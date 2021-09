Orca, la centrale électrique qui capte 4 000 tonnes de CO2 par an dans l’air et le transforme en un minéral inoffensif | La vie

in

La société suisse Climeworks propose une nouvelle méthode pour réduire le CO2 dans l’atmosphère. Il peut être un complément valable à la réduction des émissions.

D’innombrables études scientifiques ont confirmé que le changement climatique est lié à fortes concentrations de CO2, de méthane et d’autres gaz dans l’atmosphère, émis par la contamination des humains et du bétail que nous élevons.

Les scientifiques ont recommandé réduire les émissions de CO2. Des décennies ont également fait écho dans leur conscience vide aux promesses non tenues des hommes politiques et des entreprises polluantes, car Les records de CO2 dans l’atmosphère sont battus année après année.

Puisque la réduction des émissions ne vient pas, des entreprises comme Climeworks proposent une alternative : capter le CO2 de l’air et le rendre inoffensif. Est-ce comme ça que ça marche Orca, la plus grande usine de capture et de stockage de CO2 au monde, qui vient d’être lancé en Islande :

Orque est capable de retirer de l’atmosphère 4000 tonnes de CO2 par an.

Mieux encore, sa conception modulaire et évolutive permet de construire des usines de ce type en seulement 15 mois, c’est-à-dire le temps qu’il a fallu à Orca pour construire, et des complexes plus ou moins grands peuvent être créés facilement.

Comment fonctionnent les plantes qui captent et éliminent le CO2 de l’air ?

Orque a ventilateurs compacts équipés de filtres spécifiques, qui absorbent l’air. Les filtres piègent le CO2 et laissent passer l’air purifié.

Ce CO2 capturé est chauffé entre 80 et 100 degrés Celsius, obtenant CO2 pur.

En collaboration avec une société islandaise appelée Carbfix, Le CO2 se mélange à l’eau et est transporté par des tuyaux vers des grottes souterraines où Le CO2 réagit avec les roches basaltiques, et en quelques années il devient un minéral inoffensif.

Guide d’achat avec tout ce qu’il faut savoir pour choisir un purificateur d’air : à quoi ils ressemblent, quels types existent et quels sont les modèles les plus intéressants.

La centrale a besoin d’électricité pour fonctionner, mais utilise des énergies renouvelables. En fait, l’idée est les installer à côté des centrales électriques, et profiter de l’énergie gaspillée la nuit.

Avec ce système Orca parvient à éliminer 90% du CO2 de l’air. En tout, 4000 tonnes par an, qui est une quantité minimale au niveau mondial, mais qui peut être importante si des usines de ce type sont installées partout dans le monde.

C’est une solution d’urgence, car il est beaucoup moins cher de réduire les émissions de CO2 plutôt que d’avoir à les capter dans l’air. Mais vu la lenteur du problème, c’est pour le moment l’une des rares solutions actuelles qui ils réduisent en fait le CO2 dans l’atmosphère.