ORCL Stock parie que ses services cloud continueront son histoire de croissance

Investisseurs dans Oracle Corporation (NYSE :ORCL) — du moins, ceux qui sont entrés à bord après 2002 — ont été plutôt heureux. Lorsque la bulle Internet a éclaté en 2000, l’action ORCL a été martelée. En seulement deux ans, les investisseurs ont vu leurs avoirs baisser de plus de 80 %. Cependant, depuis 2002, les actions Oracle sont en mode croissance.

En 2015, le stock s’était rétabli à 2000 niveaux. De 2015 à 2020, le rythme s’est ralenti. Puis il est passé à la vitesse supérieure à la fin de l’automne dernier. Depuis novembre 2020, l’action ORCL affiche un gain de 55%. C’est malgré une vente massive d’actions technologiques en mai.

Une grande partie de l’histoire de la croissance d’Oracle a été le passage de l’entreprise au cloud computing. C’est un marché énorme qui valait 321 milliards de dollars en 2019 et devrait dépasser 1 000 milliards de dollars d’ici 2026. Oracle tire désormais la majorité de ses revenus de ses applications basées sur le cloud.

L’une des clés de sa croissance continue est une poussée vers l’infrastructure cloud avec Oracle Cloud. Le succès de l’entreprise dans cette entreprise va jouer un grand rôle dans le maintien de sa trajectoire ascendante.

Oracle a maîtrisé la transition vers le cloud

Le 15 juin, Oracle a publié ses résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2021. Pour l’année, le chiffre d’affaires a augmenté de 4 % en glissement annuel (YOY). Au quatrième trimestre, avec le retour des employés dans leurs bureaux, les revenus d’Oracle ont augmenté de 8 % en glissement annuel.

C’est une preuve solide étant donné qu’Oracle est avant tout une société de logiciels et de solutions d’entreprise. Au cours de la dernière année, les dépenses informatiques des entreprises ont été touchées en raison de la pandémie.

Les chiffres montrent également à quel point Oracle a réussi à migrer ses produits vers le cloud. Pour le quatrième trimestre, 7,4 milliards de dollars de ses 11,2 milliards de dollars de revenus totaux ont été attribués aux services cloud et au support des licences. Un montant supplémentaire de 2,1 milliards de dollars provenait d’un mélange de revenus de licences Cloud et sur site.

La grande question dans sa stratégie est Oracle Cloud. Il ne s’agit pas pour l’entreprise de déplacer ses applications vers le cloud. Il s’agit d’une tentative de fournir une infrastructure cloud à d’autres entreprises et de s’implanter sur le territoire d’autres services. Oracle a une très petite part de ce marché, bien qu’il ait marqué quelques clients notables au cours des dernières années.

En mars, la société a déclaré qu’Oracle Cloud génère un chiffre d’affaires annualisé de plus de 2 milliards de dollars. Le service est une grande opportunité de croissance, mais parce qu’il est sous les projecteurs, il peut également avoir un effet de refroidissement sur le stock ORCL. Par exemple, une baisse en avril était le résultat d’un manquement à un contrat de cloud computing du gouvernement israélien.

Et malgré le dépassement des attentes en matière de bénéfices et de revenus en juin, l’action ORCL a chuté après que la société a révélé qu’elle prévoyait des dépenses en capital de 4 milliards de dollars cette année pour étendre l’infrastructure Oracle Cloud.

Le résultat sur ORCL Stock

Oracle a prouvé qu’il pouvait réussir la transition de ses applications d’entreprise et de ses produits de base de données vers le cloud. La grande question lorsque l’on examine la trajectoire actuelle de l’action ORCL est de savoir si Oracle Cloud gagnera du terrain. Et s’il réussit, peut-il le faire assez rapidement pour l’emporter sur les dépenses d’infrastructure de l’entreprise pour le soutenir ?

Cette action notée Portfolio Grader « B » pourrait voir sa croissance revenir à des niveaux plus modestes si elle ne parvient pas à continuer à recruter de gros clients.

Les analystes financiers interrogés par le Wall Street Journal ont clairement des doutes. Les 28 analystes attribuent à l’action ORCL une note consensuelle « conserver » par une large marge. Leur objectif de prix moyen de 82,09 $ a un inconvénient de 6%.

Les deux dernières décennies ont montré que vous pouvez compter sur les actions ORCL pour prendre de la valeur. En tant que jeu à long terme, c’est un pari relativement sûr. Oracle a également de solides antécédents en matière de paiement de dividendes trimestriels ; son dernier était de 32 cents. Cela en fait également un candidat si vous souhaitez ajouter une action à revenu à votre portefeuille.

J’hésiterais à acheter des actions maintenant dans l’espoir que les gains au niveau de 2021 se poursuivent. Cependant, en tant qu’action avec une croissance à long terme prouvée et des paiements de dividendes, c’est un ajout de portefeuille digne. Si vous êtes dans le même camp que les analystes, vous voudrez peut-être attendre un peu au cas où les actions verraient une correction mineure au cours des 12 prochains mois.

À la date de publication, ni Louis Navellier ni le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenaient (directement ou indirectement) de positions dans les titres mentionnés dans cet article.

