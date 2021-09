Ordenador Lenovo con Windows 10 a precio de chollo en Fnac

El lugar en el que vas a encontrar la promoción de la que hablamos es la tienda online de Fnac. En ella, solamente tendrás que pagar 759,91 euros por este equipo que como verás más adelante ofrece potencia más que suficiente para ser une solución perfecta para toda la familia (tanto en el ámbito personal como en el profesional). Además, los gastos de envío son realmente reducidos ya que se sitúan en 3,99€ -y si no tienes problema para ir a una tienda física, esto te lo ahorrarás-. Te dejamos el enlacer para que no pierdas esta oportunidad que creemos que es bastante buena.

Un ordenador Lenovo muy completo

Lo primero que debes saber, ya que es lo que destaca especialmente, es que la pantalla que incluye este equipo tiene 24 poulgadas et utilisez un panneau IPS avec résolution Full HD… oui capaz de utilizar un brillo que llega hasta los 250 nits. Por lo tanto, es más que suficiente para tener abiertas varias ventanas a la vez y que no se estorben (así como para disfrutar de contenidos multimedia como por ejemplo juegos y películas). Por cierto, que pese a lo comentado este completo All in One tiene dimensiones de tan solo 450,9 x 185 x 435,19 millimètres. Es decir, que lo vas a poder colocar en prácticamente cualquier escritorio que se tenga en una habitación.

En dehors du principal matériel, les composants qui sont en contact avec l’intérieur de l’espace Lenovo IdeaCentre 24IMB05 ont une puissance suffisante pour éjecter le logiciel. Así, por ejemplo, el procesador es un Intel Core i5-10400T de seis núcleos que se combina de forma acertada con una memoria RAM de 8 Go. De esta forma, volver con soltura el sistema operativo Windows 10 que llega con el equipo es algo que se consigue con unea experience bastante notable. La graphique es suficiente pósito de uso general, sin llegar a ser tipo gaming.

Más cosas positivas de este All in One

En todo lo referente al almacenamiento vas a tener muchos problemas, ya que por ejemplo el disco interno es tipo SSD de 256 Go (por lo tanto, la velocidad de trabajo a leer y escribir información es muy alta y esto permite aprovechar al máximo el hardware antes mencionado). Aparte, si necesitas más espacio libre siempre podrás utilizar un disco externo de alta capacidad ya que no le faltan porto USB 3.0 para que el trabajo sea siempre óptimo -incluso, también dispone el ordenador tú lector de tarjetas tres en uno que puede resultar bastante útil también-.

Con un diseño bastante atractivo, donde existe una base bastante pequeña pero que aporta una gran fiabilidad, al ordenador Lenovo IdeaCentre 24IMB05 ahora rebajado en Fnac no le falta conectividad Bluetooth oui Wifi (pour accéder à Internet avec la possibilité d’utiliser le câble grâce à un port Ethernet). En definitiva, este es un equipo bastante completo que incluye hasta una salida HDMI y que ahora tiene un precio bastante llamativo.