ORCL Stock : Oracle est-il un pari sur le cloud ?

Louis Navellier d’InvestorPlace a récemment suggéré que d’Oracle (NASDAQ :ORCL) pousser dans le cloud devrait aider l’action ORCL à continuer de progresser.

En hausse de 40 % au cours des six derniers mois et de 61 % au cours de l’année écoulée, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur pari à court ou long terme sur le cloud.

Voici pourquoi.

Offres Cloud d’Oracle et stock ORCL

Recherchez le mot « cloud » dans le dernier 10-K d’Oracle terminé le 31 mai et vous obtenez 468 résultats. De toute évidence, Oracle se concentre sur ce domaine de croissance, qui, selon Navellier, devrait atteindre plus de 1 000 milliards de dollars par an d’ici 2026.

Si Oracle gagnait une part de marché de 1% qui représenterait 10 milliards de dollars de revenus annuels. S’il était inclus dans ses résultats 2021, le cloud représenterait 29 % de son chiffre d’affaires global.

Mais c’est là que ça devient trouble si vous êtes nouveau sur Oracle.

Alors que Navellier souligne qu’Oracle Cloud a un taux d’exécution annualisé de plus de 2 milliards de dollars, il a également souligné que 85% de ses revenus du quatrième trimestre 2021 étaient liés au cloud. Ainsi, sur une base annuelle, cela représente 84 % de son chiffre d’affaires global.

C’est ce qui me rend dingue des entreprises technologiques. Ils font absolument un travail terrible pour décomposer leurs sources de revenus. Le chiffre de 2 milliards de dollars auquel Navellier fait référence a été mentionné par le PDG Safra Catz lors de sa conférence téléphonique pour le troisième trimestre 2021. Elle a dit:

Les services cloud d’infrastructure ont désormais un chiffre d’affaires annualisé de plus de 2 milliards de dollars, y compris les revenus de consommation OCI, qui ont augmenté de 123 %. Autonomous Database a augmenté de 55%. Le chiffre d’affaires lié à la consommation des clients Cloud a augmenté de plus de 200 %, mais sur de petits nombres.

Selon la conférence téléphonique du quatrième trimestre 2021, les services cloud d’infrastructure de la société avaient un taux d’exécution annualisé de 2,3 milliards de dollars, soit 15 % de plus qu’au trimestre précédent.

C’est une bonne croissance, mais cela ne représente que 5,7% de son chiffre d’affaires global 2021. D’où viennent tous les autres revenus du cloud ? Bonne question. Je suis content d’avoir demandé.

Chiffre d’affaires du support de licence d’Oracle

Les services cloud et le support de licence sont le plus important des quatre flux de revenus d’Oracle, représentant 71% de ses revenus. Mais quand on regarde de plus près la définition de ce revenu, on se rend compte que tout un tas de choses sont inclus dans ce grand nombre.

“[L]les revenus de support de licence, qui sont gagnés en fournissant des services de support de licence Oracle aux clients qui ont choisi d’acheter des services de support dans le cadre de l’achat d’applications Oracle et de licences logicielles d’infrastructure pour une utilisation dans le cloud, sur site et dans d’autres environnements informatiques », déclare Page 36 de ses 10-K 2021.

Alors, quelle est la répartition entre le cloud, sur site et les autres environnements informatiques ? N’importe qui?

Selon un article de mars de Cloud Wars, Oracle a généré 1,65 milliard de dollars de revenus cloud au troisième trimestre 2021 au troisième trimestre, pour une croissance de 40 % en glissement annuel. Cela représente une croissance de 470 millions de dollars sur quatre trimestres. Sur la base de 120 millions de dollars par trimestre, cela signifie que son chiffre d’affaires cloud au quatrième trimestre 2021 était de 1,77 milliard de dollars.

Annualisez cela, et nous parlons de 7,1 milliards de dollars ou 17,5% de son chiffre d’affaires global de 2021 de 40,5 milliards de dollars.

C’est bien, mais pas Microsoft (NASDAQ :MSFT) bon.

La ligne de fond

En janvier, l’analyste de Piper Sandler, Brent Bracelin, a suggéré que l’activité cloud Azure de Microsoft deviendrait la plus grande source de revenus de l’entreprise technologique d’ici la fin de 2022.

Selon l’analyste, Azure a généré 7,2 milliards de dollars de chiffre d’affaires au deuxième trimestre 2021, soit 17 % de ses 43,1 milliards de dollars de ventes globales. Sur la base de 168,1 milliards de dollars de chiffre d’affaires annuel, Microsoft Azure a généré 28,6 milliards de dollars de ventes en année pleine, soit 4 fois plus que l’activité cloud d’Oracle.

Toujours prêt à s’appuyer sur les flux de trésorerie disponibles (FCF) comme mesure d’évaluation, Oracle dispose de 13,8 milliards de dollars de FCF sur 12 mois glissants (TTM). Sur la base d’une capitalisation boursière de 247,3 milliards de dollars, il affiche un rendement FCF de 5,6 %. Le TTM FCF de Microsoft est de 56,1 milliards de dollars pour un rendement FCF de 2,6 %.

Donc, la question que vous devez vous poser est de savoir si Oracle à 17,9x FCF est une meilleure affaire que MSFT à 38,5x FCF.

Larry Ellison et Safra Catz peuvent parler d’un grand jeu en ce qui concerne le cloud, mais ils ont encore un long chemin à parcourir pour être à peu près dans la même ligue que Satya Nadella et Microsoft.

Si vous voulez un jeu technologique de valeur, alors oui, je reçois ORCL comme achat possible. Mais si vous voulez parier sur la meilleure entreprise cloud, le choix est clair comme de l’eau de roche.

À la date de publication, Will Ashworth n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.

