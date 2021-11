OXT est la crypto-monnaie native d’Orchid : une place de marché décentralisée où les utilisateurs misent des OXT (jetons de dépôt dans un contrat intelligent) afin de répertorier leurs services de réseau privé virtuel (VPN) aux autres utilisateurs d’Orchid. Les VPN cryptent l’activité de navigation en ligne d’un utilisateur, ce qui empêche les tiers de suivre ce que vous faites.

Le fonctionnement distribué d’Orchid de son VPN fonctionne sur la blockchain Ethereum en faisant correspondre les utilisateurs qui ont besoin de bande passante aux vendeurs prêts à partager la leur. Le prix OXT a connu divers hauts et bas, coïncidant principalement avec le marché plus large de la cryptographie.

Prix ​​OXT

L’OXT d’Orchid a une offre totale de 1 milliard de jetons, bien que tous ne soient pas en circulation. Les jetons ont été créés lors du lancement du projet en 2017, avec plus de 40 % résidant dans la trésorerie d’Orchid Labs, l’organisation qui a développé les jetons. Cependant, pas plus de 10 millions d’OXT peuvent être libérés de la trésorerie par mois.

Le prix OXT a enregistré son plus haut historique de 1,03 $ en avril 2021. Le prix a suivi une tendance constante à la baisse, atteignant un plancher inférieur à 0,22 $ fin juin. OXT a passé les mois suivants à fluctuer autour de 0,40 $.

Comment fonctionne l’orchidée ?

Orchid utilise le réseau Ethereum pour fournir un produit VPN décentralisé et distribué. Le protocole Orchid correspond aux acheteurs et aux vendeurs de bande passante, et les paiements s’effectuent via la crypto-monnaie OXT.

Les connexions peer-to-peer entre acheteurs et vendeurs sont cryptées avant d’acheminer les données via les serveurs Internet des vendeurs.

Les utilisateurs de bande passante peuvent se connecter au VPN décentralisé via l’application Orchid sur un appareil compatible. Les vendeurs de bande passante sont des nœuds de réseau – les propriétaires doivent investir OXT – pour vendre de la bande passante à d’autres.

Les acheteurs de bande passante bénéficient de la configuration multi-sauts sur le cryptage de couche fournie par le protocole Orchid. De plus, l’architecture multi-sauts permet un cryptage supplémentaire en enchaînant les serveurs VPN éligibles.

Comme Orchid fonctionne sur la blockchain Ethereum, il est compatible avec les contrats intelligents. L’application native est une application décentralisée (dapp), permettant aux utilisateurs de se connecter à son réseau VPN décentralisé.

Événements clés et gestion

Orchid Labs a été fondé par le programmeur informatique Brain Fox, l’ingénieur logiciel Jay Freeman, l’investisseur Stephen Bell et le capital-risqueur Steven Waterhouse en 2017.

Orchid Labs a terminé cinq rondes de financement pour un montant de 47,8 millions de dollars. Les bailleurs de fonds notables incluent Compound, Threshold, Andreessen Horowitz, Kinetic Capital Partners, Sequoia Capital, MetaStable Capital, Blockchain Capital, Polychain Capital, Visary Capital et BoxGroup. Plus récemment, le projet a levé 7 millions de dollars en mai 2019 dans le cadre d’une offre privée.

Des documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis en 2018 ont révélé qu’Orchid Labs avait un objectif de financement de plus de 125 millions de dollars.