entre eux effectueront un vol spatial honnêtement dans les années à venir.

Andrews a déclaré que la session d’août était une sorte d’expérience.

« Nous avons conçu l’ensemble de notre installation autour de classes de 10 personnes, c’était donc l’occasion de tester cette hypothèse », a-t-il déclaré. « Est-ce la bonne taille ? C’est trop gros ? Est-ce trop petit ? La façon dont nous pensons à cela, c’est que la plupart de ces gens, s’ils vont [on a spaceflight], il n’y aura que quatre participants à la fois, ou cinq ou six. Donc, vous prenez l’équivalent de deux capsules de cinq personnes et vous les mettez ensemble.

L’expérience « a vraiment validé la taille de la classe et ce que nous voulons faire à l’avenir », a déclaré Andrews.

2021 est l’année où le tourisme spatial a finalement décollé, en grande partie grâce au voyage Virgin Galactic de Branson; les voyages Blue Origin effectués par Jeff Bezos et William Shatner, et la mission orbitale d’Inspiration4 dans un SpaceX Crew Dragon. Andrews espère que tous ces vols – ainsi que la première mission d’Axiom Space vers la Station spatiale internationale, qui est prévue pour le début de l’année prochaine – inciteront davantage de personnes à penser à s’entraîner avec Orbite.

« Vous avez vu William Shatner lorsqu’il est descendu du vol Blue Origin – il était juste submergé par la grandeur de celui-ci », a déclaré Andrews. « Et c’est vraiment ce que fait Orbite. Cela prépare les gens à ces opportunités.