Orbs Network lance son site fraîchement repensé ⋆ ZyCrypto ⋆ Crypto new media

Le réseau Orbs est une blockchain publique décentralisée visant à associer évolutivité et frais réduits à une expérience de développeur de premier ordre. Avec l’isolement entre les chaînes virtuelles, l’IDE en ligne et les contrats intelligents dans des langages familiers, Orbs offre aux développeurs le mélange parfait de performances, de coût, de sécurité et de facilité d’utilisation. Mais, en tant que nouveau venu sur le réseau Orbs, comment sauriez-vous ses capacités ? Via son site internet, bien sûr !

L’importance des sites Web à l’ère numérique d’aujourd’hui est indéniable. Le réseau Orbs réfléchissait depuis longtemps à la manière d’être plus concentré et précis dans la fourniture d’informations et de contenu aux membres de sa communauté et à l’écosystème plus large auquel il appartient. Enfin, il a lancé son nouveau site Internet.

Comme le service d’Orb lui-même, le site Web vise également à offrir efficacité, valeur et commodité. De plus, l’apparence sophistiquée et conviviale joue un rôle.

La page d’accueil

La page d’accueil est l’endroit où tout commence. Une page d’accueil conçue de manière logique qui attire l’attention de l’utilisateur au premier coup d’œil est constituée des propriétés que chaque entreprise doit posséder. Pourtant, il est difficile à réaliser sur le terrain. Le réseau Orbs a une page d’accueil épurée et allégée qui se concentre principalement sur un globe en rotation sur près de la moitié de la superficie de la page Web.

En plus d’être une blockchain publique pleinement opérationnelle avec un pool décentralisé de nœuds de validation, le réseau Orbs est un réseau mondial avec un écosystème en constante expansion. Le globe en rotation sur le site Web d’Orb capture enfin cet esprit. Ce qui ajoute à la valeur de la page d’accueil, ce sont les cartes pop-up qui émergent en permanence, des cartes qui contiennent des informations intéressantes sur le réseau. Bien que la conception aide à attirer le public, elle continue de diffuser des informations de manière non intrusive pour construire une idée sur son service dès le jour zéro.

Contenu multilingue

Un autre aspect que vous remarquerez facilement lorsque vous ouvrirez le site Web du réseau Orbs est que son contenu est disponible en trois langues : anglais, coréen et japonais. L’approche s’inscrit dans la perspective globale du réseau.

Une structure bien agencée

La conception du menu du réseau Orbs commence dans le but d’offrir un aperçu de base de son trafic avant de l’approfondir. Il débute par un aperçu général qui définit les contours de ses caractéristiques, des progrès technologiques et de son architecture.

Dans l’univers PoS, vous apprenez à connaître le mécanisme de consensus du réseau Orb et ses fonctionnalités, ainsi que ses rôles et ses moyens de participer.

La présentation est claire, concise et accessible. N’importe qui peut saisir les bases du projet Orbs sans en savoir beaucoup sur la technologie, le codage, etc.

Simultanément, si vous êtes intéressé et capable de saisir les nuances de la technologie Orbs, vous pouvez le faire en parcourant la documentation de haut niveau. Les questions potentielles qui peuvent se poser sont disponibles sur la page FAQ.

Le segment à propos de nous suit les meilleures pratiques de l’industrie avec des informations sur l’équipe derrière Orb, les voies de contact, les livres blancs, et plus encore.

Les ressources se démarquent

La conception en mosaïque du segment des ressources Orb permet au site Web de se démarquer des autres. Le segment des ressources comprend des informations sur une grande variété de fonctionnalités, d’offres et de capacités de support, telles que le portefeuille de jalonnement Orbs, les chaînes virtuelles Orbs, les métriques en chaîne, etc.

Pour obtenir des informations sur l’un de ces outils, vous pouvez accéder à la page du blog en cas de besoin.