Orbs étend son écosystème en s’associant à Polygon ZyCrypto ⋆ Crypto new media

in

Publicité





L’écosystème Orbs s’est développé à un rythme accéléré au cours de l’année dernière grâce à des listes sur des échanges de niveau 1, des intégrations avec les principales plates-formes cloud, notamment Amazon Web Services, Microsoft Azure et Google Cloud, ainsi que des partenariats avec Moonstake et Bithumb.

En outre, le projet Orbs envisage également de manière agressive une expansion dans l’espace de la finance décentralisée ou DeFi et son récent pipeline comprend :

Partenariat avec Binance Exchange pour cofonder l’accélérateur defi.org Orbs répertorié sur plusieurs bourses décentralisées (DEX) et teneurs de marché automatisées (AMM) de premier plan, notamment Uniswap et Balancer. Orbes jalonnant des portefeuilles tels que Coinbase Wallet, TrustWallet et autres

Orbs a également fourni des informations sur Polygon et analysé pourquoi plusieurs applications telles que CREAM Finance et SushiSwap sont intégrées à ce dernier compte tenu de ses coûts et vitesses de transaction impressionnants. La migration des applications vers Polygon a en effet entraîné une augmentation significative de l’activité en chaîne sur son réseau.

Orbs emboîte maintenant le pas et s’intègre à Polygon en élargissant encore son écosystème dans le processus. L’équipe Orbs a confirmé avoir déjà intégré le jeton Orbs au pont à chaînes croisées Ethereum-Polygon développé par le projet Polygon.

Polygon est une licorne crypto

Selon les données de Coinmarketcap, Polygon est actuellement la 17e plus grande crypto-monnaie au monde avec une capitalisation boursière de 6,6 milliards de dollars. Le projet Polygon est soutenu par Coinbase et Binance. En outre, le célèbre milliardaire Mark Cuban a révélé qu’il avait également investi dans cette crypto-monnaie perturbatrice.

Publicité





Polygon a gagné en popularité au cours de la dernière année et sa capitalisation boursière a été multipliée par 124 entre octobre 2020 et mai 2021. Il s’agit d’une plate-forme pour la mise à l’échelle d’Ethereum et le développement d’infrastructures. Également appelé « Internet des chaînes de blocs Ethereum », Polygon peut transformer efficacement Ethereum en un système multi-chaînes. Il vise à résoudre les problèmes d’évolutivité qui ont un impact sur plusieurs réseaux blockchain.

Polygon peut en effet calculer 65 000 transactions par seconde sur une seule chaîne latérale avec un temps de confirmation de bloc de « moins de deux secondes ».

Les applications DeFi prennent de plus en plus d’importance dans l’espace des crypto-monnaies et Polygon dirige cette transformation. Il est déjà apparu comme une solution de deuxième couche pour Ethereum et est bien placé pour gagner du terrain sur un marché très perturbateur, rendant Orbs optimiste quant à sa récente intégration avec la plate-forme blockchain.

Lien source