ORCL Stock est une machine à flux de trésorerie, mais le stock est en avance sur lui-même

La dernière histoire sur laquelle j’ai écrit Oracle (NYSE :ORCL) a couvert la transition difficile, mais largement réussie, de l’entreprise vers le cloud computing à partir de l’activité logicielle traditionnelle sur site. Les résultats ont été mitigés pour le stock ORCL jusqu’à présent. J’ai dit pour la dernière fois : « Afin d’adopter la nouvelle norme technologique, ORCL a simplement ajouté le cloud à la fin de ses applications et a créé un modèle commercial d’abonnement avec des mises à jour trimestrielles. Human Capital Management Cloud, Supply Chain Management Cloud, Enterprise Resource Planning Cloud, etc.

Source : Divers photographies / Shutterstock.com

Il s’agit d’une simplification excessive des produits et applications d’infrastructure d’Oracle, mais les implications financières globales sont claires. L’activité de logiciels sous licence sur site hérités d’ORCL décline lentement et les applications cloud se développent rapidement.

La seule nouvelle majeure depuis lors a été la publication des résultats du premier trimestre 2022 le 13 septembre.

Ce qui ressort, ce sont les marges énormes dont bénéficie l’entreprise. La taille peut être en grande partie due à l’historique des acquisitions d’Oracle. La société a racheté plus de 120 entreprises au cours des 20 dernières années, de nombreuses petites, mais certaines grandes, telles que Sun Microsystems en 2010 et NetSuite en 2016.

La croissance organique historique des revenus d’Oracle n’est généralement pas si impressionnante, mais les marges sont néanmoins impressionnantes. Les résultats de l’année 2021 ont affiché des marges brutes d’environ 80 % et des marges d’EBITDA allant de 30 % à 40 %. Les dollars de flux de trésorerie disponibles s’élèvent à environ 12 à 13 milliards de dollars, une incroyable marge de trésorerie disponible sur seulement environ 40 milliards de dollars de revenus.

Bien que les marges soient élevées, la croissance des marges sera très difficile à obtenir dans les années à venir. La société connaît de fortes tendances de réservation dans ses offres de cloud, c’est pourquoi Oracle augmente ses investissements dans les dépenses d’exploitation et les dépenses en capital au cours de cet exercice. Cela exercera une pression sur les marges à court terme et entraînera la stagnation ou la baisse de la plupart des mesures des revenus au cours de l’exercice. Oracle n’est actuellement pas une valeur de croissance.

Les segments commerciaux du cloud et des données semblent être excellents

Le ton habituel de fanfaronnade et de fanfaronnade de la publication des résultats d’Oracle a de nouveau été affiché dans le communiqué de presse du 4e trimestre et de fin d’année. Le fondateur de l’entreprise et actuel CTO, Larry Ellison, a déclaré : « Les deux bases de données les plus populaires au monde sont Oracle Autonomous Database et Oracle MySQL. »

Toujours en train de s’attaquer aux concurrents, Ellison a déclaré que « des analystes indépendants ont testé et confirmé qu’Oracle MySQL avec HeatWave s’exécute 10 à 100 fois plus rapidement que la version d’Amazon de MySQL appelée Aurora ».

En outre, a-t-il commenté, « Oracle Autonomous Database et Oracle MySQL avec la technologie HeatWave ont capturé la technologie de pointe dans le secteur des bases de données cloud, et cela est de bon augure pour l’avenir du cloud Oracle. »

Bénéfices du premier trimestre et valeur réelle de l’action ORCL

Oracle a publié les résultats de son 1er trimestre le 13 septembre et les résultats étaient mitigés. Les revenus n’ont augmenté que de 4% malgré des services cloud impressionnants tels que les revenus cloud de Fusion ERP et les revenus cloud NetSuite ERP en croissance de 32% et 28% respectivement.

Les licences sur site, l’activité historique d’ORCL, ont continué à décliner.

La génération de cash-flow libre est restée forte et s’est établie à 4 milliards de dollars au cours du trimestre.

ORCL se vend pour environ 20x 2022 CY EPS, pas trop scandaleux pour le marché boursier surévalué et fou d’aujourd’hui. Cependant, pour une entreprise avec peu ou pas de croissance, il semble élevé. Flux de trésorerie disponible élevé mais les entreprises à faible croissance se négocient souvent à un ratio cours/bénéfice faible à moyen. C’est généralement ainsi que les calculs fonctionnent dans une évaluation des flux de trésorerie actualisés (DCF). En appliquant une généreuse croissance de l’EBITDA de 8% pour ORCL au cours des 5 prochaines années, mon calcul DCF aboutit à une juste valeur comprise entre 73 $ et 79 $.

L’évaluation de Morgan Stanley pour les actions ORCL est un cas haussier de 90 $, un cas de base de 77 $ et un cas baissier de 58 $. La moyenne de ces trois cas de valeur est de 75 $, ce qui, sans coïncidence, se situe exactement au milieu de ma fourchette d’évaluation DCF.

Oracle sera probablement un excellent investissement à l’avenir, mais uniquement au bon point d’entrée, qui est bien en deçà des fourchettes de valeurs intrinsèques mentionnées ci-dessus et bien en dessous du prix actuel d’aujourd’hui.

À la date de publication, Tom Kerr ne détenait aucune position dans aucun des titres mentionnés dans l’article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

Tom Kerr travaille dans le secteur des services financiers depuis plus de 25 ans. Il est actuellement gestionnaire de portefeuille principal chez Rocky Peak Capital Management. Auparavant, il était directeur des investissements et directeur de la recherche de SGL Investment Advisors, et a occupé plusieurs postes dans d’autres organisations liées à la finance. M. Kerr a également collaboré à TheStreet.com, RagingBull.com et InvestorPlace.com. Il est titulaire de la charte CFA et a obtenu un BBA en finance de la Texas Tech University.