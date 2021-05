Orbite fixe le calendrier des séances d’orientation des astronautes

La directrice de la formation des astronautes d’Orbite, Brienna Rommes, profite d’un vol en avion zéro G. (Photo orbitale)

Tu veux faire un tour dans l’espace? Il y a une multitude de vols spatiaux qui se préparent pour les clients payants, allant des visites suborbitales prévues par Blue Origin du PDG d’Amazon Jeff Bezos aux voyages orbitaux proposés par SpaceX. À quoi ressembleront ces manèges et en quoi différeront-ils les uns des autres?

À partir d’août, une startup basée à Seattle appelée Orbite (prononcez «Or-betterave», à la française) proposera des séances d’orientation de trois jours pour permettre aux clients de goûter à l’expérience astronaute et de le découvrir par eux-mêmes.

«Nous leur donnerons une expérience« essayez avant d’acheter », et les informerons des différentes offres qui existent», a déclaré le co-fondateur et PDG d’Orbite Jason Andrews, un vétéran de Spaceflight Industries de Seattle, à ..

L’autre co-fondateur d’Andrews et Orbite, l’entrepreneur technologique français Nicolas Gaume, a établi le calendrier des cours d’orientation des astronautes qui comprendront des simulations de réalité virtuelle, un vol zéro-G et un vol haut-G – tous conçus pour fournir un goût de l’espace sans lier le participant à un programme particulier.

La première session aura lieu du 23 au 27 août à La Co (o) rniche, un hôtel de charme cinq étoiles sur la côte atlantique de la France, propriété de la famille Gaume. Trois autres sessions seront offertes au Four Seasons Resort d’Orlando, en Floride, à partir du 11 novembre, 25 novembre et 2 décembre. Chaque session est limitée à 10 participants.

Zero Gravity Corp. et le groupe européen Air Zero G de Novespace feront voler les participants sur des avions capables de fournir des doses mesurées d’apesanteur, environ 30 secondes à la fois. D’autres sous-traitants les placeront dans les cockpits d’avions tels que les P-51 Mustangs ou Extra 330LX, qui peuvent fournir plusieurs G d’accélération.

Brienna Rommes, entraîneuse d’astronautes chevronnée, animera les sessions, qui comprendront des cours en classe ainsi qu’un cours de cuisine spatiale et une session d’observation des étoiles. Lorsque chaque journée est terminée, les stagiaires peuvent se détendre dans un cadre chic de villégiature.

«L’intégration de l’espace et de l’hospitalité de luxe offrira aux participants une expérience immersive unique en son genre», a déclaré Gaume dans un communiqué de presse.

Les prix commencent à 29 500 $ par personne. C’est une somme stratosphérique pour la plupart des gens, mais Andrews dit que cela ne devrait pas être trop difficile pour ceux qui envisageraient de dépenser des centaines de milliers de dollars pour un voyage spatial suborbital avec Blue Origin ou Virgin Galactic, ou des dizaines de millions de dollars. dollars sur un voyage orbital SpaceX.

«C’est la police d’assurance», a-t-il dit. “Venez dépenser 29 500 $ pour vous assurer que vous allez l’adorer avant de partir et de dépenser beaucoup plus.”

Andrews voit un deuxième marché cible pour l’expérience Orbite.

«Pour beaucoup de gens qui sont simplement passionnés par l’espace, ils aimeraient vivre une expérience spatiale authentique, mais ils ne peuvent pas se permettre des centaines de milliers de dollars pour monter sur une fusée», a-t-il déclaré. «C’est peut-être aussi proche que possible de cette expérience.»

Les options pour les futurs avions spatiaux sont certainement à la hausse: environ 600 «futurs astronautes» ont déjà fait des réservations auprès de Virgin Galactic pour des promenades sur son avion spatial suborbital SpaceShipTwo. Pendant ce temps, Blue Origin vend aux enchères un siège ouvert pour son premier vol spatial suborbital avec équipage, prévu pour juillet. Et SpaceX a réservé deux vols orbitaux d’entreprises privées, dont une odyssée spatiale en vol libre en septembre et un voyage à la Station spatiale internationale en janvier prochain.

Andrews a déclaré que la formation d’Orbite n’entrerait pas dans les spécificités opérationnelles d’un véhicule spatial particulier, mais se concentrerait plutôt sur les règles de la route pour les vols spatiaux en général. «Notre travail consiste à vous former à voler sur n’importe quel véhicule», a-t-il déclaré.

Et si le plan d’affaires de l’entreprise reste sur la bonne voie, il y a beaucoup plus à venir: Andrews et Gaume envisagent des sites pour un centre de formation dédié avec une centrifugeuse pour la formation à haut G, une piscine à flottabilité neutre pour les simulations zéro-G, un laboratoire pour expériences scientifiques et hébergement de luxe pour les futurs astronautes.

Andrews a déclaré que la première installation pourrait ouvrir dans la période 2023-2024, avec d’autres emplacements à suivre. «Nous allons donner une révélation complète au bon moment, plus tard cet été», a-t-il promis.

Pour arriver à cette étape suivante, il faudrait peut-être collecter plus d’argent qu’il n’en faudrait pour acheter un tour orbital, mais Andrews a déclaré qu’Orbite était à la hauteur du défi.

«La société a été autofinancée par les fondateurs et certains autres investisseurs extérieurs sélectionnés», a-t-il déclaré. «Nous ne divulguons pas combien nous avons collecté, mais nous dépensons certainement de l’argent.»