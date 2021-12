Ordinary Joe était l’une des nouvelles émissions les plus uniques à être diffusée à la télévision cet automne, mais elle n’a toujours pas été renouvelée pour une deuxième saison. Il a construit une base de fans dévoués, mais ses faibles notes ont mis le spectacle sur la bulle. La série a été créée par le réalisateur de The Batman Matt Reeves et basée sur une idée de l’écrivain britannique Caleb Ranson.

La série met en vedette James Wolk dans le rôle de Joe Kimbreau, diplômé de l’Université de Syracuse. Il a trois avenirs : un en tant qu’officier de police ; un en tant que superstar de la musique ; et une autre en tant qu’infirmière – et l’émission les suit toutes les trois. Natalie Martinez incarne Amy Kindelan, une collègue diplômée qu’il rencontre le jour de leur remise des diplômes. Elizabeth Lail joue Jenny Banks, qui était la petite amie de Joe à l’université. Charlie Barnett incarne Eric Payne, le meilleur ami de Joe. Tous les trois jouent des rôles différents dans les vies parallèles de Joe. L’émission utilise des schémas de couleurs différents pour chaque chronologie.

Bien que Ordinary Joe ait commencé fort dans les cotes d’écoute, le nombre de téléspectateurs en direct de la série a continué de diminuer au fil du temps. Selon TVSeriesFinale, les neuf premiers épisodes de l’émission ont attiré en moyenne 2,598 millions de téléspectateurs en direct et une note de 0,35 dans le groupe démographique clé des 18-49 ans. Alors que la visualisation DVR peut sauver une émission de l’annulation, l’audience retardée d’Ordinary Joe ne donne pas un coup de pouce significatif à la série. L’émission n’a réuni en moyenne que 3,8 millions de téléspectateurs et une note de 0,5 lors de la visualisation différée au cours de la première semaine après la prise en compte d’un épisode, note TVFanatic.

Ordinary Joe n’a peut-être pas les chiffres pour le sauver, mais bien que son avenir soit inconnu, les fans appellent bruyamment à son renouvellement. « Hey [NBC] faites-vous une faveur et renouvelez [Ordinary Joe] AU PLUS VITE! C’est de loin la meilleure nouvelle série et l’une des meilleures séries télévisées », a tweeté un fan. « J’adore j’adore j’adore cette série… vraiment je pense qu’il n’y a rien de mieux à la télé en ce moment ! Je ne sais vraiment pas à quoi m’attendre… NBC doit lui donner une saison complète, puis la renouveler pour une saison 2 », a tweeté un autre.

Si Ordinary Joe est rapidement annulé, ce sera la fin brutale d’une émission qui a mis des années à se concrétiser. Le projet remonte à 2006, lorsque ABC a pris un engagement pilote pour le projet. Cependant, le pilote n’a jamais été produit. En novembre 2018, le projet a été soudainement relancé chez NBC. Le coronavirus a retardé la production et l’émission a été repoussée à la saison télévisée 2021-2022. Il a finalement fait ses débuts le 20 septembre.

Ordinary Joe sera de retour après sa pause hivernale le lundi 3 janvier à 22 h HE. Les neuf premiers épisodes sont disponibles en streaming sur Hulu, NBC.com, l’application NBC et Peacock.