Ordenador para toda la familia rebajado 120€ en El Corte Inglés

A simple vista, este ordenador de sobremesa destaca por contar con un diseño en color plateado de tamaño compacto y aspecto elegante. Una torre cuyas dimensions fils 23,5 x 48,8 x 48,3 cm, por lo que tampoco ocupa tanto espacio como otros ordenadores.

Potencia para todo tipo de tareas

Bajo su caja, encontramos un potente processador Intel Core i5 de décima generación que ofrece una velocidad de 2,9 GHz y que está acompañado de 8 Go de mémoire RAM DDR4 pour le contrôle d’un bon rendu et d’un éjecteur pour faire la pointe d’applications ou réaliser des problèmes de péché multitâches. En el apartado de almacenamiento, cuenta con una unidad de estado sólido o SSD de 512 Go, espacio más que suficiente para guardar todos nuestros archivos, documentos, fotos o vídeos y que además, ofrece altas velocidades para el acceso y transferencia de archivos.

A nivel gráfico, tiene una tarjeta integrada en la placa también de Intel y cuenta con un complete apartado de conectividad en el que cabe destacar un puerto USB tipo C 3.1, dos puertos USB 3.0, dos puertos USB 2.0, un puerto HDMI, mini Jack de 3,5 mm et un port d’affichage de puerto.

Es important destacar que los ordenadores Medion están diseñados para poder acceder al interior de forma rápida y sencilla. Es plus, dentro encontraremos une estructura impeccable con cables perfectamente ordenados para que, aquellos más manitas puedan en un momento determinado cambiar o reemplazar cualquier componente y que a su vez, hace que se facilite el flujo de aire en el interior para una óptima ventilación.

El sistema operativo encargado de gestionar todo este hardware es Windows 10 Famille, que viene acompañado también de la version de Microsoft 365 con 30 jours de prueba gratis para nuevos clientses.

Ordenador de sobremeda Medion muy rebajado

El modelo en cuestión es el Médion MD34739, un ordenador de sobremesa que con la configuración que acabamos de mencionar tiene un precio oficial o de venta recomendado de 599 euros y que como os adelantábamos, ahora es posible comprarlo con un interesante descuento en El Corte Inglés.

Concretamente, se le ha aplicado una baisse de 20%, lo que supone un ahorro de 120 euros sobre su precio original. Por lo tanto, en lugar de tener que pagar los 599 euros de su precio original, podremos recibirlo en cada por seul 479 euros. Y es que la oferta incluye los gastos de envío gratis con un plazo de entrega de tres días hábiles para cualquier destino.

Además, en determinadas ciudades o zonas es posible recibirlo con entrée gratuite en el mismo día o bien aprovechar los servicios ofrecidos por El Corte Inglés, Click&Collect gratis según la disponibilidad en tienda o Click&Car aussi gratis.